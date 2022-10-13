Чучело ООН и реинкарнация Вавилона, - Юрий Борисов

08:28 14.10.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 13.10.2022



Что сулит организованное Соединенными Штатами "всемирное антироссийское голосование"?



Никому в мире не дано право диктовать свою волю всем остальным. Причем диктовать цинично, не раскрывая смысл своих "проповедей". Вот "проповедь" от вещающего "истину в конечной инстанции":



"Проголосовав на Генассамблее ООН, мир продемонстрировал, что он более сплочен и полон решимости, чем когда-либо, чтобы привлечь Россию к ответственности "за ее нарушения", – заявил президент США Байден.



"Ставки в этом конфликте ясны всем – и в ответ мир послал четкий сигнал: Россия не может стереть суверенное государство с карты. Россия не может изменить границы силой. Россия не может захватить территорию другой страны как свою собственную", – заявил американский лидер.



О чем это Байден? Сфальсифицированное американцами "всемирное антироссийское голосование" на ГА ООН 12 октября рассматривается его организаторами как стартовая точка крупнейшей "спецоперации". Теперь итог голосования будет использован Западом для полного выдавливания России из международной организации, в том числе путем лишения ее права вето в Совете Безопасности ООН. Или упразднения самого права вето, которое коллективному Западу, сформировавшему в рамках ООН безотказную "машину голосования" в своих интересах, совершенно не нужно.



Делается это для того, чтобы Запад получил в свои руки "юридический" механизм, внешне похожий на высший орган международного права, который будет простым большинством голосов (подразумевается, большинством, подконтрольным Соединенным Штатам), решать судьбу того или иного государства вплоть объявления этому государству войны "от имени Организации Объединенных Наций".



Задача не самая простая, но Запад постарается ее решить, несмотря на то что на пути осуществления этой затеи немало препятствий. И первое из них – Устав ООН, который не предусматривает никаких механизмов лишения России ее полномочий, включая право вето. Однако вода камень точит, а Запад постоянно делает шаги в данном направлении. Вот один из последних шагов.



26 апреля 2022 г. делегаты 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Лихтенштейна приняли резолюцию, в которой говорится: "Генеральная Ассамблея постановляет, что Председатель Генеральной Ассамблеи созывает в течение 10 рабочих дней после применения вето одним или более постоянными членами Совета Безопасности официальное заседание для проведения прений по ситуации, в отношении которой было применено вето, при условии, что Ассамблея не собирается на чрезвычайную специальную сессию по тому же вопросу".



Хотя резолюция и не затрагивает прерогативу постоянных членов СБ ООН пользоваться правом вето, это движение в выгодном Западу направлении, с него начинается подкоп под фундамент ООН. Подкоп будет расширяться и углубляться. У Запада появилась возможность спекулировать на том, что система ООН, сложившаяся в 1945 году, уже "не соответствует воле народов мира". И от имени каких-нибудь Лихтештейна или Тринидада и Тобаго США будут требовать ее "радикального реформирования" с целью запуска американской машины голосования на полную мощь и установления западного господства под прикрытием чучела ООН.



Все это уже было. В том числе для нашей страны. Советское руководство еще в начале 1950-х годов уличало Запад в такой же диверсии против ООН с целью поставить крупнейшую международную организацию под полный западный контроль.



Из беседы И.В. Сталина с корреспондентом газеты "Правда" 17 февраля 1951 года: "Организация Объединенных Наций, созданная как оплот сохранения мира, превращается в орудие войны, в средство развязывания новой мировой войны. Агрессорским ядром ООН являются десять стран – членов агрессивного Северо-атлантического пакта (США, Англия, Франция, Канада, Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия) и двадцать латиноамериканских стран (Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла). Представители этих стран и решают теперь в ООНе судьбу войны и мира. Это они провели в ООНе позорное решение об агрессивности Китайской Народной Республики.



Характерно для нынешних порядков в ООНе, что, например, небольшая Доминиканская республика в Америке, едва насчитывающая два миллиона населения, имеет теперь такой же вес в ООНе, как Индия, и гораздо больше веса, чем Китайская Народная Республика, лишенная права голоса в ООНе.



Таким образом, превращаясь в орудие агрессивной войны, ООН вместе с тем перестает быть всемирной организацией равноправных наций. По сути дела ООН является теперь не столько всемирной организацией, сколько организацией для американцев, действующей на потребу американским агрессорам. Не только Соединенные Штаты Америки и Канада стремятся к развязыванию новой войны, но на этом пути стоят также и двадцать латиноамериканских стран, помещики и купцы которых жаждут новой войны где-нибудь в Европе или Азии, чтобы продавать воюющим странам товары по сверхвысоким ценам и нажить на этом кровавом деле миллионы. Ни для кого не составляет тайну тот факт, что представителей двадцати латиноамериканских стран представляют теперь наиболее сплоченную и послушную армию Соединенных Штатов Америки в ООНе.



Организация Объединенных Наций становится таким образом на бесславный путь Лиги Наций. Тем самым она хоронит свой моральный авторитет и обрекает себя на распад".



Сталин видел верно. Максимум, чего может добиться современный Запад в попытке повторить авантюру более чем 70-летней давности, это развалить ООН по образцу довоенной Лиги Наций. Результатом той политики стала Вторая мировая война.



Запад торопится развязать третью мировую? Воздержимся от ответа.



Согласно ветхозаветной Книге пророка Даниила, во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона на стене проступили огненные письмена: "Мене, текел, фарес". Пророк Даниил раскрыл царю знамение: "Мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Фарес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам".



Вавилон перед разрушением тоже видел себя центром мира…