6-й cаммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?

11:50 14.10.2022

Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?

Пока по периметру Казахстана вспыхивают большие и маленькие конфликты, он сумел предложить формат общения, который устраивает почти всех



АСТАНА, 13 окт - Sputnik



Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал для Sputnik Казахстан, почему саммит СВМДА, который проводится уже в шестой раз, именно теперь вызвал такой неподдельный всплеск интереса.



Казахстан организует Азиатский Союз?

- Может ли СВМДА стать Азиатским союзом по типу Евросоюза?

- Евросоюза - точно нет, скорее, может быть, ОБСЕ, но до этого еще очень далеко.

Проект был задуман давно, в 1992 году его инициировал Казахстан. Долгое время СВМДА было диалоговой площадкой, потому что наполнение было чисто теоретическое: выработка реестров доверия. Это все не вызывало особого энтузиазма (какой вызывали такие организации), как НАТО, ЕС, АСЕАН.

Но по мере того, как ОБСЕ стала структурой предельно политизированной, НАТО стало военно-политически-экономическим блоком, ЕС вышел на единую валюту, единое пограничное пространство, понятно, что возникала необходимость азиатского противовеса.

Понятно, единого подхода нет. В регионе есть интересы таких стран, как Россия, Китай, Индия, Турция, Иран - не говоря уже о Южной Корее или Японии - которых на единой платформе в цельную организацию свести очень сложно.

Но всех интересовала такая паназиатская диалоговая площадка, на которой обсуждались бы вопросы и военно-политические, и экономические, социальные, гуманитарные и так далее.

Казахстан нарастил за последние годы активность в рамках СВМДА, и саммит одобрил предложение Касым-Жомарта Токаева о преобразовании ее в постоянно действующую организацию. В Астанинской декларации содержится поручение уставным органам выработать конкретные рекомендации по переформатированию СВМДА из площадки в что-то системное.



Казахстан зря ругают за нейтралитет?

- Понятно, что большинство лидеров используют СВМДА как трибуну для выражения своей позиции и одновременно как место, где можно под шумок провести в тишине двусторонние переговоры на нейтральной территории.

Мы видим, что Россия, Турция, Китай с большим уважением отнеслись к инициативам Казахстана.

Думаю, что для полноценного превращения СВМДА в аналог того же ШОС, или ЕС, или ЕАЭС достаточно далеко. Тем не менее интерес есть. Уровень представленности организаций на саммите был более чем высокий. Прибыли президенты 11 стран, зампредседателя КНР, президент Беларуси Лукашенко прибыл в качестве гостя. Видно, что интерес организации высокий, и это работает не только в интересах всех, но и на имидж Казахстана как инициатора и организатора саммита.

- Можно ли сказать, что имидж Казахстана ощутимо повысился в плане дипломатии, что это безусловный успех и достижение Казахстана?

- В свете идущих сейчас геополитических конфликтов - России с Западом, Китая с США, даже на постсоветском пространстве пограничные конфликты, на фоне тайваньского кризиса недавнего, на фоне ситуации в Афганистане, которая напрягает всех, на фоне соперничества Индии и Китая, на фоне явного проявления американского интереса к ряду стран региона - Казахстан стремится в этой ситуации сохранить нейтралитет.

Токаев как дипломат, опытный международник и единственный президент, имевший опыт работы в аппарате ООН, - причем на посту заместителя генерального секретаря - у него есть опыт не только внутриполитический, но достаточно большой внешнеполитический, который привязан и к Казахстану, и к более широким процессам.

Обратите внимание на проведение недавно эффектного съезда лидеров мировых религий, приезд Папы Римского, Си Цзиньпина, то, что сейчас Астана принимает сразу три саммита, – СВМДА, СНГ и саммит Россия - Центральная Азия. Казахстан максимально использовал себя в качестве нейтральной страны, но при этом не просто нейтральной, но и дружественной ко всем остальным ключевым игрокам.



СВМДА - новая внешнеполитическая миссия Казахстана

- Активный внешний компонент казахстанской политики налицо. Токаев продвигает интересы Казахстана, но как международный политик он ставит вопросы, которые сейчас интересны всем: более глубокая интеграция в Азии - это очень важный вопрос.

Видно, что нынешний саммит прошел не просто в протокольном формате, но большинство стран подготовили свои инициативные решения, которые отразились в итоговых документах.

Для Казахстана, кроме имиджевого эффекта, демонстрации политической значимости в международной сфере, это еще и важный вопрос развития самого СВМДА, которое много лет было аморфной структурой, но теперь становится более представительной, серьезной организацией.

- Почему Казахстану решили продлить председательство в СВМДА и что надо сделать за это время?

- Казахстан уже показал свою эффективность в качестве организатора. И Казахстан имеет такой очень важный фактор, как нейтралитет. Мы ни с кем не воюем, со всеми торгуем, активно сотрудничаем и можем развивать и экологическое, и экономическое, социальное, гуманитарное, политическое направления.

Решение оставить Казахстан в качестве председателя - самое логичное.

Страна предложила свою инициативу преобразования организации, и все сказали: ваша инициатива - вы и стройте до конца.

Нам предстоит в ближайшие два года выработка условий для изменения договора о создании СВМДА. Основная тяжесть работы ляжет на Казахстан: вопрос организационный, вопрос согласования со всеми странами, чтобы к следующему саммиту эти документы были готовы.