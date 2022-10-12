 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.10.2022
10:09  Скончалась бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина
10:03  Вышла в свет новая игра о Монгольской империи
09:58  "Консервативная революция" Путина. Новый антиколониализм против "диктатуры избранных", - Владимир Можегов
09:56  Подрыв. Война на фоне мирового кризиса, - Сергей Переслегин
09:24  Какие документы приняли президенты на саммите СВДМА в Казахстане
08:41  62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции - вычислил кырдепутат Нуржигит Кадырбеков
08:28  Чучело ООН и реинкарнация Вавилона, - Юрий Борисов

08:25  Персидскому заливу выгоднее сотрудничать с Россией, чем с США, - Махмуд Аллуш
08:20  New York Times: США ввязались в войну на два фронта. Шансов на мир пока не видно
08:13  Казахстан демпингует сталью рынок России, - Kъ
07:59  Пришло время Азии, - репортаж А.Колесникова с саммитов в Астане
07:50  Протестные акции стали стресс-тестом для элиты Ирана, - И.Субботин
00:52  Энергетическая война. Утечка на нефтепроводе "Дружба": случайность, диверсия или провокация?
00:36  "Турецкий гамбит" Путина для Эрдогана, - Ст.Тарасов
00:11  На Востоке (в Азии) создадут свою ООН, - В.Панфилова
Четверг, 13.10.2022
22:40  Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки. Видео
21:20  Судьи ВерхСуда Киргизии "приватизировали" себе национализированные коттеджи в пансионате "Аврора Плюс"
19:59  Дехкане Туркестанской области обращаются к обл-акиму Сатыбалды "мой хан" и ползают перед ним на коленях
19:50  Президентом Ирака после долгих мучений избрали курда Абдель Латифа Рашида
13:21  Израиль и Ливан поделили морские газовые месторождения
13:17  Почему в Узбекистане растет спрос на российское образование
13:15  Только у США были мотивы подорвать "Северные потоки"
13:11  СМИ Туркменистана объясняют народные традиции и правила поведения для женщин
13:09  Протесты в Молдове обостряются. Что дальше?
12:45  Два государства-члена НАТО на пороге горячей войны. Турецкие барабаны войны уже выбивают дробь, - Д.Минин
12:43  Стратегия нацбезопасности США: Конкурировать с Китаем, сдерживать Россию
12:35  Киргизия купила у Турции боевых "Байрактаров"
12:34  Первые "русские алашординцы": как сформировались взгляды партии защитников интересов казахов
12:31  США отомстят саудитам за дружбу с Путиным, - Хуаньцю шибао
12:29  Как Норвегия решила нажиться на беде ЕС
12:16  США будут воевать Украиной пока им не..., - Антун Роша
10:30  Раздавить "Клооп,а"! КырПарламент снова борется с неугодными СМИ
10:24  Второе дыхание. Компартия Китая накануне ХХ съезда, - Юрий Тавровский
09:37  Аркадаг написал 14-й том своей энциклопедии "Лекарственные растения Туркменистана"
09:35  В Туркменистане заблокировали треть существующих в мире IP-адресов
09:31  КазЦИК "зарезал" лишних кандидатов в президенты - нету опыта госслужбы
09:20  Приток денежных переводов в Таджикистан упал на 10%
09:12  Автоматная замена: РФ готова поставить оружие Эр-Рияду вместо США, - Э.Байназаров
08:28  Впервые в истории. Иранский мото-дрон "Герань-Шахид" сбил в небе МиГ-29 ВВС Украины
08:22  Кому и для чего нужны фейки о "миллионах российских беженцев" в Казахстане? - Е.Ким
08:05  В школы Кыргызстана поэтапно вводят предмет "История религий"
07:55  Кабмин Акылбека Жапарова. Кого за год успело потерять правительство Кыргызстана, - 24.kg
07:46  Трубнейшая задача в истории. Россия ищет способ заставить ЕС покупать ее газ, - Къ
00:53  В Андижане начали восстанавливать бывшее Комсомольское озеро
00:50  Треугольник Россия-Иран-Монархии Залива
00:43  В паутине альянсов. Южный крест американской гегемонии, - Евгений Пронин
00:32  О подарке Путину и сетевых хомячках
00:13  Диверсии на энергетической инфраструктуре России испугали Казахстан, - НГ
00:03  В Узбекистане снова приватизирован процессинговый центр Uzcard
Среда, 12.10.2022
21:58  На пути к последней черте, - Дмитрий Тренин
21:47  Запад пошел по пути Гитлера, - Фуад Сеферов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан демпингует сталью рынок России, - Kъ
08:13 14.10.2022

Казахстан давит сталью
Импорт из страны обостряет конкуренцию в России

...
Казахстан наращивает поставки стального проката на и без того переполненный российский внутренний рынок. В июле страна-сосед после небольшого перерыва поставила 150 тыс. тонн проката и, как считают источники "Ъ", продавала прокат по демпинговым ценам. Такие поставки оказывают дополнительное давление на российских металлургов, лишившихся основного экспортного рынка в Европе и вынужденных экспортировать сталь в Азию с огромными затратами на логистику.

Казахстан в июле утроил в месячном выражении поставки проката в Россию после возобновления продаж в июне.

По данным таможенной статистики Казахстана за июль, объем горячекатаного, плоского холоднокатаного проката и плоского проката с покрытиями (таможенные коды 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 и 7226) составил 150 тыс. тонн.

Поставки только горячекатаного проката выросли также втрое, до 95 тыс. тонн. В годовом выражении июльские поставки всего проката выросли на 30%.

Поставки стали из Казахстана исторически осуществляет "АрселорМиттал Темиртау" из-за короткого транспортного плеча до российского рынка. В 2021 году завод произвел 3,4 млн тонн стали, из которых 2,6 млн тонн ушло на экспорт, в том числе 1,6 млн тонн в РФ. Более 50% продаж в РФ составляет горячекатаный прокат. Основная часть (60%) поставлялась в Сибирь и на Урал, но значительный объем (27%) приходится на Центр и Поволжье, рассказывают источники "Ъ". В мае ArcelorMittal после начала вооруженного конфликта на Украине заявила об остановке продаж в Россию, но уже в начале июля стало известно о возвращении казахстанской стали на российский рынок. Источник "Ъ" в отрасли оценивает долю Казахстана в общем импорте проката в Россию в 64% в августе против 47% в январе-феврале. В "АрселорМиттал Темиртау" не ответили на запрос "Ъ".

Борис Красноженов из Альфа-банка со ссылкой на данные "Металл Эксперта" называет цифру казахстанских поставок в 150 тыс. тонн в месяц близкой к реальности.

При этом в августе импорт тонкого горячекатаного проката в Россию вырос на 15% по сравнению с июлем, а толстого листа - в полтора раза.

Учитывая запланированный на "АрселорМиттал Темиртау" переходящий с октября на ноябрь ремонт листопрокатного оборудования, можно ожидать снижение экспорта проката из Казахстана на российский рынок, говорит эксперт.

Поставки казахстанской стали ухудшают и так тяжелое положение российских металлургов. Во-первых, по словам собеседников "Ъ" в отрасли, прокат поставляется по ценам ниже рыночных. Во-вторых, это обостряет конкуренцию на внутреннем рынке, куда российские металлурги вынуждены были переориентировать объемы после потери европейского рынка из-за санкций. В марте ассоциация "Русская сталь" оценивала объем санкционных ограничений в 4 млн тонн, которые нужно так или иначе перенаправить на рынки "дружественных" стран. При этом поставки в Азию имеют существенный недостаток в виде дорогой логистики. Если в мирное время маршрут от завода до портов Северо-Запада или Юга РФ составлял около 1,5 тыс. км, то до дальневосточных портов ехать по переполненному Восточному полигону приходится 9 тыс. км. В металлургических компаниях не предоставили комментариев.

Падение производства стали замедлилось в августе
Как рассказывают источники "Ъ", российские металлурги обращались в профильные министерства с просьбой решить вопрос с демпинговыми поставками казахстанской стали. Но пока реакции не последовало. Возможным вариантом было бы инициирование компенсационного расследования в отношении этого импорта, которое уже проводилось несколько лет назад. В 2017 году Минпромторг начал подобное расследование после обращения ассоциации "Русская сталь", которая указывала на наличие запрещенных субсидий, способствовавших резкому росту поставок в Россию стального проката из Казахстана. Однако расследование тогда было завершено на уровне консультаций.

В Минпромторге после выхода публикации "Ъ" заявили, что рост поставок в июле связан с оживлением потребления на российском рынке, благодаря чему увеличилась загрузка мощностей российских комбинатов с 80 до 83%. Однако, по данным министерства, по итогам восьми месяцев поставки стальной продукции из Казахстана в Россию снизились на 26% до 970 тыс. тонн из-за дополнительных объемов российских металлургов, для которых закрылись западные рынки. Также в министерстве отметили, что компенсирующее расследование направлено не на борьбу с демпинговым импортом, а с пресечением практики недобросовестного субсидирования со стороны государств-членов ЕАЭС. Таким образом, наличия ценового занижения будет недостаточно для начала такого расследования, подчеркнули в министерстве.

Евгений Зайнуллин
Газета "Коммерсантъ" №189 от 12.10.2022,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665724380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов
- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан
- О кандидатах в президенты
- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!
- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы
- О пресечении канала сбыта поддельных денег
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  