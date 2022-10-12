Почему в Узбекистане растет спрос на российское образование

13:17 13.10.2022 Не просто диплом.



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Тезис о том, что молодежь является будущим для страны уже давно заезжен и даже успел набить оскомину. Несмотря на то, что долгие годы он буквально был прописан на каждом втором баннере и плакате в Узбекистане, реальность была другой и плоды мы пожинаем до сих пор. Это школы, где не хватает учителей, большое число абитуриентов, для которых нет мест в вузах, отсутствие общежитий, оторванность образовательных программ от реальности и многое другое.



К счастью, в последние годы ситуация стала меняться, особенно в сфере высшего образования. Власти не стали придумывать велосипед, а просто обратились к ведущему международному опыту, чтобы как можно быстрее вытащить вузы из той ямы, в которой они находились долгое время. Ни для кого не секрет, что многие годы отечественные университеты и институты были для молодежи не местом для получения знаний, а четырехлетними каникулами перед выдачей заветной корочки, после чего часть выпускников отправлялась работать не по профессии, а другая и вовсе не могла найти постоянную работу, отправляясь на вольные хлеба в соседние страны.



Выходом из этой ситуации стало коренное реформирование системы поступления, когда тестовые экзамены начали проводить на больших площадках под прицелом видеокамер. Также в этой работе акцент был сделан на открытие филиалов иностранных образовательных учреждений и программ с двойным дипломом в отечественных вузах. Одним из ключевых партнеров Узбекистана в этом направлении является Россия.



Российский диплом всегда высоко ценился в нашей стране, а российские стандарты образования уже давно стали маркой качества для работодателей не только у нас, но и на просторах СНГ. Даже сейчас в условиях сложной геополитической обстановки российское образование не теряет своей привлекательности и набирает популярность.



В российских вузах на сегодняшний день обучается 48,7 тысячи узбекистанцев. Это второй показатель по числу студентов-иностранцев. Такие цифры прежде всего обусловлены одним языковым и ментальным пространством, в котором живут страны уже долгие годы, а также доступностью российского образования для юношей и девушек из Узбекистана, которые имеют возможность поступать по квотам правительства РФ и учиться бесплатно.



Большую роль в этом процессе играет деятельность Русского дома в Ташкенте, который не только контролирует процесс распределения правительственных квот, но и занимается подготовкой абитуриентов, многие из которых самостоятельно поступают в российские вузы. О динамике востребованности высшего образования в РФ со стороны узбекистанцев говорит и стремительно растущее число квотных мест. Если еще два года назад количество бюджетных мест в вузах России для узбекистанцев составляло 228, то в 2023 году уже заложена цифра в 800.



В то же время между вузами обеих стран успешно развиваются программы двойных дипломов. Толчком для активизации этого направления стало подписанное в 2019 году соглашение о взаимном признании образования и квалификации, а также ученых степеней. Уже три года подряд на регулярной основе проводятся межрегиональные конференции ректоров вузов, российско-узбекский образовательный форум и выставка-ярмарка "Российское образование".



На последней из таких выставок, которая завершилась несколько дней назад, были представлены 56 университетов России.



"Российское образование развивается интенсивно и достигло больших высот. Это Дальний Восток и Сибирь, Урал и Поволжье, Южный, Северо-Западный и центральные регионы. Можно выбрать на любой вкус, любую специальность, любое направление, которое востребовано в Узбекистане для будущей жизни. Наше взаимодействие в области образования имеет хорошую историю. И это не только последние 30 лет, у нас были хорошие связи и до этого", – рассказал посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.



По его словам, сегодня в Узбекистане активно работает Ассоциация выпускников российских и советских вузов, которые вносят весомый вклад в развитие страны.



"Именно об этом недавно говорили президенты наших стран. Они договорились, что сотрудничество в сфере образования будет развиваться. Количество филиалов увеличится, качество преподавания в них повысится, будет расти и количество студентов, обмен научными работниками, потому что именно в сотрудничестве молодых ученых, научных школ – залог развития обеих стран", – добавил российский дипломат.



По мнению Мальгинова, сегодня перед обеими странами стоят огромные задачи. В Узбекистане все три профильных министерства [дошкольное, народное и высшее] уделяют много внимания развитию связей с Россией.



"Да, у нас есть еще недоделки, но мы будем стараться их восполнить с точки зрения расширения доступа к программе по изучению русского языка. Это очень важно для обучения в России, а также обмена преподавателями, более точной координации программ. Я думаю, что это проблемы роста и они будут решаться. Узбекистан и Россия близки и ничто не разорвет наши связи, потому что слишком прочно мы связаны сейчас, и будем связаны в будущем. Это у нас экономика, наука, культура и общечеловеческие связи", – отметил посол.



По мнению заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, образование сегодня является базисом развития России и Узбекистана, а также межгосударственных отношений между ними.



"Отношения Ташкента и Москвы в образовательной сфере, научное сотрудничество, а также взаимодействие молодежи должны развиваться еще более интенсивно, чем в данный момент. Россия сделала огромный шаг в развитии информационных технологий, активно развивается наука в разных направлениях. У российских вузов есть огромное желание делиться своими достижениями и активизировать свою деятельность в Узбекистане", – сказал Шевцов.



По словам начальника департамента международных связей Министерства высшего и средне специального образования Узбекистана Шохруха Акбарова, выставки с участием российских вузов являются ярким свидетельством тому, что сотрудничество между странами в области образования расширяется и укрепляется из года в год.



"Вузы, которые приезжают на образовательные выставки в Узбекистан, знакомят нашу молодежь с возможностями получения высшего образования в России. Многие из них нам хорошо знакомы, они достигли серьезного успеха в вопросах подготовки кадров", – сказал он.



Важно отметить, что сегодня в Узбекистане работают филиалы 14 российских вузов. Процесс открытия еще четырех филиалов находится в стадии оформления соответствующих организационных документов. В их числе, например, филиал Санкт-Петербургского государственного университета, который расположится в Ташкенте.



Как стало известно корреспонденту Podrobno.uz, уже в октябре этого года ожидается официальное открытие филиала Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в Джизаке. Узбекистанцы, кстати, в течение многих лет занимают первые строчки по количеству поступающих в этот вуз иностранцев.



"Если смотреть в ретроспективе, то действительно много узбекистанцев поступало и закончили наш вуз. Но мы видим, что за последние несколько лет их количество уменьшилось. В этом году практически в два раза сократилось число узбекских абитуриентов, которые поступили в КФУ. Узбекистан сместился на седьмую позицию по количеству поступающих иностранных студентов, а был долгое время на первом месте. Однако, это говорит не о снижении востребованности российского образования, а лишь о том, что в Узбекистане открывается много вузов. Многие ребята остаются здесь, выбирают возможность получить два диплома", – отметил начальник отдела привлечения и набора иностранных студентов КФУ Рауф Сабиров.



Как он отметил, открывая филиал в Джизаке, руководство вуза понимало, что большое количество узбекских студентов хочет получать российское образование у себя в стране.



"Самое интересное, что ребята из Узбекистана ехали все эти годы учиться к нам не только на русскоязычных факультетах, они лидировали и на направлениях, где обучение идет только на английском языке. В Узбекистане действительно хорошо знают английский", – отметил собеседник.



При этом вуз сегодня предоставляет возможность узбекистанцам подтянуть знание русского языка. Уже несколько лет в КФУ организуют бесплатные языковые курсы. Кроме того, абитуриенты из Узбекистана до поступления в вуз могут пройти дистанционные подготовительные курсы. Эта же система будет работать и в филиале в Джизаке.



"Мы отмечаем, что среди иностранных студентов из года в год падает уровень знания русского языка. Если смотреть на количество баллов по зачислению, то оно снижается. К нам стали приезжать менее подготовленные ребята, а для нас все-таки важно находить таланты. Эта одна из причин, почему мы открываем филиал в Узбекистане. Здесь проще найти одаренных ребят, работать с ними на месте, да и отдача будет больше", – пояснил Рауф Сабиров.



Еще один из популярных вузов, куда ежегодно пытаются поступить многие молодые люди из Узбекистана – Российский университет дружбы народов (РУДН). Как рассказал директор представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников, на сегодняшний день самая большая диаспора студентов в вузе – это узбекистанцы.



"Мы этому рады, потому что это очень талантливые, одаренные, скромные и культурные студенты. Таких положительных эпитетов про них можно сказать очень много. Поэтому мы очень любим поступающих из Узбекистана, постоянно доводим информацию как в нашем представительстве, так и на образовательных выставках как к нам попасть", – отметил он.



В РУДН у узбекистанцев пользуются популярностью такие направления, как медицина, юриспруденция и русский язык. В поступлении может помочь специальный цифровой подготовительный факультет, где абитуриенты занимаются онлайн.



Отметим, что именно при сотрудничестве представительства РУДН в Узбекистане реализуется пилотный проект по обучению мигрантов, отправляющихся в Россию. Желающие работать в РФ проходят специальные курсы по повышению знаний русского языка, истории и законодательства. На сегодняшний день эти курсы уже прошли свыше шести тысяч человек.



В Северо-Кавказской государственной академии сегодня обучается более 400 студентов из Узбекистана. Самые популярные направления – это медицина, экономика, юриспруденция, агроинженерия, а также IT. Вуз пользуется большой популярностью среди ребят из Ургенча и Хорезма, рассказал исполняющий обязанности проректора по науке Назим Бесилов. Это объясняется тем, что языки схожие, и у ребят легче проходит адаптация.



"Да, действительно, языковой барьер есть, не все едут с хорошим знанием языка. Для разрешения этой проблемы узбекоязычные студенты проходят курс на подготовительном отделении. Что очень важно, у них там есть возможность получить практические навыки общения. По математике, химии, биологии они очень хорошо подготовлены", – рассказал собеседник.



Вуз, видя спрос на учебу среди узбекских студентов, пошел дальше. На сегодняшний день достигнута договоренность с управлением народного образования Ургенча о непосредственном сотрудничестве. Так, Северо-Кавказская госакадемия готовится запустить онлайн-школу для абитуриентов Хорезмской области по целенаправленной подготовке к поступлению в этот вуз.



Как рассказал старший преподаватель кафедры "Государственное, муниципальное управление и таможенное дело" Омского государственного технического университета Константин Молчанов, в этот вуз ребята из Узбекистана могут поступать по правительственной квоте или в рамках программы переселения соотечественников. Для этого необходимо предоставить документы, что родители проживали на территории СССР.



"Об этой возможности не все знают, но она есть", – пояснил представитель вуза.



В университете идет обучение по техническим специальностям, таким как машиностроение, нефтехимия, нефтегазовое отделение, космические и информационные технологии.



Еще одно востребованное направление в учебе среди узбекистанцев – это авиация. Сегодня сотни наших ребят учатся в разных вузах России для получения профессии в этой сфере. Поступить, конечно, нелегко, да и профессия считается одной из самых сложных.



Как рассказала заместитель начальника управления международными проектами Московского авиационного института Татьяна Егай, в рейтинге студентов-иностранцев, поступающих в вуз, первое место занимают ребята из Китая, второе – из Узбекистана, а на третьем месте Казахстан.



"В этом году к нам поступил 21 человек из Узбекистана. Ежегодно университет принимает 250 иностранных студентов. Я работаю уже около девяти лет, с каждым годом становится все меньше носителей русского языка. Мы это видим. Однако на фоне всех стран СНГ Узбекистан с Казахстаном выделяются", – отметила она.



В Узбекистане университет реализует программу двойных дипломов совместно с Ташкентским государственным транспортным университетом.



"В прошлом году впервые был осуществлен набор на бакалавриат по направлению "авиастроение", в этом году мы запустили магистерскую программу – это продолжение бакалавриата. Второе новое направление – инфокоммуникационные технологии в системе связи. Здесь будут изучать специфику работы мобильной связи, вышки, антенны, 5G", – пояснила Татьяна Егай.



По мнению большинства экспертов, Россия активно поддерживает Узбекистан в стремлении к развитию молодых кадров. Обе страны тесно связаны друг с другом, отсюда и взаимная заинтересованность в профессионалах, чтобы новое поколение могло уверенно продолжать развитие своих стран. Поэтому диалог в сфере образования будет оставаться одним из приоритетных направлений в отношениях Ташкента и Москвы долгие годы. Источник - Podrobno.uz

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