СМИ Туркменистана объясняют народные традиции и правила поведения для женщин

13:11 13.10.2022

СМИ Туркменистана продолжают насаждать народные традиции и правила поведения для женщин



"Туркменский речевой этикет предписывает трепетное уважение жены к мужу: женщины редко называют супругов по имени и почти всегда в разговоре упоминают о них в третьем лице", – говорится в статье, опубликованной в номере газеты "Нейтральный Туркменистан" от 13 октября.



Заметка, посвященная "речевому этикету" на основе адата, продолжает серию публикаций, в которых объясняются правила поведения и традиции туркмен.



Справка Вики. Адат - обычай, пережиточные нормы доисламских правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не отраженные в шариате. Адат представляет собой совокупность обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и тому подобных отношений.



Автор текста, преподаватель английского языка Огулджерен Тиркишова, рассказывает, как туркменам следует здороваться согласно социальной иерархии, каким тоном разговаривать и как проявлять эмоции.



Описываемые традиции имеют крайнюю патриархальную направленность и помимо явного мужского шовинизма и уничижительного отношения к женщинам, также во главу угла ставят возраст человека.



Со старшими нельзя спорить, а "пререкания с родителями являются и вовсе недопустимыми".



"Смелость, храбрость и ответственность" причисляются к мужским качествам.



В своей речи, как пишет автор, мужчины не должны проявлять чувства и эмоции, а идеалом речевого этикета считается "размеренная, без длительных пауз и ощутимых признаков скудности словарного запаса говорящего речь, разбавленная "оборотами устного народного творчества", то есть пословицами.







Ранее в этой газете рассказывалось о том, как невестки должны вести себя в семье мужа.



Всем описанным принципам строго следует экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, который, вероятнее всего, и является инициатором подобных публикаций.



Подробнее о сложившейся согласно традиционным туркменским ценностям конфигурации власти в Туркменистане читайте в статье ХТ "Церемониальный президент и родительская гиперопека. Полгода тандемократии в Туркменистане".