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Президентом Ирака после долгих мучений избрали курда Абдель Латифа Рашида
19:50 13.10.2022

В Ираке спустя год после выборов избрали президента

...
Совет представителей Ирака спустя год после парламентских выборов определился с кандидатурой президента страны. На этот пост в четверг депутаты избрали 78-летнего Абдель Латифа Рашида, представляющего партию "Патриотический союз Курдистана".

При экс-премьере Нури аль-Малики он занимал пост министра водных ресурсов, а позднее был также старшим советником президента Ирака.

По иракской конституции глава государства должен представлять курдскую общину страны, премьер-министр - мусульман-шиитов, а глава парламента должен принадлежать к конфессии мусульман-суннитов. Президент избирается Советом представителей большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа.

Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 10 октября 2021 года. Попытки избрать президента в феврале и марте трижды потерпели неудачу из-за отсутствия кворума, затем вопрос был отложен на фоне политического кризиса в стране, вылившегося в беспорядки. Теперь в Ираке ожидают, когда политики определятся с кандидатурой премьер-министра. Новый президент уже поручили сформировать правительство.

Марианна Беленькая

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - коммерсант
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