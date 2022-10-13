Индийское правительство решает конфликт в Кашмире при помощи демографии, - В.Скосырев

19:24 14.10.2022

13.10.2022

Экономическому развитию страны могут помешать шаги, подрывающие политическую стабильность

Владимир Скосырев



Большинство населения Кашмира мусульмане, но ситуация может измениться, если усилия индуистской парти БДП увенчаются успехом.

Глава Deutsche Bank Кристиан Сьюинг сказал, что Индия затмит большинство стран-конкурентов по темпам роста в период глобальной неопределенности. Примерно в таком же ключе оценивают перспективы Индии банки JP Morgan и HSBC. Они указывают, что раз у этой страны есть хорошие шансы преодолеть последствия замедления мировой экономики, туда и пойдут капиталы. Преимущество Индии обеспечивает стабильное правительство Нарендры Моди. Но экономические перспективы страны могут подорваны действиями руководство страны, которые рискуют вызвать протесты в Кашмире, где большинство населения составляют мусульмане.

Как отмечает South China Morning Post, крупнейшие финансовые институты мира понесли в этом году большие убытки в результате боевых действий в Украине, а также напряженности между Китаем и США из-за Тайваня. Но в то время, как Россия и Китай теряют свой блеск, по крайней мере в среднесрочном плане, банкиры стали смотреть на Индию как на луч света в темном небе.



Ноэл Куинн, шеф HSBC заявил, что Индия, пятая крупнейшая экономика планеты, обладает сильными перспективами роста. А Маноло Фалко, глава Citigroup, говорит, что рассматривает Индию как свой главный рынок в мире для инвестиций: "Индия выглядит очень прочно, и у нее, кажется, такое правительство, которое точно знает, что делать".



Основным фактором, заставляющим ведущие банки Уолл-стрит увеличивать оценки рисков работы в Китае, стали не только Тайвань, но и драконовские локдауны из-за вируса и усиление внутренних репрессий в КНР, говорит Исаак Стоун Фиш, основатель фирмы Strategy Risks.



На этом фоне Индия выигрывает. Индийский миллиардер Гаутам Андани, самый богатый человек в Азии, заявил на конференции в Сингапуре, что в прошлом году зафиксирован самый большой приток прямых иностранных инвестиций в Индию – 83 млрд долл.



С другой стороны, в США и других западных странах политики и правозащитники утверждают, что правительство Моди, взяв курс на то, чтобы роль запевал в аппарате власти играли индусы, а не мусульмане или другие религиозные меньшинства, подвергает опасности стабильность в государстве, а соответственно и его экономические перспективы. Это особенно видно на примере Кашмира, сказочно красивого района в предгорьях Гималаев.



На владение всем этим краем претендуют как Индия, так и Пакистан. Из-за этого они дважды встречались на поле боя. В 2019 году Индия лишила часть Кашмира, которую она контролирует, полуавтономного статуса. В Конституцию внесены изменения, позволявшие индийцам, которые не являются "сыновьями земли", голосовать на выборах и приобретать землю. Это вызвало протесты мусульман.



Несмотря на это, Дели на днях сделал еще один шаг в реализации конституционной реформы. Если раньше правом голоса обладали только люди, жившие в Кашмире с 1947 года, то есть со времени британского раздела Индии, или их потомки, то теперь в одном из районов право голосовать получили лица, жившие там один год или более. Партии, выступающие против индуистской партии Бхаратия Джаната парти (БДП) премьера Моди, боятся, как передало агентство Reuters, что это правило введут и в других районах Кашмира. По мнению этих партий, правительство пытается изменить демографическую структуру региона в пользу индусов.



Партия "Национальная конференция", одна из основных местных партий, заявила: "Правительство хочет прибавить 2,5 млн избирателей к местным избирателям на территории Джамму и Кашмира, мы выступаем против". А бывший главный министр штата Мехбуба Муфти назвал шаги Дели попыткой разделить жителей Джамму и Кашмира по религиозному признаку.



Положение осложняет то, что в индийскую часть Кашмира проникают боевики из Пакистана. Их задача – раздувать конфликт, расшатывать законную власть.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель отдела Индии в Институте востоковедения РАН, отметила: "Дели пытается хоть в какой-то мере изменить демографический баланс в пользу индусов. Он хочет утвердить индуистские ценности во всей стране. А Кашмир тут самая болезненная точка. Идет спор с Пакистаном. Совершаются акты террора. Дели надеется установить стабильность, рассчитывая, что переселившиеся в Кашмир индусы станут там его опорой. Но эти планы могут натолкнуться на сопротивление исламских организаций, имеющих большое влияние в мире".