По итогам Совета глав СНГ подписан пакет свежих бумажек

19:22 14.10.2022

На заседании Совета глав государств СНГ принят ряд решений и подписан пакет документов в различных сферах взаимодействия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О принятых в ходе встречи решениях рассказал заместитель премьер-министра РК, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.



В частности, он отметил, что для углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ стороны пришли к необходимости активизации работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.



Традиционно большой блок вопросов был посвящен культурно-гуманитарной сфере. Хочу особо подчеркнуть, что это одно из наиболее динамично развивающихся направлений на площадке Содружества.



Как добавил глава МИД РК, в связи с принятой в СНГ формулой "один год – одна тематика" главы государств уделили внимание рассмотрению вопроса о тематических годах в СНГ.



Принято решение объявить 2024 год Годом волонтерского движения, 2025 год – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, 2026 год – Годом охраны здоровья.



По сложившейся традиции Совет глав государств СНГ определил очередной город, которому придан статус культурной столицы СНГ. По предложению Российской Федерации и при поддержке других государств в 2023 году им станет город Санкт-Петербург.



Отмечая особую роль культурной составляющей в интеграционном взаимодействии, члены Совета глав государств СНГ по инициативе Республики Казахстан приняли заявление о развитии сотрудничества в области культуры.



Еще одним документом саммита стало заявление глав государств о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подчеркивается важность совместных действий стран СНГ по вопросам климатической повестки.



Отдельное внимание на было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности. Главы государств утвердили Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.



По инициативе президента Республики Казахстан начнется работа по подготовке документов об учреждении в СНГ статусов наблюдателя и партнера. Это позволит привлечь к работе Содружества другие страны и международные организации. Для укрепления сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека принято новое Положение о Комиссии по правам человека СНГ.

Мухтар Тлеуберди

Среди других решений саммита – подписание двух международных договоров. Это Соглашение об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ и Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции.



Также на заседании главы государств приняли решение о назначении Сергея Николаевича Лебедева Генеральным секретарем СНГ на трехлетний срок с 1 января 2023 года.



В целом, как подчеркнул министр, казахстанская сторона удовлетворена итогами сегодняшнего мероприятия.



Тлеуберди выразил уверенность, что Астанинский саммит СНГ станет очередным шагом на пути укрепления сотрудничества во благо наших государств и народов.