 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.10.2022
14:07  Новым президентом Казахстана может стать футболист
14:05  20-летняя Диами Алмазбекова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2022"
13:54  Кыргызстан. Ремонт Дома правительства. В Бишкеке продолжают уродовать историческое здание
12:08  Россия пытается установить новые правила игры в Туркестане, - Марс Сариев
11:53  Сергей Лебедев отныне - председатель исполкома - Исполнительный и генеральный секретарь СНГ
11:50  6-й cаммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
11:42  Чем закончится демарш Кыргызстана? - Рамзия Мирзобекова

10:48  Все страны ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях, кроме Казахстана
10:09  Скончалась бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина
10:03  Вышла в свет новая игра о Монгольской империи
09:58  "Консервативная революция" Путина. Новый антиколониализм против "диктатуры избранных", - Владимир Можегов
09:56  Подрыв. Война на фоне мирового кризиса, - Сергей Переслегин
09:24  Какие документы приняли президенты на саммите СВДМА в Казахстане
09:04  Ректора РАНХиГС Владимира Мау отмазали от мошеннической статьи
08:41  62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции - вычислил кырдепутат Нуржигит Кадырбеков
08:28  Чучело ООН и реинкарнация Вавилона, - Юрий Борисов
08:25  Персидскому заливу выгоднее сотрудничать с Россией, чем с США, - Махмуд Аллуш
08:20  New York Times: США ввязались в войну на два фронта. Шансов на мир пока не видно
08:13  Казахстан демпингует сталью рынок России, - Kъ
07:59  Пришло время Азии, - репортаж А.Колесникова с саммитов в Астане
07:50  Протестные акции стали стресс-тестом для элиты Ирана, - И.Субботин
00:52  Энергетическая война. Утечка на нефтепроводе "Дружба": случайность, диверсия или провокация?
00:36  "Турецкий гамбит" Путина для Эрдогана, - Ст.Тарасов
00:11  На Востоке (в Азии) создадут свою ООН, - В.Панфилова
Четверг, 13.10.2022
22:40  Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки. Видео
21:20  Судьи ВерхСуда Киргизии "приватизировали" себе национализированные коттеджи в пансионате "Аврора Плюс"
19:59  Дехкане Туркестанской области обращаются к обл-акиму Сатыбалды "мой хан" и ползают перед ним на коленях
19:50  Президентом Ирака после долгих мучений избрали курда Абдель Латифа Рашида
13:21  Израиль и Ливан поделили морские газовые месторождения
13:17  Почему в Узбекистане растет спрос на российское образование
13:15  Только у США были мотивы подорвать "Северные потоки"
13:11  СМИ Туркменистана объясняют народные традиции и правила поведения для женщин
13:09  Протесты в Молдове обостряются. Что дальше?
12:45  Два государства-члена НАТО на пороге горячей войны. Турецкие барабаны войны уже выбивают дробь, - Д.Минин
12:43  Стратегия нацбезопасности США: Конкурировать с Китаем, сдерживать Россию
12:35  Киргизия купила у Турции боевых "Байрактаров"
12:34  Первые "русские алашординцы": как сформировались взгляды партии защитников интересов казахов
12:31  США отомстят саудитам за дружбу с Путиным, - Хуаньцю шибао
12:29  Как Норвегия решила нажиться на беде ЕС
12:16  США будут воевать Украиной пока им не..., - Антун Роша
10:30  Раздавить "Клооп,а"! КырПарламент снова борется с неугодными СМИ
10:24  Второе дыхание. Компартия Китая накануне ХХ съезда, - Юрий Тавровский
09:37  Аркадаг написал 14-й том своей энциклопедии "Лекарственные растения Туркменистана"
09:35  В Туркменистане заблокировали треть существующих в мире IP-адресов
09:31  КазЦИК "зарезал" лишних кандидатов в президенты - нету опыта госслужбы
09:20  Приток денежных переводов в Таджикистан упал на 10%
09:12  Автоматная замена: РФ готова поставить оружие Эр-Рияду вместо США, - Э.Байназаров
08:28  Впервые в истории. Иранский мото-дрон "Герань-Шахид" сбил в небе МиГ-29 ВВС Украины
08:22  Кому и для чего нужны фейки о "миллионах российских беженцев" в Казахстане? - Е.Ким
08:05  В школы Кыргызстана поэтапно вводят предмет "История религий"
07:55  Кабмин Акылбека Жапарова. Кого за год успело потерять правительство Кыргызстана, - 24.kg
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
6-й cаммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
11:50 14.10.2022

Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
Пока по периметру Казахстана вспыхивают большие и маленькие конфликты, он сумел предложить формат общения, который устраивает почти всех

АСТАНА, 13 окт - Sputnik

Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал для Sputnik Казахстан, почему саммит СВМДА, который проводится уже в шестой раз, именно теперь вызвал такой неподдельный всплеск интереса.

Казахстан организует Азиатский Союз?
- Может ли СВМДА стать Азиатским союзом по типу Евросоюза?
- Евросоюза - точно нет, скорее, может быть, ОБСЕ, но до этого еще очень далеко.
Проект был задуман давно, в 1992 году его инициировал Казахстан. Долгое время СВМДА было диалоговой площадкой, потому что наполнение было чисто теоретическое: выработка реестров доверия. Это все не вызывало особого энтузиазма (какой вызывали такие организации), как НАТО, ЕС, АСЕАН.
Но по мере того, как ОБСЕ стала структурой предельно политизированной, НАТО стало военно-политически-экономическим блоком, ЕС вышел на единую валюту, единое пограничное пространство, понятно, что возникала необходимость азиатского противовеса.
Понятно, единого подхода нет. В регионе есть интересы таких стран, как Россия, Китай, Индия, Турция, Иран - не говоря уже о Южной Корее или Японии - которых на единой платформе в цельную организацию свести очень сложно.
Но всех интересовала такая паназиатская диалоговая площадка, на которой обсуждались бы вопросы и военно-политические, и экономические, социальные, гуманитарные и так далее.
Казахстан нарастил за последние годы активность в рамках СВМДА, и саммит одобрил предложение Касым-Жомарта Токаева о преобразовании ее в постоянно действующую организацию. В Астанинской декларации содержится поручение уставным органам выработать конкретные рекомендации по переформатированию СВМДА из площадки в что-то системное.

Казахстан зря ругают за нейтралитет?
- Понятно, что большинство лидеров используют СВМДА как трибуну для выражения своей позиции и одновременно как место, где можно под шумок провести в тишине двусторонние переговоры на нейтральной территории.
Мы видим, что Россия, Турция, Китай с большим уважением отнеслись к инициативам Казахстана.
Думаю, что для полноценного превращения СВМДА в аналог того же ШОС, или ЕС, или ЕАЭС достаточно далеко. Тем не менее интерес есть. Уровень представленности организаций на саммите был более чем высокий. Прибыли президенты 11 стран, зампредседателя КНР, президент Беларуси Лукашенко прибыл в качестве гостя. Видно, что интерес организации высокий, и это работает не только в интересах всех, но и на имидж Казахстана как инициатора и организатора саммита.
- Можно ли сказать, что имидж Казахстана ощутимо повысился в плане дипломатии, что это безусловный успех и достижение Казахстана?
- В свете идущих сейчас геополитических конфликтов - России с Западом, Китая с США, даже на постсоветском пространстве пограничные конфликты, на фоне тайваньского кризиса недавнего, на фоне ситуации в Афганистане, которая напрягает всех, на фоне соперничества Индии и Китая, на фоне явного проявления американского интереса к ряду стран региона - Казахстан стремится в этой ситуации сохранить нейтралитет.
Токаев как дипломат, опытный международник и единственный президент, имевший опыт работы в аппарате ООН, - причем на посту заместителя генерального секретаря - у него есть опыт не только внутриполитический, но достаточно большой внешнеполитический, который привязан и к Казахстану, и к более широким процессам.
Обратите внимание на проведение недавно эффектного съезда лидеров мировых религий, приезд Папы Римского, Си Цзиньпина, то, что сейчас Астана принимает сразу три саммита, – СВМДА, СНГ и саммит Россия - Центральная Азия. Казахстан максимально использовал себя в качестве нейтральной страны, но при этом не просто нейтральной, но и дружественной ко всем остальным ключевым игрокам.

СВМДА - новая внешнеполитическая миссия Казахстана
- Активный внешний компонент казахстанской политики налицо. Токаев продвигает интересы Казахстана, но как международный политик он ставит вопросы, которые сейчас интересны всем: более глубокая интеграция в Азии - это очень важный вопрос.
Видно, что нынешний саммит прошел не просто в протокольном формате, но большинство стран подготовили свои инициативные решения, которые отразились в итоговых документах.
Для Казахстана, кроме имиджевого эффекта, демонстрации политической значимости в международной сфере, это еще и важный вопрос развития самого СВМДА, которое много лет было аморфной структурой, но теперь становится более представительной, серьезной организацией.
- Почему Казахстану решили продлить председательство в СВМДА и что надо сделать за это время?
- Казахстан уже показал свою эффективность в качестве организатора. И Казахстан имеет такой очень важный фактор, как нейтралитет. Мы ни с кем не воюем, со всеми торгуем, активно сотрудничаем и можем развивать и экологическое, и экономическое, социальное, гуманитарное, политическое направления.
Решение оставить Казахстан в качестве председателя - самое логичное.
Страна предложила свою инициативу преобразования организации, и все сказали: ваша инициатива - вы и стройте до конца.
Нам предстоит в ближайшие два года выработка условий для изменения договора о создании СВМДА. Основная тяжесть работы ляжет на Казахстан: вопрос организационный, вопрос согласования со всеми странами, чтобы к следующему саммиту эти документы были готовы.

Источник - Sputnik Казахстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665737400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов
- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан
- О кандидатах в президенты
- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!
- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы
- О пресечении канала сбыта поддельных денег
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  