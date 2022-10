Вышла в свет новая игра о Монгольской империи

10:03 14.10.2022

Разработчик игр Endorphina объявил в среду, что выпустил новую игру под названием Mongol Treasures II: Archery Competition. Действие игры разворачивается в самом сердце Монгольской империи, где игрокам предстоит "сразиться с местными племенами".



"Будет проведено окончательное испытание, чтобы увидеть, сможете ли вы сохранять хладнокровие, точно прицеливаться и стрелять своими самодельными стрелами прямо в цель в жестокой игре со стрельбой из лука", - сообщила компания о предыстории игры.



Эта совершенно новая игра имеет 5 барабанов, 3 ряда и 10 линий выплат. Фигура женщины появляется как ДИКАЯ. Распределенные символы SCATTER учитываются в любой позиции на барабанах. 3, 4 или 5 символов SCATTER запускают бонусную игру "Соревнование по стрельбе из лука" с множителями – х1, х2, х4 соответственно. Игроки могут удвоить свой выигрыш до 10 раз во время классической риск-игры, а также доступен Bonus Pop.



Монголын эзэнт гүрний тухай шинэ тоглоом гарлаа



Тоглоомын хөгжүүлэгч Endorphina лхагва гарагт Mongol Treasures II: Archery Competition нэртэй шинэ тоглоомоо гаргаснаа зарлав.



Mongol Treasures II: Archery Competition is ready for you! pic.twitter.com/t72G8waTgZ



- Bystander Майдар (@Tatarmai) October 13, 2022

Роберт Арутюнян, менеджер по развитию бизнеса Endorphina, прокомментировал новый релиз и сказал: "Мы услышали голоса и требования наших игроков, которые запросили продолжение нашей замечательной игры Mongol Treasure".



"Как раз тогда, когда вы подумали, что все уже не может быть лучше, вот мы и представляем потрясающий слот, еще больше подчеркивающий родственное происхождение и культуру. Я уверен, что этот не разочарует никого, кто любит предыдущий выпуск, и он только увеличить количество фанатов", - добавил он.