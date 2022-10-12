Два государства-члена НАТО на пороге горячей войны. Турецкие барабаны войны уже выбивают дробь, - Д.Минин

12:45 13.10.2022

ДМИТРИЙ МИНИН



Два государства-члена НАТО на пороге горячей войны

Турецкие барабаны войны уже выбивают дробь



Карты:

1. "Самопровозглашенная" греческая ИЭЗ в Средиземноморье

2. Стратегия "Голубой Родины" Турции

3. Морские границы Ливии и Турции по соглашению 2019 года



Проведенная на днях в Праге первая встреча Европейского политического сообщества в составе 27 членов ЕС и 17 приглашенных стран единственно, чем запомнилась, так это яростной пикировкой руководителей Турции и Греции, затмившей даже украинскую тему и заставившей задуматься, не подошел ли мир к полноценной войне внутри НАТО между двумя этими государствами.



Ожидалось, что в Праге состоится примирительный контакт между жестко спорящими в последнее время лидерами двух стран Эрдоганом и Мицотакисом. Его не было. Вместо этого на совместном ужине турецкий президент жестко заявил греческому премьеру: "Мы можем внезапно прийти к вам однажды ночью!" (историческая фраза, восходит еще к сельджукам, что-то типа "иду на вы!". – Д.М.).



На последующей пресс-конференции, отвечая на вопрос греческого журналиста, не означает ли это угрозы напасть на Грецию, президент Турции коротко ответил: "Вы это поняли". Он заявил, что на данный момент ему нечего обсуждать с Грецией, обвинив Афины в том, что они основывают свою политику "на лжи". Еще более по-восточному витиевато, но достаточно понятно он выразился 11 октября на турецком телевидении: "Турция никогда не была страной, состоящей только из границ, видимых на карте".



В тот же день турецкий министр иностранных дел М. Чавушоглу в эфире TVNET добавил: "Греция обеспокоена тем, что Турция является глобальным игроком… Ее тошнит от ненависти к ней… И не надо прикрываться США и Евросоюзом… Перед вами сильная Турция… В истории турецкие военные не раз сбрасывали греков в море!" Большие турецкие барабаны войны уже выбивают дробь.



Эмоционально более сдержанный Мицотакис напрямую Эрдогану не угрожал, но также демонстрировал неуступчивость в поиске компромиссов в зашедших в тупик греко-турецких отношениях. Он заявил, что Турция должна перестать "ставить под сомнение суверенитет греческих островов", а лично Эрдоган должен "воздержаться от дальнейших провокаций" и вести себя как "ответственный лидер". Его тактика строилась на том, чтобы выставить турецкого президента изгоем, противопоставившим себя всему западному сообществу, а Грецию представить как пользующуюся полной поддержкой США и других ведущих стран Запада.



Многие западные обозреватели считают, что перспектива открытого вооруженного столкновения между Турцией и Грецией становится все более вероятной. При этом Эрдоган выглядит нападающей стороной, а Мицотакис – "натравливающей" на него, не без успеха, своих более мощных союзников. Основными камнями преткновения для Анкары являются столетней давности Лозаннский договор 1923 года, а для Афин – турецко-ливийский меморандум 2019 года, который разграничивает зоны морской юрисдикции двух стран в Средиземноморье, затрудняя экономическую активность в нем восточной части Греции и Кипра.



По Лозаннскому договору 1923 года, а затем и Парижскому мирному договору 1947 года практически все острова в Эгейском море вплоть до континентального побережья Турции отошли к Греции. При этом по соглашению они должны были оставаться демилитаризованными.



Пользуясь их многочисленностью, Афины со временем провозгласили всю акваторию Эгейского моря своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). В последние же годы, опасаясь требований Анкары о пересмотре такого "несправедливого" положения, они вопреки букве мирных договоров начали размещать на этих островах свои воинские контингенты.



В свою очередь Турция приняла официальную военно-морскую доктрину "Голубой Родины", автором которой является адмирал в отставке Джем Гурдениз. По его словам, "Греция и администрация киприотов-греков думали, что могут отобрать у Турции 150 000 квадратных километров моря. Они думали, что турки – сухопутные люди, а не люди, путешествующие по морю, и что ЕС и США заставят Турцию принять это. Нет, мы этого не допустим".



Расхождение особенно обострилось после обнаружения в восточном Средиземноморье крупных месторождений природного газа (в общей сложности до 3,5 трлн кубометров). Турция стала все отчетливее требовать пересмотра границ ИЭЗ и доступа к добыче газа.



Одним из способов достижения целей для Анкары является достижение в 2019 году соглашения о морских границах с правительством Ливии, по которому без разрешения этих двух сторон затруднена транспортировка газа восточного Средиземноморья на мировые рынки. В октябре 2022 года соглашение было подкреплено договоренностью о совместной разведке и добыче газа и нефти.



На этот раз уже Мицотакис в крайне резкой форме заявил, что "Греция не потерпит нарушения своего суверенитета, в том числе на ее островах, или суверенных прав". Подстегивающим фактором для Афин явилось то, что ЕС и США поддержали позицию Греции.



Греческие военные аналитики отмечают, что Афины разработали превентивную стратегию, которая в основном касается Западной Фракии, восточной части Эгейского моря и Кипра. Она базируется на том, что Греция якобы имеет стратегическое и тактическое преимущество из-за своей близости к морской зоне, оспариваемой Турцией. "С военной точки зрения присутствие турецкого флота к югу от Крита было бы очень рискованным делом".



По их мнению, "нет места для обобщенных и расплывчатых формулировок из Афин, учитывая масштабы угрозы. Турция, похоже, планирует предъявить претензии на очерченную греческую ИЭЗ и в конечном итоге отрезать страну от Восточного Средиземноморья – а этого ни одно греческое правительство не может допустить".



Росту напряженности между двумя странами способствует и постоянное "подзуживание" греков из Вашингтона, которому все больше не нравится "излишняя" самостоятельность и ретивость Анкары. По утверждению турок, США за последние годы создали в Греции не менее десяти, в том числе совместных, военных баз.



Открывая одну из них в порту Александруполис, командующий Центральным командованием США в период с 2016 по 2019 год, генерал Джозеф Вотел заявил: "Поведение Турции в Эгейском море может усугубить риск в районе ключевых целей безопасности НАТО". По его словам, "у Соединенных Штатов, как и у других, сложные отношения с Турцией, и в данном случае Александруполис устраняет стратегическое препятствие для наших национальных интересов и интересов НАТО. Расчет и рассмотрение целей и действий Турции в области национальной безопасности не является чем-то новым для политиков США".



Турки подсчитали, что с начала 2022 года греческие военные самолеты 256 раз нарушали воздушное пространство Турции и 158 раз преследовали турецкие самолеты. Катера греческой береговой охраны также 33 раза нарушали территориальные воды Турции. Анкара выразила протест Соединенным Штатам и Греции в связи с тем, что она называет вопиющим нарушением Афинами международных договоров, поскольку они совместно разместили бронетехнику на островах Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос).



Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар заявил, что вверенные ему войска будут противодействовать переброске Грецией бронетехники на Эгейские острова.



По его словам, турецкая сторона осуществляет необходимые шаги, чтобы воспрепятствовать планам Афин по милитаризации островов.



Глава ведомства сообщил, что ВМС и ВВС Турции "даны четкие директивы на этот счет". "Независимо от того, кто за Грецией стоит, мы полны решимости сделать все необходимое", – предупредил он.



Греческие эксперты полагают, что в сложившихся условиях военный конфликт между Грецией и Турцией "представляется не только возможным, но и все более вероятным". Есть данные, что турецкая Армия Эгейского моря (Четвертая армия) со штабом в Измире сейчас наращивает численность с 90 000 до 150 000 человек. В ситуации вовлеченности остальной части НАТО в войну на Украине момент для применения этих сил может быть сочтен вполне благоприятным.