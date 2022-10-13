Энергетическая война. Утечка на нефтепроводе "Дружба": случайность, диверсия или провокация?

00:52 14.10.2022

Андрей Соколов

13.10.2022

Энергетическая война

Как прямо заявила вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович, сообщения об утечке на нефтепроводе "Дружба" в Польше и другие проблемы вокруг поставок российской нефти выглядят продолжением событий на газопроводе "Северный поток" в рамках энергетической войны.



"То, что все мы должны знать - идет мировая энергетическая война, - сказала она. - Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным в мире - около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, - выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток"", - приводит слова министра ее пресс-служба.



Напомним, что нефтепровод "Дружба", проходящий через территорию Польши, - сейчас основной маршрут поставки российской нефти в Германию. Характерно также, что загадочная "утечка" произошла почти сразу после того, как руководство Сербии и Венгрии договорилось о строительстве нефтепровода протяженностью 128 километров, который через два года связал бы Сербию с нефтепроводом "Дружба" на венгерской территории.



Поэтому, как считает греческий портал военной и политической информации Pronews, "утечка" на нефтепроводе - дело рук англосаксов. "Мотивация, - пишет он, - указывает на Запад и в основном на англосаксов. В частности, эта "утечка" показывает попытку оказать давление на Венгрию, которая, поскольку она не последовала за остальными странами ЕС и не ввела санкции в отношении нефти, в области энергообеспечения находится в явно лучшем состоянии, чем остальные страны. Венгрия регулярно получает российский газ и нефть. "Вынужденное" прекращение энергоснабжения поставило бы его в тот же "котел", что и остальных".



По мнению издания, многих на Западе раздражает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за то, что он в первую очередь и исключительно проводит линию, которая служит национальным венгерским интересам, а это совсем не нравится в Брюсселе.



Как известно, нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный - по территории Белоруссии, Польши и Германии и южный - через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. О его разгерметизации и сообщили в среду в Польше.



Как говорится в релизе польского оператора Pern, "во вторник поздно вечером его системы автоматизации обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода - примерно в 70 километрах от Плоцка".



Оператор уточнил, что это - магистраль, по которой нефть поступает в Германию. На место, как сообщила польская сторона, немедленно отправились аварийные службы Pern и Государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.



"Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений", - добавили в компании. Сейчас аварийная служба Pern занимается откачкой разлившейся нефти.



В правительстве Польши поспешили заявить, что это могло быть случайное повреждение, оснований предполагать диверсию, как там уверяют, якобы нет. При этом поставки по южной ветке нефтепровода идут по графику, заявил чешский оператор "Дружбы" компания Mero. Утечка на нефтепроводе "Дружба", предположительно, произошла из-за случайного повреждения. Версия о диверсии на данный момент не рассматривается, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер. Он также сообщил, что оснований рассматривать версию о диверсии не имеется.



Однако какова цена таким заявлениям польских властей, которые уже давно превратили наглое вранье в средство политики, хорошо известно. К тому же многие эксперты считают иначе.



Как можно "случайно" повредить массивную металлическую трубу, которая составляет нефтепровод? Это так же трудно, как и взорвать такую трубу на дне моря, что произошло с "Северным потоком".



К тому же, как заявил НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, утечка топлива на нефтепроводе "Дружба" попросту выгодна Варшаве как аргумент на переговорах с Германией.



"Немецкие нефтеперерабатывающие заводы стоят прямо на трубе - нефтепроводе "Дружба", - объяснил Юшков. - Они и были изначально построены таким образом. И многие из них не могут переключиться на какие-то поставки, например, из немецких же портов. Им все равно нужно, чтобы по этой же трубе переходила нефть, чтоб полностью загрузиться. И поляки им говорят: давайте вы будете закупать нефть, пригонять ее в польский порт Гданьск, там мы от Гданьска до нефтепровода "Дружба" как раз эту нефть протянем и по дружбе к вам поставим".



По мнению эксперта, поляки буквально подталкивают Германию к тому, чтобы та "завязала" с российскими поставками и начала контрактовать мощности по приему нефти в Гданьске.



"Германия и Польша уже с января на национальном уровне приняли решение не закупать российскую нефть по "Дружбе". Поэтому я думаю, поляки постепенно будут говорить, что выше по течению из России труба сломалась и ничего не остается, кроме как начать переходить на схему с Гданьском", - пояснил Юшков.



"Польская сторона говорит, что авария на "Дружбе" - случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств", – заявил газете "Взгляд" Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. "Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с "Северными потоками". Это могут быть звенья одной цепи", - делает вывод эксперт.



Власти Германии пока никак не прокомментировали этот инцидент. Однако простые жители ФРГ возмущены и в социальных сетях уже связывают "утечку" на "Дружбе" с антироссийским курсом Польши и стоящих за ней США. "Честно говоря, у меня ощущение, что Запад сам себя саботирует, чтобы обвинить Россию. Расширяет образ врага, чтобы оправдать высокие цены на энергоносители и отказ от российских газа и нефти", - пишет пользовать Uli Lehleitner.



"ЧП на трубопроводах происходят в самый подходящий момент для нашего правительства, какой только можно вообразить. Кто знает, кто приложил к этому руку. И нет, это не русские, даже если нам и хотят продать эту идею", - считает Susanna Schneider.



"Зеленский требует от Германии, помимо тяжелого вооружения, жесткие энергетические санкции. А Польша хочет от нас денег, которые она не получает. И это причины для саботажа на нашем нефтепроводе "Дружба"", - полагает Thea Reppel.



"Отлично, и снова американцы добились своего чужими руками. А паршивые политики не проснутся, пока не загорится их собственное логово", - возмущен Christoph Kersten.



"Утечка" в Польше - это уже третий инцидент с российскими энергетическими магистралями за последнее время. В сентябре произошел подрыв "Северных потоков", а Владимир Путин говорил, что Украина пыталась взорвать и "Турецкий поток". Такое в любом случае никак не может быть случайным. Поэтому выступая в среду в рамках "Российской энергетической недели - 2022" президент России заявил, что транзит газа с "Северных потоков" можно переместить, создав крупнейший хаб в Турции.



"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", [...] мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", - пояснил Путин. Такое предложение он объяснил, в частности, тем, что в регионе Черного моря уровень безопасности значительно выше.