Скончалась бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина

10:09 14.10.2022

Ушла из жизни бывший главный редактор газеты "Казахстанская правда" Татьяна Костина. Ей было 67 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram написала заместитель руководителя Администрации президента РК Аида Балаева.



С прискорбием узнала о том, что не стало ветерана казахстанской журналистики Татьяны Костиной, – сообщила она.



Аида Балаева отметила, что Татьяна Васильевна прошла большой профессиональный путь.



С 2003 по 2017 год была главным редактором "Казахстанской правды", пользовалась безграничным авторитетом среди коллег, была преданным делу профессионалом и талантливой личностью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны. Пусть земля ей будет пухом, – подчеркнула замруководителя АП РК.

Редакция Zakon.kz и ЦентрАзии выражают соболезнования родным и близким Татьяны Костиной.



Динара Халдарова



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КОСТИНА Татьяна Васильевна

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[08.02.1955 - 13.10.2022]

Родилась в городе Новоаннинский Волгоградской области.



Образование

1978 - Воронежский государственный университет, факультет журналистики.

1988-1990 - Алма-Атинская высшая партийная школа.



Трудовая деятельность

1972 - лаборант проектного института, литработник газеты "Строитель".

1978-1988 - корреспондент, зав. отделом пропаганды газеты "Freundschaft".

1990-1994 - шеф информационной службы газеты "Казахстанская правда".

1994-1997 - шеф информационной службы газеты "Караван".

1997-2000 - заместитель, первый заместитель главного редактора газеты "Столичное обозрение "Атамура".

2000-2002 - независимый аналитик по нефтегазовым вопросам.

2001-2002 - главный редактор газеты "Табигат".

2002-2003 - первый заместитель главного редактора газеты "Казахстанская правда".

С апреля 2003 года по август 2017 года - главный редактор газеты "Казахстанская правда".



Награды:

2008 - Орден "Курмет"

2008 - Медаль "За труд и доблесть" (25 февраля 2008 года, Украина) - за значительный личный вклад в укрепление дружбы между народами Украины и Казахстана, развитие украинско-казахстанского сотрудничества.

2013 - медаль "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін"

2014 - Почетный знак "За заслуги в развитии печати и информации" (27 ноября 2014 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) - за значительный вклад в формирование и развитие общего информационного пространства государств - участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере печати и информации

2015 - медаль "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл"

2015 - медаль "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл"

2016 - лауреат премии "Нұр Сұңқар"



Замужем (муж - Романовский Владимир Григорьевич).