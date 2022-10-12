Президентом Ирака после долгих мучений избрали курда Абдель Латифа Рашида

19:50 13.10.2022

В Ираке спустя год после выборов избрали президента



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Совет представителей Ирака спустя год после парламентских выборов определился с кандидатурой президента страны. На этот пост в четверг депутаты избрали 78-летнего Абдель Латифа Рашида, представляющего партию "Патриотический союз Курдистана".



При экс-премьере Нури аль-Малики он занимал пост министра водных ресурсов, а позднее был также старшим советником президента Ирака.



По иракской конституции глава государства должен представлять курдскую общину страны, премьер-министр - мусульман-шиитов, а глава парламента должен принадлежать к конфессии мусульман-суннитов. Президент избирается Советом представителей большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа.



Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 10 октября 2021 года. Попытки избрать президента в феврале и марте трижды потерпели неудачу из-за отсутствия кворума, затем вопрос был отложен на фоне политического кризиса в стране, вылившегося в беспорядки. Теперь в Ираке ожидают, когда политики определятся с кандидатурой премьер-министра. Новый президент уже поручили сформировать правительство.



Марианна Беленькая