Подрыв. Война на фоне мирового кризиса, - Сергей Переслегин

09:56 14.10.2022 "ЗАВТРА". Сергей Борисович, кто может стоять за диверсией на газопроводе "Северный поток – 2" и зачем был нужен этот беспрецедентный шаг, обостряющий и так напряженную атмосферу в мире?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. По мнению как российских, так и западных аналитиков, все указывает на то, что на подводном газопроводе произошла именно диверсия, а не что-то иное, будь то случайная авария, подводное землетрясение или же нападение Годзиллы или Ктулху. Из списка стран, кому было выгодно вывести из строя "Северный поток – 2", безоговорочно вычеркиваются Россия и государства ЕС: первая могла без проблем его перекрыть, а вторые – просто перестать принимать газ.



Безусловно, совершенный подрыв на руку Украине, поскольку почти весь российский газ пойдет теперь через ее территорию, что дает дополнительные каналы воздействия если не на Россию, то на Запад. Но, во-первых, откуда у украинцев взялись бы подводные аппараты такого класса и как они смогли бы незаметно переместить их в Балтийское море? Во-вторых, о совершенной диверсии и о том, что "русским планам нанесен страшный удар", Украина, несомненно, заявила бы на весь мир. Поэтому украинская версия подрыва также не проходит.



Остаются два выгодополучателя: Великобритания и США.



"ЗАВТРА". Выгода здесь рассматривается с точки зрения театра военных действий на Украине? Или преследовалась другая цель?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Можно предположить, что сейчас принимается решение о скорейшем сворачивании российско-украинского конфликта. Более всего в этом заинтересованы демократы США и президент Байден. Поскольку рейтинги Демократической партии в первой половине года катастрофически снижались, то казалось, что оставшиеся до президентских выборов два года станут для демократов мучительной агонией. Но все изменилось, когда стараниями американской дипломатии и лично Нэнси Пелоси Америка решила для себя проблему с Тайванем – по крайней мере на какое-то время, а также изменила в свою пользу ситуацию в Закавказье. В результате к середине осени рейтинг правящей партии заметно окреп. И если сегодня демократы еще и успешно выступят в качестве завершивших войну миротворцев на Украине, то на предстоящих выборах они точно получат все, что нужно.



"ЗАВТРА". Ну и свои бизнес-задачи в Европе американцы, видимо, тоже неплохо решают - за счет аварийной остановки веток "Северного потока"?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Безусловно. Америка провела рискованную, но очень успешную для себя коммерческую операцию, и сейчас ей необходимо перевести внимание от подрыва российского газопровода на что-то другое. Поэтому быстрое завершение войны на Украине для США стало бы идеальным вариантом прикрытия.



Замечу, что все сказанное выше о Соединенных Штатах характерно и для Великобритании, хотя и в меньшей степени. Лондону сейчас важнее смена царствования, новое правительство, нежели необходимость прикрыться. Лиз Трасс, похоже, не способна решать задачи того уровня сложности, с которыми ей приходится сталкиваться. Продолжающаяся война на Украине может создать дополнительные проблемы, поэтому Соединенное Королевство тоже заинтересовано в прекращении боевых действий.



Третья сторона, которой нужно завершение российско-украинского конфликта, причем любой ценой, – это Европейский союз, на который война оказывает сильнейшее давление, приводит к очевидному экономическому расслоению входящих в него государств и явно стимулирует развал Союза. А это означает турбулентность, приход к власти непредсказуемых, с точки зрения интересов Евросоюза, правительств. Уже сегодня там приходится применять методы санкционного воздействия к своим же членам сообщества. То есть затягивание войны, да еще в условиях холодной зимы, точно идет не в плюс ЕС.



Очень заинтересована в скором прекращении военной операции и Турция, потому что потенциальная возможность включения Украины в российскую сферу влияния и взятие под контроль большой части побережья сильно ухудшает ситуацию на Черном море для самой Турции, фактически ликвидирует ее морскую стратегию. Поэтому Стамбул хотел бы получить российско-украинский мирный договор как можно быстрее. Я уверен, что значительная часть протестных выступлений против частичной мобилизации в России, в частности, события в Дагестане, прошли не без влияния наших турецких "друзей".



"ЗАВТРА". Каковы в такой ситуации перспективы прекращения войны на Украине?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Недели три назад шансы на компромиссный мир были довольно велики. Сейчас же каждая из сторон конфликта рассчитывает на победу. Явный тактический успех контрнаступления ВСУ привел к тому, что сегодня Украина не пойдет на заключение мира. В России же объявлена частичная мобилизация, и, вероятно, где-то к концу октября военная инициатива снова перейдет на сторону Вооруженных сил РФ. Поэтому российское руководство также не заинтересовано в быстром завершении операции.



"ЗАВТРА". То есть на данный момент коллективный Запад фактически выступает единым фронтом за прекращение войны, но в этом его интересы и позиция Украины разнятся. Становится ли она недоговороспособной для своих покровителей?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да. Она уже довольно давно недоговороспособна для тех, кто много лет предоставляет ей военную и финансовую помощь. Но проблема в том, что Запад настолько тесно повязал себя с Украиной, что уже не в состоянии справиться с возникшей ситуацией. Кстати, подобное в истории происходило. Так, в Первую мировую войну Австрия по ряду вопросов практически шантажировала Германию, угрожая закончить войну.



Что в данных обстоятельствах делают США? Они дают понять России, что у них есть свои действенные способы очень сильно ей навредить. С этой точки зрения "Северный поток – 2" был просто идеально выбран в качестве места для диверсии. С одной стороны, это нанесло очень сильный удар по Европе, которая сейчас не может предпринять ничего значимого, ибо мир ей нужен гораздо больше, чем Штатам. С другой стороны, нанесен серьезный урон России. До диверсии на газопроводе мы очень неплохо играли на геополитическом поле: все изменения в мире, вся ликвидация международного порядка делалась по российским лекалам. Остальным странам приходилось к этому как-то приспосабливаться, и, реагируя, они, естественно, отставали в принятии решений. Теперь в подобной ситуации оказались мы. США смогли перехватить инициативу и продемонстрировали, что они в этой зоне – сильный игрок. В ответ на любые обвинения в подрыве веток "Северного потока" Америка потребует неопровержимых доказательств своей вины.



Получается, что украинцы сделали свой ход. Американцы – свой. Европе сейчас ходить нечем. Теперь все ждут реакции России на произошедшее.



"ЗАВТРА". В связи с диверсией на газопроводе стали много говорить о возможных ядерных бомбардировках. Насколько они реальны?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сейчас регулярно появляется информация о готовности России нанести ядерные удары по Украине. Запад заявляет, что это повышает шансы на вступление НАТО в войну с Россией и на ответные атомные удары. При этом ядерные державы по неофициальным каналам изо всех сил пытаются убедить друг друга, что никто никого бомбить не собирается. Но все прекрасно понимают, что мы уже давно дошли до ситуации, превосходящей как Сараевский, так и Карибский кризисы, просто механизмы дипломатического правления пока действуют лучше прежних, иначе война России и НАТО уже давно бы вспыхнула.



Меня постоянно спрашивают, начнется ли в ближайшее время ядерная война? Дело в том, что если мы сегодняшнюю войну рассматриваем как логическую, то ответ – гарантированно нет: никому это не надо и никто этого не хочет. Но нельзя забывать, что российско-украинское вооруженное противостояние – еще и часть фазового мирового кризиса, который предполагает резкое ухудшение качества управления, уменьшение пространства решений. В этих условиях шансы для начала ядерной войны довольно значительны, я бы оценил их в 10%.



Но все же у меня есть ощущение, что скоро начнется откат ситуации, и она постепенно станет меняться в лучшую сторону.



"ЗАВТРА". Спасибо за беседу, Сергей Борисович. Будем надеяться, что ваш оптимизм разделяют люди, работающие в центрах принятия решений.



Выступления Сергея Переслегина можно посмотреть на интернет-канале "Психотехнология" Источник - zavtra.ru

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