Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки. Видео

22:40 13.10.2022

Бишкек (АКИpress) – В Астане 13 октября проходит трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона.



Эмомали Рахмон опоздал на встречу, до его прихода Путин и Жапаров поговорили тет-а-тет. После прихода Эмомали Рахмона он поздоровался с Владимиром Путиным и пожал ему руку, но президенты Кыргызстана и Таджикистана не поприветствовали и не пожали друг другу руки.



