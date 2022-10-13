Все страны ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях, кроме Казахстана

10:48 14.10.2022

Казахстан сейчас рассматривает этот вопрос, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек КОЖОШЕВ.



Практически все страны ЕАЭС согласовали переход на оплату газа в рублях, Казахстан пока рассматривает этот вопрос, заявил РИА "Новости" министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек КОЖОШЕВ в кулуарах Российской энергетической недели, передает Экспресс К.



...в рамках ЕАЭС некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в (...) рублях, с этим согласны Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в нацвалютах,



- приводит издание слова КОЖОШЕВА.



Он выразил уверенность, что со временем торговля в нацвалютах продолжит набирать обороты.



"Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ", - добавил министр.



Экспресс К сообщал, что Турция будет частично платить за российский газ в рублях.