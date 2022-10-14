Ректора РАНХиГС Владимира Мау отмазали от мошеннической статьи

09:04 14.10.2022

Прекращено дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС



14 октября 2022,

Уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, прекращено. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил корреспондент "Известий" со ссылкой на информированный источник.



Владимира Мау обвиняли в том, что совместно с Мариной Раковой, директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком похитили денежные средства вуза – более 21 миллиона рублей.



Фигуранты заключали подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 21 миллиона рублей.



30 июня Тверской суд назначил Мау домашний арест до 7 августа.