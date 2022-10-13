Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным создать в Турции газовый хаб

19:06 14.10.2022

...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Министерство энергетики работает над строительством нового газового хаба в республике. Ранее с таким предложением к нему обратился президент России Владимир Путин. Турецкий президент подчеркнул, что хаб будет создан в кротчайшие сроки. Наиболее подходящее для него место находится в европейской части страны.



"Как уже заявлялось, для такого распределительного центра, конечно же, Фракия (географическая область на востоке Балкан.- "Ъ") рассматривается как наиболее подходящее место. Вместе с господином Путиным мы поручили нашему Министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему ведомству с российской стороны провести совместную работу. Мы надеемся, что в наиболее подходящем месте мы и создадим этот центр. У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр",- заявил господин Эрдоган журналистам по возвращении с саммита СНГ в Астане (цитата по NTV).



Соответствующие поручения со стороны турецких и российских властей были сделаны в отношении Министерства энергетики Турции и российского "Газпрома". "Ведомства немедленно начнут совместную работу. Мы принимаем всевозможные меры в области безопасности и проводим предварительные работы в этом направлении",- сказал Реджеп Тайип Эрдоган.



13 октября президент России на встрече со своим турецким коллегой назвал Турцию самым надежным маршрутом для поставки газа в Европу. В этот же день в Кремле объявили, что господин Эрдоган позитивно оценил эту идею. "Газпром" готов построить торговую площадку на границе Турции и ЕС. По словам Владимира Путина, утраченный объем транзита по "Северным потокам" можно перенаправить в регион Черного моря. Поставки российского газа в ЕС сокращались с лета из-за проблем с "Северным потоком".