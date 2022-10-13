Новым президентом Казахстана может стать футболист

14:07 14.10.2022

ЦИК утвердил кандидатуру футболиста в президенты Казахстана



Наталья ВОЛКОВА



Сегодня Центральная избирательная комиссия назвала имя еще одного кандидата, который соответствует требованиям Конституции страны, пишет Экспресс К.



Речь идет о Бакыте ЖАНАБАЕВЕ, выдвиженце общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола".



"Бакыт Маратович соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом о выборах РК", - пояснили в ЦИК.



