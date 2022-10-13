Протестные акции стали стресс-тестом для элиты Ирана, - И.Субботин

07:50 14.10.2022

13.10.2022



В Тегеране звучат призывы к переосмыслению силовых методов против манифестантов

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Часть иранского политического истеблишмента пытается смягчить подходы к продолжающимся с середины сентября антиправительственным акциям. Мощный потенциал нынешних протестов, разгоревшихся против жестких правил ношения хиджаба, заставил бывшего спикера Меджлиса (парламента) Али Лариджани сделать заявление, которое разошлось с официальной линией. Высказывания экс-парламентария о бессмысленности применения силы в отношении демонстрантов интерпретированы западными изданиями как симптом поляризации иранской элиты.

Заявления Лариджани распространило ежедневное иранское издание "Эттелаат". Политик, избегая прямой критики силовых структур и высшего руководства, выразил убежденность в том, что применение насилия – "неправильный способ обращать внимание на вопрос хиджаба". "Когда явление становится массовым, жесткая реакция не является лекарством, – подчеркнул Лариджани, комментируя протесты. – Обществу нужно больше терпимости".



Основным импульсом начала нынешних манифестаций в Иране стала гибель девушки курдского происхождения Махсы Амини. 22-летняя иранка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба, а позже скончалась, по официальной версии, из-за сердечного приступа, что стало поводом обвинять правоохранителей в применении насилия. Сообщения о последующих жертвах среди демонстрантов добавили масла в огонь протеста.



Западные издания обратили внимание на то, что риторика Лариджани, несмотря на деликатность формулировок, пошла вразрез с тем, что говорит о протестах верховный лидер Ирана Али Хаменеи. На днях рахбар заявил: "Эти разрозненные беспорядки – пассивный и неуклюжий замысел противника против великих и новаторских достижений иранского народа". Великий аятолла в то же время подчеркнул, что "лекарство от врагов" – оказать им сопротивление.



Контраст оценок дал основания говорить о появлении линий разлома внутри иранского истеблишмента. Британская газета Guradian, отметив, что Лариджани десятилетиями был одной из значительных фигур в Иране, подчеркнула, что политик решился сделать публичное выступление и подвергнуть сомнению чрезмерные принудительные меры государства "в знак того, что одномерная жесткая линия правительства не носит универсальный характер".



Критика отношения к протестующим отчасти прокрадывается и в иранскую прессу, которая регулируется властями. "То, что происходит на уровне государственного управления, не основано ни на разделении властей, ни на плюрализме, – говорится в одном из материалов в газете "Джомхурий-е эслами". – Мы стали свидетелями последствий неинклюзивных подходов в нашей стране за последние 14 месяцев".



Международные наблюдатели считают, что у протестного движения в Иране, которое вышло за рамки требований, касающихся свободы ношения хиджаба, есть перспектива расширения, особенно на фоне действий правоохранителей. Однако пока нет признаков, что это приведет к более серьезной конфронтации или гражданской войне. Спорадически Иран сталкивается с антиправительственными движениями, которые впоследствии затухают.



Выработать подходы к иранским протестам пытаются западные столицы. Уже 17 октября министры иностранных дел стран Евросоюза должны принять новые санкции против иранских официальных лиц, причастных, по оценкам Брюсселя, к силовому подавлению антиправительственных акций. Как заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, в евросообществе достигли предварительного соглашения, как будут выглядеть меры давления.



Веерное применение рестрикций, впрочем, поставило вопрос о необходимости исключений, пишет Washington Post, обращая внимание на то, что из-за западных санкций против властей Исламской Республики пострадал местный высокотехнологичный сектор, который обеспечивает иранцев услугами и программным обеспечением, необходимыми для доступа в интернет. Сейчас протестующие лишены широкого инструментария для обхода блокировок и отключений Сети.



Накануне первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман организовала консультации с представителями американских технологических компаний по вопросам, касающимся распространения информации в государствах, против которых действуют санкции. Иран был одной из тем. Вашингтон, подчеркивает пресс-служба Госдепа, считает необходимым "содействовать расширению доступа иранцев к безопасным сетевым платформам и услугам".



Как обратил внимание в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин, примеры предыдущих протестов и беспорядков в Иране за прошедшие после Исламской революции десятилетия показывают, что в элите могут быть разные мнения, пока там считают протесты относительно умеренными и контролируемыми. "Если же уровень протестов и беспорядков достигает порога, который может начать представлять угрозу строю, то элиты это по большей части консолидирует, и они готовы действовать максимально быстро и жестко", – подвел черту собеседник "НГ".