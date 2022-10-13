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|20-летняя Диами Алмазбекова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2022"
14:05 14.10.2022
"Культура" (АКИpress) - В Бишкеке прошел финал конкурса "Мисс Кыргызстан – 2022".
Так, титула "Мисс Кыргызстан – 2022" удостоилась 20-летняя Диами Алмазбекова.
"Первой вице-мисс" стала Алтынай Бейшенбаева, "Второй вице-мисс" - Алтынай Кенешбекова.
В прошлом году в конкурсе "Мисс Кыргызстан – 2021" победила Алтынай Ботоярова.