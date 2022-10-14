Зерновая сделка может быть расторгнута из-за теракта на Крымском мосту, - невнятные угрозы Путина

19:12 14.10.2022

Путин: Зерновая сделка может быть расторгнута из-за теракта на Крымском мосту

14.10.2022



Россия расторгнет "зерновую сделку", если подтвердится информация ФСБ о том, что взрывчатка для подрыва Крымского моста была вывезена украинцами из Одессы в одном из зерновозов.



Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Точно не установлено, с помощью зерновозов это было сделано или нет. Это вопрос. Ответа на него пока нет. Но если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны (под этим предлогом была организована эта работа) используются для совершения террористических актов, то, конечно это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора. Ответ-то простой: закроем, да и дело с концом. Но надо сначала это установить достоверно", – сказал Путин.



Ранее ФСБ заявила, что взрывчатка, сработавшая на Крымском мосту, была спрятана в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22-х паллетах, весом 22,7 тонны. Груз отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, откуда он уже проследовал в Армению, где был растаможен по правилам ЕврАзЭС и вскоре направился в Крым.