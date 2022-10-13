Дехкане Туркестанской области обращаются к обл-акиму Сатыбалды "мой хан" и ползают перед ним на коленях

19:59 13.10.2022

Крестьяне встали на колени перед акиматом Туркестанской области



Редактор Жулдыз Шукенова

13.10.2022



Необычным образом зазывали местные жители акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.



В социальных сетях активно распространяется видеозапись, где группа людей якобы пришла на встречу с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды.







В какой-то момент мужчина говорит: "К нам (прим. ред. в регион) пришел не аким, а хан. У хана нужно просить стоя на коленях. Поэтому склонитесь, пусть он хотя бы выйдет к вам".



После этого около 50 человек, кстати в основном это люди пожилого возраста, есть и женщины, склоняются со словами "О мой хан!".



В пресс-службе акима Туркестанской области рассказали, что люди на видео - крестьяне Шардаринского, Толебийского, Жетысайского, Мактаральского и Ордабасинского районов. Они пришли к акиму для того, чтобы тот посодействовал в решении вопроса ценообразования хлопка.



"21 сентября аким уже проводил совещание, встречался с крестьянами. Если хлопкоперерабатывающие заводы и покупатели оценили стоимость 1 тонны хлопка - 180 тыс. тенге, то в ходе переговоров цена была утверждена в 250 тыс. тенге. В настоящее время для приема хлопка-сырца функционируют 209 хлопкоприемных пунктов и 22 хлопкоперерабатывающих заводов. Однако в этой области есть одна проблема, которую нужно учитывать, хлопкоперерабатывающие заводы не могут быть востребованы местными исполнительными органами, поскольку они являются частной профессией", - сообщили в ведомстве.



Поэтому в Министерство сельского хозяйства РК направлено предложение от акимата области о выделении субсидий на производство хлопка. Но еще один спорный вопрос, с которым пришли к акиму крестьяне - это земельный спор. Крестьяне просят акима Дархана Сатыбалды повлиять на решение вопроса.



"Установлено, что в производственном кооперативе "Ықыласлас-Темир", расположенном в Ордабасинском районе, возник спор, дело рассматривается в судебном порядке. Вмешательство местных властей в судебный процесс запрещено законом", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.



Поэтому глава региона поручил местному акимату в помощь крестьянам организовать работу по изучению внутренних споров производственного кооператива. С людьми встретились заместитель акима области и руководители управлений, которые еще раз провели разъяснительную работу. В настоящее время ситуация в области стабильная, сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.