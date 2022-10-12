Протесты в Молдове обостряются. Что дальше?

13:09 13.10.2022 София Русу



В Кишиневе прошла очередная акция протеста сторонников оппозиционной партии "Шор", которые уже четвертую неделю подряд требуют отставки президента Майи Санду, правительства и проведения досрочных парламентских выборов. По данным организаторов, в митинге у палаточного городка перед зданием парламента в воскресенье приняли участие более 60 тысяч человек. И хотя полиция называет куда меньшие цифры, людей в минувшее воскресенье в центре Кишинева было заметно больше, чем на предыдущих акциях.



Митинг прошел с новшествами и с "перчинкой". Собравшиеся запустили в небо на желтых воздушных шарах картонные фигуры президента Майи Санду, спикера парламента Игоря Гросу, а также премьер-министра Натальи Гаврилицы. Причем премьер была изображена на макете с пиццей в руках – это намек на недавний случай, когда Гаврилицу застали в ресторане вместе с депутатом правящей партии Раду Марианом за поеданием пиццы и наблюдением за протестующими через окно. К манифестантам она тогда так и не вышла.



Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали от властей выделения компенсаций за рост тарифов на газ и электроэнергию, а также финансовой помощи социально уязвимым категориям населения. Завершив акцию, протестующие установили палатки на проспекте Штефана чел Маре между парламентом и президентурой, заблокировав движение транспорта. Но утром полиция снесла палатки и выгнала людей с проезжей части. Илан Шор заявил, что, несмотря на все чинимые препятствия, протестные акции против власти PAS и Майи Санду продолжатся.



Протесты уже имеют серьезные последствия. Они меняют политический ландшафт и, вероятно, заставят действовать и власть, и другие политические силы Молдовы. Об этом беседуем с политологом Александром Кориненко.



ПолитНавигатор: Участники акции протеста приняли резолюцию с социальными требованиями к властям, дав на это неделю. Хоть какие-то из этих требований выполнимы? Каковы перспективы выдвинутого ультиматума?



Александр Кориненко: Резолюция, которую приняли участники протеста, – это, по сути, меры, которые и так принимает власть для минимизации последствий энергетического кризиса: в отопительный сезон предусмотрены компенсации для населения и выплата единовременных пособий бюджетниках с доходом ниже 15 000 леев в размере 3 000 леев. Протест потребовал расширить эти меры, но не учитывает, что в бюджете нет средств для увеличения помощи, поэтому эти требования заранее невыполнимы и точно исполняться не будут.



ПолитНавигатор: На днях Россельхознадзор разрешил экспорт фруктов и овощей из Оргеевского района. Решение было принято после переговоров между Иланом Шором, экс-примаром Оргеева, а ныне депутатом, представляющим интересы этого города и района в парламенте, и ответственными лицами в Москве. Рейтинги Шора и его партии, наверное, сейчас еще подрастут?



Александр Кориненко: Да, рейтинги партии Шор стабильно растут, но небольшими темпами. Все это происходит на фоне того, что партия Шор становится основной протестной силой, учитывая пассивность социалистов. Их поездки в Москву дают тоже свой результат. Да, для России эти производители капля в океане для огромного рынка, а для молдавских фермеров это вопросы выживания. Пока Илан Шор – токсичный политик, главный фигурант кражи миллиарда, поэтому другие партии пока не готовы присоединиться к протесту, как и большая часть населения, но желание сместить нынешнюю власть заставляет многих поддержать политическую силу господина Шора.



ПолитНавигатор: Илан Шор делает заявления на тему внешней политики. Он потребовал отставки вице-премьера – главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску за отсутствие реакции на нападение на посольство РФ в Кишиневе, подчеркнув, что для РМ отношения с Россией имеют стратегический характер. Шор давно разыгрывает российскую карту и, похоже, заручился поддержкой Москвы. Москву не смущает криминальный бэкграунд политика, или тут уже не до церемоний?



Александр Кориненко: У Кремля много башен, а у румынского парламента много коридоров. Конечно, видно, что в России есть силы, которые поддерживают политическую силу Илана Шора, но он никогда не получит такой поддержки, которая была оказана Партии социалистов и ее лидеру Игорю Додону. Я не представляю ситуацию, когда беглого молдавского олигарха смогли бы принять в высоких кабинетах чиновников Российской Федерации. Илан Шор играет на надеждах молдавского населения, которое в большинстве своем хочет нормализации отношений с Москвой и газ по приемлемой цене. Но пока протест лишь способен держать в постоянном напряжении молдавскую власть, но не сменить ее.



ПолитНавигатор: Партия социалистов РМ вообще сдала позиции как политическая сила, или там есть еще потенциал? Читаем в новостях: ПСРМ предлагает гражданам подписать петицию с требованием наложить мораторий на отключение должников от подачи газа, электричества и отопления в отопительный сезон, хотя ранее в Moldovagaz информировали, что во время отопительного сезона отключений должников не будет. Не слабовато ли для оппозиции? Или на фоне того, что предпринимают Шор и его сторонники, наверное, любая другая оппозиционная сила будет теперь выглядеть бледно?



Александр Кориненко: Да, социалисты сейчас очень серьезно сдали позиции. Потенциал есть, но не видно, как они будут его реализовывать. Электорат партии социалистов хочет более решительных действий, но мы их пока не видим, и, на мой взгляд, на ближайшие месяцы главной оппозиционной силой станет партия Шор, в том числе в медиа-пространстве. Конечно, сказывается и то, что Игорь Додон не может принимать активное участие в политической жизни. Если ПСРМ не воспользуются сейчас протестной волной, то могут поставить под угрозу само существование партии как парламентской силы.



ПолитНавигатор: А что правящая партия PAS предлагает людям, пока Шор и его сторонники произносят вдохновляющие речи перед народом? На улицах, например, появились информационные пункты, где рассказывают о достижениях нынешнего руководства страны. Этот проект интересен жителям?



Александр Кориненко: Надо отметить, что на правом фланге пока нет альтернативы PAS, а электорат "желтых" точно не готов отдавать голоса левым партиям, поэтому для Майи Санду важно, чтобы рейтинг правых партий находился на уровне социологической погрешности. PAS разыгрывает геополитическую карту, когда для проевропейцев приближение российской армии хоть на метр к молдавской границе более нежелателен, чем повышение цен на коммунальные услуги и продукты питания. Правящая команда очень правильно играет на политическом поле, удерживая ядро своего электората, к тому же избиратель на левом фланге пока в растерянности, так как нет яркого политика, который возглавит протест, идя плечом к плечу с митингующими.



ПолитНавигатор: В ходе противоборства власти и шоровцев регулярно упоминается генпримар Кишинева Ион Чебан, который тоже раздражает правящую команду. Власти заявили, что примария должна вмешаться и разблокировать центр города, убрать палатки протестующих. Нынешние акции протеста могут иметь какие-то последствия для главы Кишинева, против которого пропрезидентская партия PAS ведет политическую войну?



Александр Кориненко: Генеральный примар объявил о том, что создает правоцентристскую партию, а это удар по позициям PAS. Он может оказаться для "желтых" более опасным соперником, чем Додон, Воронин и Шор вместе взятые, так как может переманить огромный сегмент умеренных правых, которые недовольны действующим президентом. Идеально было руками Иона Чебана зачистить столь раздражающий палаточный городок, да еще и поссорить примарию с протестующими. Самая выгодная позиция для Генерального примара – не вмешиваться в протесты и держать нейтралитет, пока не окрепнет его политическая сила, что он и делает. К тому же это для него шанс укрепиться как для политика и лидера партии, пока все медиа-ресурс правящей команды сосредоточены не на его дискредитации перед местными выборами, а на борьбу с массовыми протестами. Образ хозяйственника и созидателя может обеспечить Иону Чебану как второй срок мэра, так и места в парламенте для его политической силы.



ПолитНавигатор: Людей на акции протеста стало заметно больше – похоже, они выходят уже и сами, без приглашения Шора? Куда может завести протестная волна?



Александр Кориненко: Да, действительно, уже многие кишиневцы сами присоединяются к протесту. Близость отопительного сезона и рост цен вынуждают граждан идти на площадь. Я говорил ранее и повторюсь: протесты в Молдове не приводили к смене власти, но правительство Гаврилицы не может игнорировать многотысячный протест, что заставит правящий режим находить не только репрессивные меры, но и созидательные, чтобы успокоить митингующих и снизить протестный потенциал в обществе. Источник - politnavigator.net

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