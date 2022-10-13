Чем закончится демарш Кыргызстана? - Рамзия Мирзобекова

11:42 14.10.2022 Чем закончится демарш Кыргызстана?



Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus



Возможно, возникновением очередного конфликта на таджикско-кыргызской границе.



Президент Кыргызстана бойкотировал неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, а затем страна отменила запланированные военные учения ОДКБ на своей территории. Что это означает и чем может закончится?



Неформальный саммит глав государств СНГ состоялся в Санкт-Петербурге 7 октября и считается, что был приурочен к 70-летию президента РФ Владимира Путина. В нем приняли участие премьер-министр Армении, президенты Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Исключением стал глава Кыргызстана.



19:49 13 октября

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А 10-14 октября на кыргызском полигоне "Эдельвейс" планировалось проведение военных учений "Нерушимое братство" миротворческого контингента членов ОДКБ, но по инициативе Кыргызстана они были отменены. Причина - общественное мнение Кыргызстана не приветствовало бы учения из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, заявил РИА Новости зампред Кабинета министров республики Эдиль Байсалов.



10 октября стало известно об аналогичных учениях в Таджикистане, которые продлятся более 10 дней. В учениях ОДКБ "Рубеж-2022" принимает участие воинский контингент государств-членов Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Но и тут Кыргызстана нет.



Воевать или потерять власть?

По мнению эксперта Института общественной политики Кыргызстана Марса Сариева, которое он высказал российскому изданию ВЗГЛЯД, в условиях конфликта на границе, проведение военных учений в Кыргызстане с участием таджикских военных может вызвать очень социальный протест.



"Возможны эксцессы против таджикских военнослужащих. В этом отношении настроения в Кыргызстане очень агрессивны", - заявил он.

По этой же причине, по его мнению, президент Кыргызстана не принял участие на неформальном саммите.



"Сидеть рядом с Рахмоном, когда того награждают орденом, совершенно неприемлемо в условиях, когда между двумя членами ОДКБ, Кыргызстаном и Таджикистаном, фактически была война. Президент Жапаров очень потерял бы, если бы согласился на поездку", - отметил Сариев.



Относительно учений российский эксперт по региону Григорий Михайлов говорит, что власти Кыргызстана выдвинули требование: таджикских военных на учения не допускать.



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"При этом, по мнению российских военных, командно-штабные учения предполагали обязательное участие в них таджикских офицеров. Их присутствие было необходимо для отработки взаимодействия по обороне региона в случае обострения на таджикско-афганской границе. Переговоры между сторонами шли до последнего момента, к компромиссу прийти не удалось, мероприятие отменили", - пишет Михайлов.



Таджикский политолог Нуриддин Худоеров также утверждает, что демарш Жапарова носит внутриполитический характер.



"Общество могло бы негативно отреагировать, а власти Кыргызстана не могут не реагировать на общественные настроения, поскольку в ближайшей перспективе это чревато большими угрозами для существования нынешнего режима Жапарова-Ташиева", - сказал политолог "Азия-Плюс".



С другой стороны, по его мнению, это может также означать, что Бишкек не удовлетворен теми соглашениями и протоколами, которые были достигнуты после последнего конфликта.



"Власти Кыргызстана под очень сильным давлением гражданского общества и оппозиции. С одной стороны, возможно, у них есть понимание того, что ожесточение риторики будет создавать противодействие с таджикской стороны, с другой, есть настроение народа, которое может привести к концу их власти.



До конца играть в такую игру вряд ли получится, и поскольку в Таджикистане также вопрос границы максимально политизирован и Кыргызстан уже приобрел образ внешнего врага, есть все основания полагать, что может начаться ожесточенный конфликт", - считает политолог.

По его словам, о повторном столкновении на границе может говорить и тот факт, что кыргызы сейчас пытаются вооружить приграничное население, что может вызвать аналогичную реакцию у таджиков "и все пойдет по пути эскалации".



"Но это не поставит точку на вопросе границ, начнется гонка вооружений, население с двух сторон будет страдать", - отмечает политолог.



Бишкек дискредитирует ОДКБ?

Экспертное сообщество российского сегмента, а также официальные лица РФ в действиях Бишкека усмотрели посыл Москве.



14:44 12 октября

Кыргызстан назвал причиной отмены учений ОДКБ конфликт с Таджикистаном

Владимир Путин накануне неформального саммита наградил Эмомали Рахмона российским орденом За заслуги перед Отечеством III степени за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности". Это вызвало недовольство Бишкека.



По мнению ведущего специалиста Института международных исследований МГИМО Александра Князева, переводя локальный конфликт с Таджикистаном на площадку ОДКБ, Бишкек таким образом дискредитирует эту организацию.



"Притом, что кыргызская сторона, так же как и таджикская, неоднократно отказывалась от российских предложений об участии в урегулировании кыргызско-таджикского конфликта и от предложений со стороны ОДКБ, в том числе", - отметил он.



Возможно, так считают и российские власти, так как 11 октября посол этой страны в РФ была приглашена в МИД РФ, где с ней встретился замминистра Андрей Руденко. Сообщается, что стороны обсудили вопросы, связанные с ОДКБ.



Но в России звучат и другие мнения, что Бишкек решил дистанцироваться в связи со сложностями, которые возникли у Москвы в Украине.



Так, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в интервью российскому изданию ВЗГЛЯД заявил, что Кыргызстан, "как и некоторые другие страны, улавливает сигналы, идущие от Запада, с которым она не хочет ссориться".



По его словам, республика, "как и все другие страны, но особенно страны СНГ", анализирует, насколько сильной себя проявляет Россия в ходе спецоперации на Украине, считает российский парламентарий.



"Поскольку с этим в последнее время не заладилось, целый ряд событий произошел: в августе, сентябре и сейчас в октябре. Мне кажется, что в Кыргызстане сочли, что можно слегка дистанцироваться от России в этой ситуации. Это, конечно, не какой-то решающий шаг к какому-то разрыву, но это такая игра, которая идет во всем мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций", - считает он.

Такие высказывания звучат на фоне информации о том, что якобы представители комитетов нацбезопасности Кыргызстана и Казахстана ведут активный поиск новых партнеров по линии спецслужб, в частности, с британской МИ6.



Якобы контакт с ними был установлен еще до начала саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября и потому, что "несмотря на исторически тесные отношения с российскими коллегами, центральноазиатские спецслужбы сталкиваются с растущей неопределенностью в отношении поддержки российской безопасности перед лицом внутренних и региональных угроз".



Украинский вопрос тоже присутствует

По словам эксперта по Центральной Азии Темура Умарова, действия кыргызстанских властей сильно зависят от мнения общества, недовольство которого может дестабилизировать ситуацию до госпереворота. Поэтому власти осознают и делают все, чтобы усилить свою популярность.



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А настроение общества сегодня не только направлено против Таджикистана, но и против России в связи с ее действиями в Украине. Оно считает, что власти должны занять конкретную позицию в отношении РФ и осудить ее.



Сейчас все действия Жапарова направлены на то, чтобы усилить свою популярность среди кыргызстанского общества, считает эксперт. Относительно Таджикистана в кыргызстанском обществе существует общий консенсус, к тому же Таджикистан, по мнению Умарова, - хороший повод, чтобы обосновать свои действия и перед Москвой.



P.S. Данный материал был подготовлен для публикации в газете "Азия-Плюс" (выпуск от 12 октября). После этого, 13 октября, секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов заявил, что их страна не отменяла проведение военных учений ОДКБ на своей территории, а перенесла на более поздний срок.



"Мы их перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была на 99,9%. После отмены в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны", - заявил он.



Это заявление прозвучало на фоне встречи за закрытыми дверями глав России, Таджикистана и Кыргызстана в Астане в рамках заседания СВМДА. По ее итогам не было сделано никаких заявлений, было лишь сообщено, что "достигнута договоренность решать возникающие вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами, а также активизировать деятельность правительственных групп по делимитации и демаркации госграницы". Источник - asiaplustj.info

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