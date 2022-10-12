Какие документы приняли президенты на саммите СВДМА в Казахстане

09:24 14.10.2022

Коллективное фотографирование глав государств на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, Казахстан. 13 октября 2022 года - Sputnik Кыргызстан, 1920, 13.10.2022



По итогам пленарной сессии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняты итоговые документы по развитию организации, сообщает Sputnik Казахстан.

Президенты стран-участниц отметили, что СВДМА за 30 лет превратится в полноформатную международную организацию, поэтому в астанинском заявлении принято решение о трансформации совещания.

"Мы запускаем структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноформатную региональную международную организацию. Организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-участников", - говорится в документе.



Планируется наращивать коллективную работу в рамках организации для поиска совместного решения общих проблем в целях обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН. Планируется, что организация будет взаимодействовать и сотрудничать в областях, представляющих интерес для всех государств-участников, с другими странами, организациями и форумами, которые разделяют ее цели и принципы.

Теперь встречи глав государств, правительств и министров иностранных дел будут именоваться "Совет глав государств и правительств" (саммит) и "Совет министров иностранных дел" (министерский совет). Должность исполнительного директора секретариата СВМДА переименована в "генеральный секретарь".

В следующем году должны быть сформулированы предложения по формированию "дорожной карты" необходимых мер для трансформации. Отчеты о ходе трансформации должны быть представлены к следующим совещаниям министерского совета и Совета глав государств и правительств.



В деятельности СВМДА участвуют страны, которые занимают 90 процентов территории Азии и в которых проживает почти половина населения земного шара. С 2022 года саммит объединяет 28 государств.