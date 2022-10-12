|Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки. Видео
22:40 13.10.2022
Бишкек (АКИpress) – В Астане 13 октября проходит трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона.
Эмомали Рахмон опоздал на встречу, до его прихода Путин и Жапаров поговорили тет-а-тет. После прихода Эмомали Рахмона он поздоровался с Владимиром Путиным и пожал ему руку, но президенты Кыргызстана и Таджикистана не поприветствовали и не пожали друг другу руки.
Затем Путин выступил с краткой речью и отметил, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к близким союзникам России:
"Уважаемый Садыр Нургожоевич! Уважаемый Эмомали Шарипович!
Мы давно собирались в таком составе собраться, договаривались об этом. На полях сегодняшнего мероприятия наконец такая встреча организована. Хочу вас поблагодарить за то, что вы дали согласие поговорить, встретиться в таком формате.
Мы на самом деле и раньше общались друг с другом – с глазу на глаз, вдвоем и втроем. Так что особой новизны здесь нет, но тем не менее, на мой взгляд, это тоже имеет значение. Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы работаем в рамках международных организаций очень близко и, безусловно, являемся стратегическими партнерами. Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живут, учатся, работают в России и два миллиона граждан Таджикистана также работают, живут в Российской Федерации.
У нас очень близкие отношения по целому ряду направлений. Растет товарооборот, примерно и с одной, и с другой стороной это – примерно – 45 процентов рост в прошлом году и 20–30 процентов рост за первые семь месяцев текущего года, причем объемы очень большие.
И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы такие условия для поступательного, постепенного развития сохранялись либо там, где это нужно, были созданы заново. Я очень рад нашей встрече в таком формате. Еще раз спасибо", - сказал Путин в своей речи.
Затем заседание перешло в закрытый режим.