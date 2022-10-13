Путин пытается миротворить Рахмона с Жапаровым. Получается весьма кисло

22:10 14.10.2022

Встреча Жапарова, Путина и Рахмона завершилась (дополнено)



Встреча Садыра Жапарова, Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Астане завершилась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.



По его словам, обсуждены актуальные вопросы по кыргызско-таджикскому участку государственной границы.



Садыр Жапаров выразил признательность Владимиру Путину за инициативу провести совместную встречу и доверительно обсудить имеющиеся проблемные вопросы, а также за готовность оказать содействие в вопросах госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном.



Президент Кыргызстана подробно остановился на ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской государственной границе.



Он подчеркнул, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами, напомнив о последствиях вооруженной агрессии таджикской стороны.



Президент Садыр Жапаров также отметил, что Кыргызстан настроен на взаимовыгодное и скорейшее завершение формирования линии кыргызско-таджикской госграницы, что станет гарантом стабильности и добрососедства.



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Президент России Владимир Путин 14 октября ответил на вопрос журналистов, как прошла встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана - Эмомали Рахмоном.



По словам Путина, встреча прошла конструктивно.



"Естественно, когда достаточно в горячей фазе находятся отношения, то найти какие-то точки соприкосновения непросто. Тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий - первое. Второе, что очень важно, - стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев. И третье - существенный, важный элемент заключается в том, что мы не претендуем на какую-то посредническую роль, хотя, откровенно говоря, нас об этом просили. Договорились о том, что одна и вторая стороны переведут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения и имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей. Я имею в виду, что в Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение", - рассказал Путин.



Так что в целом эта встреча была очень полезной, подытожил он.



В Астане 13 октября прошла трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, России Владимира Путина и Таджикистан Эмомали Рахмона.На встрече Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки.