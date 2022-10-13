На Востоке (в Азии) создадут свою ООН, - В.Панфилова

00:11 14.10.2022

Азиатские страны готовят противовес "золотому миллиарду"

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Касым-Жомарт Токаев на саммите глав государств СВМДА сделал ряд громких заявлений.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) трансформировано в международную организацию. Решение об этом было принято в ходе юбилейного, 30-го саммита глав государств СВМДА, который состоялся 13 октября в Астане. Это серьезная заявка на выход в финал – СВМДА может стать либо альтернативой, либо противовесом не только ООН, но и формату G20. 14 октября в столице Казахстана состоится еще один не менее интригующий саммит "Центральная Азия – Россия", а также ряд двусторонних встреч.

Президент Касым-Жомарт Токаев на правах хозяина саммита сообщил, что создается не новая организация, а переход на новый этап институционального развития. По мнению казахстанского лидера, повышение статуса совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень. В рамках новой организации учредили также и Фонд СВМДА, который первое время будет существовать за счет пожертвований.



Напомним, что СВМДА было создано по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева в 1992 году и было нацелено на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Его членами являются 29 государств, включая вступивший на нынешнем заседании Кувейт. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей, в их числе Евразийская экономическая комиссия, Туркменистан и Белоруссия. На подходе и ОДКБ.



Выступивший на саммите президент РФ Владимир Путин призвал страны – участницы СВМД к взаимным расчетам в нацвалюте. Он считает это первым шагом в борьбе с "золотым миллиардом". Российский лидер также отметил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в Азии. По его словам, необходимо сообща помочь экономическому восстановлению страны, но прежде всего США должны компенсировать причиненный этому государству ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства.



Президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев заметил, что афганская проблема стала уходить на второй план с международной повестки. Он предложил создать международную переговорную группу высокого уровня по урегулированию ситуации в Афганистане.



С обвинениями в адрес Запада выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что коллективный Запад дестабилизирует ситуацию на постсоветском пространстве и развязывает третью мировую войну.



Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, призвал остановить кровопролитие в Украине. "Мы все еще видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне и нет побежденного в справедливом мире", – заявил Эрдоган, заметив, что Турция прикладывает максимум усилий в налаживании мира и стабильности.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский считает, что Казахстан становится интересной международной площадкой, где проходят различные форумы. "Это серьезная заявка на выход в финал. Для всех очевидно, что ООН доживает свои последние годы, а может быть, и дни. Сейчас идет поиск вариантов реформирования ООН, но организация статична, поэтому рассчитывать на кардинальные изменения не приходится. Нужна альтернатива. Возможно, это будет ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), возможно, это будет СВМДА, 15% участников которой являются членами ООН. При этом международная организация СВМДА открыта, и вступить в нее может любая страна мира", – сказал "НГ" Кобринский. По его словам, Казахстан мог бы стать нейтральной, дружественной всем страной. Кроме того, эксперт считает, что СВМДА – это противовес и для G20. "СВМДА показывает, что есть другой мир. Если на G20 вечное противостояние, то на СВМДА мир объединяется. Может быть, он еще не с Россией, но он уже и не с Америкой", – считает эксперт.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин также отметил, что в ходе саммита СВМДА интересы России, стран Ближнего Востока и Азии совпали. "Для Казахстана это площадка традиционная и условно эффективная. Главы государств встречались, но знаковых решений не принимали. Cейчас на фоне геополитической турбулентности появился запрос на альтернативные площадки, которые занимаются конкретными региональными проблемами и решают вопросы. Возникла необходимость создания новой организации. Здесь все совпало и для России на фоне голосования в ООН, и для Казахстана, который сейчас максимально пытается позиционировать себя как активный региональный игрок на международный арене и для других игроков, которые каждый по- своему преследовал свои цели", – сказал "НГ" Станислав Притчин.



Напомним, Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о непризнании референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, часть дружественных РФ стран воздержались – Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Уклонились Азербайджан и Туркменистан.



По словам эксперта, не менее интригующей ожидается первая встреча глав государств в формате саммита "Центральная Азия – Россия". Есть большой запрос на активизацию российского сотрудничества с центральноазиатскими государствами и на решение таких точечных вопросов, как пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана. "Мы видели ряд серьезных заявлений со стороны Киргизии в потребности реформирования ОДКБ, отказе в проведении учений и переносе их в Таджикистан. Два государства, которые во многом зависимы друг от друга в плане безопасности, причем не пограничной, а глобальной, должны купировать конфликты и создавать площадки для диалога", – убежден Притчин. В реальности мы видим противоположные действия.



На момент подписания номера в печать в Астане начались трехсторонние переговоры президентов России, Киргизии и Таджикистана. Накануне киргизский лидер устроил демарш против Москвы и Душанбе, отказавшись приехать на неформальный саммит в Санкт-Петербург. Причиной стал недавний конфликт на границе, в котором Киргизия возложила ответственность на Таджикистан.



Эксперты сомневаются, что после беседы Владимира Путина с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном наступит мир и стороны смогут договориться по демаркации и делимитации границы. Притчин считает, что "в приграничном конфликте заинтересованы региональные игроки, которые используют его для своих целей. "Пока стороны нацелены на конфликт, никакие посредники, даже самые влиятельные ничего не смогут сделать", – считает эксперт.



"Трехсторонняя встреча – более чем позитивное событие, но с учетом серьезной игры развернувшей вокруг Киргизии и Таджикистана со стороны англосаксов и с учетом того, что некоторые ведут себя эгоистично, рассматривая интересы своих правящих элит, прогноз неблагоприятный. Скорее всего напряженность будет сохраняться, хотя эта встреча может стабилизировать и улучшить атмосферу. Мы живем в условиях англосаксонского ига (гнета), которое продолжает свою деятельность, и "план Анаконды" никто не отменял", – заключил Александр Кобринский.



Особенно на фоне гонки вооружений. Так, глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчибек Ташиев заявил, что Киргизия приобрела современные турецкие беспилотники "Байрактар Акынджы" по сообщению ресурса Eurasia Today. Свою партию дронов от США ожидает Таджикистан. В мае 2022 года посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм сообщил, что Вашингтон выделит 60 млн долл.



13.10.22