New York Times: США ввязались в войну на два фронта. Шансов на мир пока не видно

08:20 14.10.2022 The New York Times

США

14 октября 2022

Мы внезапно идем на конфронтацию одновременно с Китаем и Россией

NYT: США ввязались в войну не только с Россией, но и с Китаем



Администрация президента США приняла новые экспортные правила, которые лишат Китай возможности покупать самые передовые полупроводники на Западе, сообщает NYT. По сути, отмечает автор статьи, Вашингтон объявил Китаю технологическую войну "из-за жесткого контроля внутри самой КНР и ползучего расширения его присутствия" за рубежом

Томас Фридман

Если вы вдруг не заметили, я хотел бы предупредить вас о "бодрящем" повороте событий: США сейчас находятся в состоянии конфликта одновременно с Россией и Китаем. Бабушка всегда говорила: "Никогда не воюй с Россией и Китаем одновременно". То же самое говорил и Генри Киссинджер (Henry Kissinger). Увы, исходя из национальных интересов, сегодня есть веские аргументы в пользу противостояния обеим этим странам. Но можете не сомневаться, ситуация для нас непредсказуемая. Я лишь надеюсь, что это не наши очередные "бесконечные войны".

Борьба с Россией является косвенной, но очевидной, обостряющейся и ожесточенной. Мы вооружаем украинцев умными ракетами и обеспечиваем разведданными, чтобы заставить русских уйти из Украины. Ничуть не умаляя храбрости украинцев, помощь США и НАТО сыграла огромную роль в успехах ВСУ на поле боя. Просто спросите русских. Но чем закончится этот вооруженный конфликт? Этого вам никто не скажет.



Сегодня, однако, я хочу сосредоточиться на борьбе с Китаем, которая менее заметна и не предусматривает стрельбы, поскольку ведется в основном с помощью транзисторов, которые переключаются между цифровыми единицами и нулями. Но на соотношение сил в мире она окажет такое же, если не большее, влияние, чем исход вооруженного конфликта между Россией и Украиной. И она почти никак не связана с Тайванем.



Это борьба за полупроводники, основополагающую технологию информационного века. Альянс, который разрабатывает и производит самые умные чипы в мире, будет обладать и самым умным высокоточным оружием, самыми умными фабриками и самыми умными средствами квантовых вычислений, позволяющими взломать практически любую форму шифрования. Сегодня лидируют США и их партнеры, но Китай полон решимости их догнать - и теперь мы твердо намерены не допустить этого. Игра началась, вперед!

На прошлой неделе администрация Байдена выпустила новый свод экспортных правил, который фактически стал заявлением в адрес Китая: "Мы считаем, что в области логических микросхем, кристаллов ЗУ и оборудования вы отстаете от нас на три технологических поколения, и мы сделаем так, чтобы вы никогда нас не догнали". Или, как более дипломатично выразился советник по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan): "Учитывая фундаментальный характер определенных технологий, таких как усовершенствованные логические микросхемы и чипы памяти, мы должны сохранить лидерство как можно дольше." То есть, навсегда.

"По сути, США объявили войну способности Китая развиваться в использовании высокопроизводительных вычислений в интересах экономики и безопасности", - сказал в интервью изданию Financial Times эксперт по Китаю и технологиям из консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Пол Триоло (Paul Triolo). Или, как выразились в китайском посольстве в Вашингтоне, США стремятся к "научно-технической гегемонии".

Но чем закончится эта война? Никто сказать не сможет. Я не хочу быть жертвой обмана со стороны Китая, который все чаще использует технологии для абсолютного контроля внутри страны и ползучего расширения своего "присутствия" за рубежом. Но если мы сейчас встанем на путь отказа Китаю в передовых технологиях навсегда (лишаясь всякой надежды на взаимовыгодное сотрудничество с Пекином по таким вопросам, как климат и киберпреступность, где мы сталкиваемся с общими угрозами и являемся единственными державами, которые могут что-то изменить), каким в результате станет мир? Такими же вопросами следовало бы задаться и Пекину.

Единственное, что я знаю наверняка, это то, что экспортные правила, принятые в пятницу Министерством торговли президента Байдена, являются новым серьезным барьером в том, что касается экспортного контроля, который лишит Китай возможности покупать самые передовые полупроводники на Западе или оборудование для его собственного производства.



К тому же, по новым правилам американским инженерам или ученым запрещено помогать Китаю в производстве чипов без специального разрешения, даже если американец работает на оборудовании в Китае, на которое правила экспортного контроля не распространяются. Правила также ужесточают процедуру отслеживания, чтобы обеспечить гарантии того, что чипы американского производства, продаваемые гражданским компаниям в Китае, не попадут в распоряжение вооруженных сил КНР. И, что, наверное, вызывает больше всего вопросов, команда Байдена добавила правило "прямого иностранного продукта" (Foreign Direct Product Rule), действующее непосредственно в отношении конкретной продукции иностранного производства, которое, как отмечает издание Financial Times, "впервые было применено администрацией Дональда Трампа против китайской технологической группы Huawei". Оно "фактически запрещает любой американской или неамериканской компании поставлять китайским компаниям, предприятиям и учреждениям, внесенным в список запрещенных организаций, оборудование или программное обеспечение, в полном цикле производства и сбыта которых используются американские технологии".



Это последнее правило имеет огромное значение, поскольку самые современные полупроводники производятся так называемой "сложной адаптивной коалицией" компаний от Америки до Европы и Азии. Представьте это себе следующим образом: компании AMD, Qualcomm, Intel, Apple и Nvidia преуспели в разработке чипов, в которых миллиарды транзисторов помещены в систему еще плотнее, чтобы обеспечить требуемую вычислительную мощность. Компании Synopsys и Cadence создают сложные инструменты автоматизированного проектирования и программное обеспечение, на основе которых производители микросхем фактически разрабатывают свои новейшие идеи. Applied Materials создает и модифицирует материалы для размещения миллиардов транзисторов и соединительных проводов в одном чипе. Нидерландская компания ASML предоставляет литографическое оборудование, в частности, вместе с немецкой компанией Zeiss SMT, специализирующейся на производстве оптических линз, которая рисует трафареты на кремниевых пластинах по этим рисункам, используя УФ-излучение дальней и крайней областей спектра - очень короткую длину волны, которая позволяет печатать на микрочипе крошечные схемы. Ключевые роли в этой коалиции играют также Intel, Lam Research, ОАК и фирмы от Кореи до Японии и Тайваня.



Суть заключается в следующем: чем больше мы раздвигаем границы физики и материаловедения, чтобы втиснуть в чип больше транзисторов и обеспечить более высокую вычислительную мощность для дальнейшего развития искусственного интеллекта, тем меньше вероятность того, что какая-то одна компания или страна сможет превзойти другие во всех аспектах проектирования и производственного процесса. Необходима вся коалиция. Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC считается ведущим производителем чипов в мире потому, что каждый член этой коалиции доверяет ей свои самые сокровенные коммерческие тайны, которые она затем объединяет и использует на общее благо.



Поскольку партнеры по коалиции не доверяют Китаю в том, что он не украдет их интеллектуальную собственность, Пекину остается предпринимать попытки самостоятельно изготавливать - с использованием старых технологий - "реплики" всего арсенала чипов, производимых ведущими компаниями. Еще в 2017 году Китаю удалось украсть определенное количество технологий изготовления чипов, в том числе 28-нанометровую технологию, у TSMC.

До недавнего времени считалось, что китайская компания Semiconductor Manufacturing International Company, ведущий производитель чипов, застряла в основном на этом уровне, хотя ее специалисты утверждают, что изготовили 14 нм-чипы и даже 7-нм, используя технологию глубокой УФ-литографии предыдущего поколения от компании ASML. Правда, как сказали мне американские эксперты, Китай не может массово производить эти чипы с высокой точностью без новейшей технологии ASML, использование которой в стране сейчас запрещено.



На этой неделе я взял интервью у министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo). Она курирует вопросы выполнения новых правил контроля над экспортом чипов и освоения 52,7 миллиарда долларов, которые администрация Байдена только что выделила на поддержку дальнейших исследований в США в области полупроводников следующего поколения и на возвращение в США передового производства чипов. С тем, что новые правила равносильны военным или враждебным действиям, Раймондо не согласна.



"США оказались в невыгодном положении, - сказала она в интервью. - Сегодня мы закупаем 100% наших передовых логических микросхем за рубежом - 90% у тайваньской компании TSMC и 10% у корейской Samsung". (Полнейшее безумие, но это правда).

"В США мы не производим ни одного чипа, необходимого нам для систем с искусственным интеллектом, для наших вооруженных сил, для наших спутников, для наших космических программ" - не говоря уже о множестве невоенных областей, которые обеспечивают нашу экономику. Принятый недавно Закон о чипах (CHIPS Act), по ее словам, является "наступательной инициативой" по укреплению всей нашей инновационной экосистемы, направленной на то, чтобы в Америке производилось большее количество самых современных чипов.

По ее словам, введение в отношении Китая новых правил экспортного контроля над передовыми технологиями производства чипов "было нашей оборонительной стратегией. У Пекина есть стратегия "военно-гражданского слияния", и он ясно дал понять, "что он намерен стать полностью самодостаточным в самых передовых технологиях", чтобы доминировать как на гражданских коммерческих рынках, так и на поле боя XXI века.



"Мы не можем не придавать значения намерениям Китая. Поэтому в целях защиты себя и наших союзников - и всех технологий, которые мы изобрели самостоятельно и совместно, то, что мы сделали, стало следующей логической мерой. Она направлена на то, чтобы помешать Китаю перейти к следующему шагу", - добавила она. США и их союзники разрабатывают и производят "самые передовые чипы для суперкомпьютеров, и мы не хотим, чтобы они попали в руки Китая и использовались в военных целях".



Наша главная цель, сказала в заключение Раймондо, "заключается в том, чтобы играть в нападении, действовать агрессивнее - внедрять инновации быстрее, чем китайцы. Но в то же время мы собираемся противостоять растущей угрозе, которую они представляют, защищая то, что нам нужно. Важно, чтобы мы снижали напряженность и вели бизнес там, где это возможно. Мы не хотим конфликта. Но мы должны защищать себя и внимательно следить за ситуацией".



Китайская государственная газета Global Times опубликовала редакционную статью, в которой говорилось, что введенный запрет только "укрепит желание и способность Китая действовать самостоятельно в области науки и техники". Агентство Bloomberg процитировало неназванного китайского аналитика, заявившего, что "возможности примирения нет".

Добро пожаловать в будущее… Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665724800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов

- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан

- О кандидатах в президенты

- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!

- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?

- Кадровые перестановки

- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района

- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы

- О пресечении канала сбыта поддельных денег