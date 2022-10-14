Россия пытается установить новые правила игры в Туркестане, - Марс Сариев

12:08 14.10.2022

14 октября 2022 |

Периодические конфликты на границе Киргизии и Таджикистана являются частью проекта "анти-Россия", который реализовывает коллективный Запад. Россия пытается предотвратить дальнейшую эскалацию.

ЕВГЕНИЯ КИМ, 14 октября 2022,



Россия заинтересована в стабильности в Туркестане, и именно поэтому она взялась мирить Киргизию с Таджикистаном. Владимир Путин не заинтересован в ссорах между участниками ОДКБ, пока Москва разбирается с киевским режимом. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.



ИА REGNUM: Как вы оцениваете трехсторонние переговоры президентов Киргизии и Таджикистана и посредничество Москвы?



Марс Сариев: Для начала отмечу, что вокруг позиции Бишкека и его роли в ОДКБ сложилось неверное представление после переноса учений "Нерушимое братство - 2022" в Иссык-Кульской области.



Вместе с тем в Киргизии считают, что Россия, которая играет ведущую роль в организации, могла выступить посредником между Бишкеком и Душанбе в вопросах урегулирования приграничного вопроса.



Напомню, что первый конфликт на границе начался во время мероприятий ОДКБ, второй - во время саммита ШОС в Самарканде. Но России решила "закрыть глаза" на ситуацию исходя из текущих геополитических интересов. Однако сейчас Москва, пусть и неофициально и в ручном режиме, взяла на себя роль посредника в переговорах между Киргизией и Таджикистаном. Ведь очевидно, что без третьей стороны, выступающей за укрепление ОДКБ и обеспечение безопасности в регионе, решить вопрос мирного урегулирования приграничных проблем будет затруднительно. Возможно, но очень непросто.



ИА REGNUM: В Киргизии СМИ истолковали молчание Москвы во время последних боестолкновений на границе Киргизии с Таджикистаном как поддержку Душанбе. Почему?



Марс Сариев: Потому, что со стороны ситуация выглядела как минимум спорно. Но у Москвы есть свои интересы. Например, Россия решила отстраниться от происходящего в регионе потому, что понимает внутренние политические расклады в Таджикистане.



Президенту Эмомали Рахмону важно провести выборы и передать власть своему сыну. Для этого нужно консолидировать общество вокруг нового лидера Рустама Эмомали, которому по наследству перейдут проблемы ГБАО с его протестным электоратом, весьма негативно настроенным против Душанбе.



Кроме этого, в Таджикистане фигура преемника не является такой уж бескомпромиссной, как ее пытаются представить внешним наблюдателям. У Рустама Эмомали есть сестра - Озода Рахмон и стоящие за ней группы влияния. Сложные комбинации и внутриполитические брожения на фоне слабеющего и болеющего президента создают дополнительные риски, свойственные любому переходному периоду.



Поэтому развязанная Душанбе "маленькая победоносная война" на границе с Киргизией должна была решить, в первую очередь, внутриполитические задачи.



ИА REGNUM: Вы говорили о приоритетах Москвы. Поясните, что Вы имеете в виду.



Марс Сариев: Если абстрагироваться от трагедии, которая совсем недавно коснулась мирных жителей южных областей Киргизии, ситуация выглядит следующим образом. Для России Таджикистан является приоритетным партнером по причине своего соседства с Афганистаном. Таджикистан - первый рубеж обороны региона в российской военной доктрине. Киргизия - вторая линия обороны. Первая линия всегда важнее.



Именно поэтому, как я полагаю, Москва "не заметила" маневры Душанбе на границе с Киргизией. Но в Бишкеке это все понимают, и я считаю, что именно этим вызвана более чем прохладная встреча президента Садыра Жапарова с Эмомали Рахмоном.