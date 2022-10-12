Судьи ВерхСуда Киргизии "приватизировали" себе национализированные коттеджи в пансионате "Аврора Плюс"

21:20 13.10.2022

ГКНБ возбудил дело в отношении судей, которые вывели из госсобственности национализированные коттеджи в пансионате "Аврора Плюс"

ГКНБ расследует уголовное дело по факту незаконного вывода и легализации ранее национализированного имущества, в частности коттеджей и квартир на территории пансионата "Аврора Плюс" Иссык-Кульской области.



Как сообщила пресс-служба госкомитета, генпрокурор возбудил уголовное дело по ч.2 статьи 336 (Коррупция) УК в отношении:



- экс-председателя Верховного суда Д.Ф.З.,



Под инициалы Д.Ф.З. подходит Джамашева Феруза Зулумбековна, которая в 2010-2012 годах занимала должность председателя и заместителя председателя Верховного суда.

- экс-заместителя председателя Верховного суда С.Э.Э.,



Под инициалы С.Э.Э. подходит Садыков Эрмек Эркович. В 2010 году был назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя Верховного суда.

- действующих судей Верховного суда А.Н.М., О.К.Т.,



Под инициалы О.К.Т. подходит судья Судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Осмоналиев Камиль Турдубекович. Занимает должность судьи Верховного суда с 2009 года.

Под инициалы А.Н.М. подходит судья Верховного суда Арапбаев Нурсейит Макенович. Он занимает должность судьи ВС с 2010 года.

- экс-председателя Межрайонного суда г.Бишкек К.К.Ж.



Под инициалы К.К.Ж. подходит Качкыналиева Калыйса Жумашалиевна. Она является экс-председателем Межрайонного суда по экономическим делам Бишкека.

Так, 25 мая 2010 года Декретом Временного правительства за №43 был национализирован и передан государству земельный участок 10 га, расположенный на территории санатория "Иссык-Куль-Аврора" в с.Булан-Соготту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, с 97 объектами недвижимости, принадлежавшими членам семьи К.Бакиева и его близкому окружению.



"Однако, в последующем указанные объекты судами 3-х инстанций путем вынесения заведомо неправосудных решений были выведены из-под государственной собственности. При этом установлено, что судьи в виде взяток получили от заинтересованных лиц дорогостоящие коттеджи и квартиры в "Авроре Плюс", а также денежные средства в особо крупных размерах.



Также за оказание содействия в выводе из госсобственности национализированного имущества взятки в виде коттеджей и квартир на территории пансионата "Аврора Плюс" получили отдельные члены Временного правительства и депутаты Жогорку Кенеша", - сообщает ГКНБ.



В результате интересам государства был причинен ущерб, сумма которого, по предварительным подсчетам, составляет более 500 млн сомов.



ГКНБ в рамках расследования уголовных дел проводит мероприятия по возврату государству ранее национализированного имущества семьи К.Бакиева.