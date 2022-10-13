Сергей Лебедев отныне - председатель исполкома - Исполнительный и генеральный секретарь СНГ

11:53 14.10.2022

Председатель Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев



Лидеры стран СНГ на саммите в Астане продлили полномочия председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной срок. Об этом в ходе заседания глав СНГ сообщил президент России Владимир Путин.

"Хотел бы поблагодарить всех коллег за поддержку российского предложения утвердить на очередной срок председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергея Николаевича Лебедева", - сказал он.

Отметим, что Лебедев занимает пост главы исполкома СНГ с 2007 года.

В Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ. На открытии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что на рассмотрение лидеров стран СНГ представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества.

Помимо глав Казахстана и России, в заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.