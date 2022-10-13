Персидскому заливу выгоднее сотрудничать с Россией, чем с США, - Махмуд Аллуш

08:25 14.10.2022 Al Jazeera

Катар

13 октября 2022



Партнерство США и Ближнего Востока скоро закончится, пишет сайт Al Jazeera. Вашингтон долго навязывал Эр-Рияду и Абу-Даби невыгодное им сотрудничество, в котором арабские страны больше не нуждаются. Сегодня Персидский залив делает ставку на Россию.

До недавнего времени наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд не был желанным гостем в Вашингтоне, но его высокое положение в Королевстве и перспектива занять место отца в руководстве страной вынуждают президента США придерживаться реализма в отношениях с Эр-Риядом.



После победы Джо Байдена на президентских выборах американское политическое сообщество осознало, что демократической администрации будет крайне трудно найти баланс между отказом от сотрудничества с Саудовской Аравией и политическим реализмом. Последний требует от Вашингтона продолжать взаимодействие с одним из ключевых союзников на Ближнем Востоке и в исламском мире.

Было очевидно, что найти данный баланс будет нелегко, поскольку Байден проигнорировал новую реальность, созданную Мухаммедом ибн Салманом. Кроме того, существует факт, который американцы упорно не хотят признавать: Соединенные Штаты больше не имеют превосходства в определении приоритетов партнерства с Саудовской Аравией. Как полагали демократы, баланс способствовал бы поиску консенсуса Вашингтона и Эр-Рияда в вопросах нефти, конфликта в Йемене и нормализации отношений с Израилем. Однако пока попытки установить этот баланс лишь увеличивают пропасть между США и Саудовской Аравией.



Поддержка Королевством инициативы ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки была одним из аспектов кризиса, с которым столкнулась Америка в отношениях с Ближним Востоком за последнее время. Были объективные причины, побудившие Эр-Рияд и Абу-Даби приступить к реализации плана по сокращению добычи черного золота. В первую очередь, это защита нефтяной отрасли от возможного коллапса из-за рисков глобальной рецессии. Отчасти мы наблюдаем, что формула "нефть в обмен на безопасность", регулирующая партнерство США и Персидского залива, больше не работает. Это отражает борьбу между странами-участницами ОПЕК+ и Соединенными Штатами за определение правил глобальной нефтяной политики.



Союзники США в Персидском заливе не присоединились к санкциям против России и скептически относятся к мотивам Вашингтона наказать Москву с помощью таких инструментов, как установление предельных цен на ее нефть, поскольку в долгосрочной перспективе это сместит ценообразование на нефть от продавцов к покупателям.

Россия больше всех выиграет от сокращения производства, так как продолжит получать высокие прибыли, необходимые для противостояния западным санкциям. Нефтяной спор между Вашингтоном и его союзниками в Персидском заливе создает измерение, связанное с глобальной геополитикой и энергетической безопасностью.

Затруднительное положение Байдена, в которое он попал из-за нефтяной политики Персидского залива, отражает серьезную дилемму, стоящую перед Соединенными Штатами сегодня. Речь идет о выстраивании отношений с ключевыми союзниками на Ближнем Востоке. Турцию можно назвать еще одним таким примером. Годы противоречий и разнонаправленных интересов побудили президента Реджепа Тайипа Эрдогана создать более тесные связи с Россией и вести агрессивную антизападную политику.



Египет, который также был одним из ключевых союзников американцев, стремится увеличить объем закупок вооружения у России. Последние десять лет Египет сотрудничал с Саудовской Аравией и ОАЭ в борьбе с "Арабской весной", пока администрация Обамы поддерживала эти протесты и восстания.



Когда начинается закат такой сверхдержавы, как Соединенные Штаты, последствия ее упадка вскоре проявятся в отношениях как с союзниками, которые десятилетиями зависели от американцев в области безопасности и политики (Персидский залив), так и теми, кто стремится достичь стратегической независимости во внешней политике и стать самодостаточной региональной державой (Турция).

Эрдоган, например, добился больших успехов в достижении этой цели по сравнению с Персидским заливом. Подобно Анкаре, которая придает большое значение сотрудничеству с Москвой в региональной геополитике, Эр-Рияд и Абу-Даби рассматривают нефтяное партнерство с Москвой и развивающееся взаимодействие с Китаем как способ построения более всеобъемлющих отношений с двумя державами, чтобы заполнить образовавшийся вакуум после снижения влияния США в регионе.



В обозримом будущем это партнерство не сможет заменить роль США в некоторых жизненно важных областях, особенно в сфере безопасности, поскольку в Персидском заливе она органически связана с американским военным присутствием в регионе. Тем временем Москва и Пекин пока не развертывают военные базы и не дислоцируют свои войска на территории стран Персидского залива. Однако тот факт, что Ближний Восток приспосабливается к сокращению влияния США, выстраивая новые внешние связи, отказываясь от внутреннего соперничества и переходя к более широкому региональному сотрудничеству, вносит серьезные изменения.



Сейчас в странах Персидского залива Байден имеет дело с новым поколением лидеров, которые менее уверены в партнерстве с Вашингтоном и демонстрируют большую готовность отказаться от него во внешней политике. Причин тому много. Некоторые из них связаны с нынешними глобальными трансформациями, а другие являются результатом накопленного за годы недоверия. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и глава ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян осознают, что Соединенные Штаты во главе с демократами пытаются их ослабить, несмотря на дружеские жесты Байдена из потребности в их нефти и новые международные условия, созданные российско-западным конфликтом.

Дополнительные преимущества, полученные Персидским заливом и Турцией с точки зрения энергетики, и их растущее геополитическое значение стали еще одним сильным мотивом использовать нынешнюю ситуацию для достижения стратегической независимости от Соединенных Штатов и установления баланса в партнерстве с ними. В условиях глобального хаоса, который является одним из предвестников перехода от однополярной системы к многополярной, правильным выбором для стран Ближнего Востока является повышение уверенности в себе и диверсификация внешних связей.



Разумеется, такое стремление не лишено рисков. Государства Персидского залива по-прежнему зависят от Соединенных Штатов в плане безопасности, особенно если учитывать возможность получения Ираном ядерного оружия. Более того, американцы имеют огромное влияние на мировую экономику. Что касается Турции, то она в последнее время стала более осторожной в углублении торгово-экономических отношений с Россией, чтобы не провоцировать Запад вводить санкции и против нее. Тем не менее амбиции стоят риска.

Ближний Восток не может бесконечно видеть залогом своего будущего Вашингтон, и его растущая способность урегулировать конфликты без Соединенных Штатов снижает побочные эффекты независимости.

Регион больше не является географическим пространством, где Соединенные Штаты указывают своим союзникам, что делать, а чего нет. Сегодня Вашингтон понимает, что запугивание больше не работает, и нынешний тупик усугубляется меняющимися реалиями на Ближнем Востоке.

Автор: Махмуд Аллуш (محمود علوش) Источник - inosmi.ru

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