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|62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции - вычислил кырдепутат Нуржигит Кадырбеков
08:41 14.10.2022
13 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции - депутат
62 процента от общего числа преподавателей вузов страны замешаны в коррупции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Нуржигит Кадырбеков со ссылкой на итоги исследования Бюро по правам молодежи.
По его словам, участники опроса считают, что коррупцию невозможно искоренить.
"62 процента преподавателей вузов замешаны в коррупции. 57 процентов студентов подвергаются различным видам дискриминации со стороны преподавателей и администрации университетов. Это очень печально. Мы говорим, что молодежь - наше будущее. Надо принимать меры. У нас только в двух вузах - "Манасе" и АУЦА - нет коррупции", - сказал Нуржигит Кадырбеков.