Только у США были мотивы подорвать "Северные потоки"

13:15 13.10.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН



Как Байден готовится к промежуточным выборам в США



Свою статью в популярном в Японии еженедельнике "Сюкан гэндай" генеральный директор консалтингового агентства GinzaX Global Economy & Investment Group Хироси Охара озаглавил так: "Вы действительно думаете, что Россия сама разрушила газопровод "Северный поток"? И в подзаголовке статьи ответ: "Ни Европе, ни России это было не нужно".



Охара пишет, что только у США были мотивы подорвать "Северные потоки". Этой диверсией Байден поставил крест на возможном сотрудничестве России и Европы – так он готовится к промежуточным выборам в США. В статье приводятся слова президента В. Путина о том, что повреждения газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли в результате "какой-то диверсии".



Однако в Японии, как и на Западе, бросились раздувать версию о "саботаже со стороны России". 29 сентября ВВС News Japan опубликовала материал "Утечка газа – дело рук России". Правда, 30 сентября то же издание вдруг сообщило: "Говорить, что этот инцидент возник по вине России, несколько нелогично… Газопроводы "Северный поток" находятся в ведении дочерней компании российского государственного "Газпрома" и для Москвы было бы нелогично атаковать его самой же, да еще и в одиночку. Если уж она хотела бы "встряхнуть" Европу, ей просто нужно было бы закрутить "главный вентиль", как, кстати, она иногда и делала. Ведь каждому понятно, что, если трубопровод будет разрушен, Россия серьезно потеряет свои позиции в переговорах с ЕС. У Кремля есть возможности для коммуникации с Европой именно потому, что он может возобновить поставки в любой момент. Самостоятельно уничтожать свои же собственные "средства торга" – это просто немыслимо".



"Кто же мог совершить диверсию, если не страны ЕС или Россия?" – спрашивает Охара. И отвечает: "Учитывая, что украинский конфликт является прокси-войной для Америки, сразу же возникает мысль об ее участии в происшествии". Автор напоминает, что подобные провокации в качестве создания повода для войны давно имеются в арсенале американцев.



В Тонкинском заливе в 1964 году северовьетнамский патрульный катер якобы выпустил две торпеды по эсминцу ВМС США, что повлекло вмешательство Америки во вьетнамскую войну. Однако в 1971 году New The York Times раскрыла, что инцидент был организован Вашингтоном ("Досье Пентагона").



Еще пример. В 2003 году США вторглись в Ирак под предлогом наличия у режима Саддама Хуссейна "оружия массового уничтожения". В итоге режим в Ираке свергли, страну разграбили, но никакого ОМУ не нашли.



Охара пишет: "Совершенно не секрет, что Соединенные Штаты являются страной с богатым "криминальным прошлым" и обладают такими мощными силовыми структурами, как ЦРУ. Поэтому, как ни крути, а "теория американского преступного следа" подходит здесь несравненно лучше. По мнению японского политолога, мотив США серьезен: Байден и его команда не хотят прекращения конфликта на Украине как минимум до промежуточных выборов в конгресс в ноябре.



Можно также предположить, что диверсией на "Северных потоках" США хотят заставить Евросоюз полностью отвернуться от России. Америка как бы говорит европейцам: "Все, теперь у вас нет никаких тылов. Либо сражайтесь своими 500-миллионными силами до нашей общей победы, либо умрите".



И далее Охара пишет: "Администрация Байдена, лишенная общественной поддержки, пытается любыми путями подготовить себе почву для промежуточных выборов… Конечно, атмосфера конфликта [на Украине] искусственно подогревает настроения "национального единства" и благоприятствует правящей партии. И наоборот, если Европа, страдающая от нехватки энергоресурсов, займет примирительную позицию по отношению к России и приведет к перемирию сторон украинского конфликта, это негативно повлияет на администрацию Байдена".



Что касается лишений, надвинувшихся на Европу, они не волнуют президента США. "Грозящая Европе нехватка энергии может привести к массовой гибели людей уже этой зимой. Помимо этого, поскольку ископаемое топливо используется для производства удобрений, производство продовольствия в регионе может резко замедлиться, в худшем случае наступит голод", – пишет японский аналитик.



У Европы больше нет лидеров, сравнимых с де Голлем. Опасность для европейских государств превратиться в послушного исполнителя воли Вашингтона проявляется и в том, что, противоборствуя с Россией и вовлекая в эту борьбу своих сателлитов, американцы решают задачу разрушения европейской промышленности или перевода ее в Новый Свет. "Полностью подчинившись диктату США, Евросоюз теряет свой экономический двигатель, Германию… Администрация Байдена считает, что не только Россия, но и Европа представляют собой препятствие для Америки, будучи возможной "противостоящей силой"… В Вашингтоне вполне могут стремиться к тому, чтобы сокрушить не только Россию, но и ЕС".



Европейцам в развязанной Соединенными Штатами войне на Украине в лучшем случае уготована роль "подносчиков снарядов", а в худшем – социально-экономический коллапс на радость заокеанским конкурентам.



При этом японцы не просто констатируют ситуацию в далекой Европе. Они понимают, что "энергетическая война" затрагивает и их, что события на Украине – это вовсе не "пожар на другом берегу реки", как принято говорить в Стране восходящего солнца. Охара пессимистически завершает свою статью: "Очень вероятно, что цены на сырую нефть снова вырастут после 8 ноября, дня промежуточных выборов в конгресс. В условиях кризиса зеленой энергетики и возобновляемой энергии, когда уже вложенные в них инвестиции не возвращаются, и в условиях международного хаоса с учетом ситуации на Украине нельзя исключать и той возможности, что максимум мировых цен на нефть достигнет в недалеком будущем 500 долларов за баррель.



Для Японии, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей из-за рубежа, ситуация в Европе не чужое дело… Вполне возможно, что администрация Байдена отвернется от Японии так же, как от стран Европы"…