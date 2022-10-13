|Новым президентом Казахстана может стать футболист
14:07 14.10.2022
ЦИК утвердил кандидатуру футболиста в президенты Казахстана
Наталья ВОЛКОВА
Сегодня Центральная избирательная комиссия назвала имя еще одного кандидата, который соответствует требованиям Конституции страны, пишет Экспресс К.
Речь идет о Бакыте ЖАНАБАЕВЕ, выдвиженце общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола".
"Бакыт Маратович соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом о выборах РК", - пояснили в ЦИК.
Напомним, что ранее кандидат подтвердил свое знание казахского языка на экзамене.
Ранее сообщалось, что ЦИК снял троих кандидатов на пост президента РК.