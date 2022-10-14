 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.10.2022
23:00  Конкурируя с Россией, отодвигая Америку. Китай наращивает экспорт вооружений, - НГ
22:24  Путин заявил об отсутствии необходимости массированных ударов по Украине!?
22:10  Путин пытается миротворить Рахмона с Жапаровым. Получается весьма кисло
19:24  Индийское правительство решает конфликт в Кашмире при помощи демографии, - В.Скосырев
19:22  По итогам Совета глав СНГ подписан пакет свежих бумажек
19:12  Зерновая сделка может быть расторгнута из-за теракта на Крымском мосту, - невнятные угрозы Путина
19:06  Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным создать в Турции газовый хаб

14:07  Новым президентом Казахстана может стать футболист
14:05  20-летняя Диами Алмазбекова стала победительницей конкурса "Мисс Кыргызстан – 2022"
13:54  Кыргызстан. Ремонт Дома правительства. В Бишкеке продолжают уродовать историческое здание
12:08  Россия пытается установить новые правила игры в Туркестане, - Марс Сариев
11:53  Сергей Лебедев отныне - председатель исполкома - Исполнительный и генеральный секретарь СНГ
11:50  6-й cаммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
11:42  Чем закончится демарш Кыргызстана? - Рамзия Мирзобекова
10:48  Все страны ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях, кроме Казахстана
10:09  Скончалась бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина
10:03  Вышла в свет новая игра о Монгольской империи
09:58  "Консервативная революция" Путина. Новый антиколониализм против "диктатуры избранных", - Владимир Можегов
09:56  Подрыв. Война на фоне мирового кризиса, - Сергей Переслегин
09:24  Какие документы приняли президенты на саммите СВДМА в Казахстане
09:04  Ректора РАНХиГС Владимира Мау отмазали от мошеннической статьи
08:41  62 процента преподавателей вузов страны замешаны в коррупции - вычислил кырдепутат Нуржигит Кадырбеков
08:28  Чучело ООН и реинкарнация Вавилона, - Юрий Борисов
08:25  Персидскому заливу выгоднее сотрудничать с Россией, чем с США, - Махмуд Аллуш
08:20  New York Times: США ввязались в войну на два фронта. Шансов на мир пока не видно
08:13  Казахстан демпингует сталью рынок России, - Kъ
07:59  Пришло время Азии, - репортаж А.Колесникова с саммитов в Астане
07:50  Протестные акции стали стресс-тестом для элиты Ирана, - И.Субботин
00:52  Энергетическая война. Утечка на нефтепроводе "Дружба": случайность, диверсия или провокация?
00:36  "Турецкий гамбит" Путина для Эрдогана, - Ст.Тарасов
00:11  На Востоке (в Азии) создадут свою ООН, - В.Панфилова
Четверг, 13.10.2022
22:40  Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки. Видео
21:20  Судьи ВерхСуда Киргизии "приватизировали" себе национализированные коттеджи в пансионате "Аврора Плюс"
19:59  Дехкане Туркестанской области обращаются к обл-акиму Сатыбалды "мой хан" и ползают перед ним на коленях
19:50  Президентом Ирака после долгих мучений избрали курда Абдель Латифа Рашида
13:21  Израиль и Ливан поделили морские газовые месторождения
13:17  Почему в Узбекистане растет спрос на российское образование
13:15  Только у США были мотивы подорвать "Северные потоки"
13:11  СМИ Туркменистана объясняют народные традиции и правила поведения для женщин
13:09  Протесты в Молдове обостряются. Что дальше?
12:45  Два государства-члена НАТО на пороге горячей войны. Турецкие барабаны войны уже выбивают дробь, - Д.Минин
12:43  Стратегия нацбезопасности США: Конкурировать с Китаем, сдерживать Россию
12:35  Киргизия купила у Турции боевых "Байрактаров"
12:34  Первые "русские алашординцы": как сформировались взгляды партии защитников интересов казахов
12:31  США отомстят саудитам за дружбу с Путиным, - Хуаньцю шибао
12:29  Как Норвегия решила нажиться на беде ЕС
12:16  США будут воевать Украиной пока им не..., - Антун Роша
10:30  Раздавить "Клооп,а"! КырПарламент снова борется с неугодными СМИ
10:24  Второе дыхание. Компартия Китая накануне ХХ съезда, - Юрий Тавровский
09:37  Аркадаг написал 14-й том своей энциклопедии "Лекарственные растения Туркменистана"
09:35  В Туркменистане заблокировали треть существующих в мире IP-адресов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин заявил об отсутствии необходимости массированных ударов по Украине!?
22:24 14.10.2022

14 октября 2022,
Президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции заявил, что необходимости в массированных ударах по Украине больше нет.

Он указал, что из 29 объектов, которые планировалось уничтожить в рамках массированных ударов по Украине, не поражено семь. Сейчас их, по словам Путина, "добирают".

"Но их добирают эти объекты постепенно, нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае сейчас, а там - видно будет", - добавил Путин.

10 октября Путин сообщил, что по предложению Минобороны России был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Он отметил, что таким образом Москва ответила на террористические действия киевского режима. Путин привел в пример взрыв на Крымском мосту, за которым, как он отметил, стоят украинские спецслужбы.

ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях
В частности, 14 октября, в Минобороны отчитались, что ВКС России нанесли высокоточным оружием удары по объектам энергосистемы и военного управления в Киевской и Харьковской областях.

Глава украинского минэнерго Герман Галущенко сообщил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было выведено из строя в результате массированных ударов со стороны России.

Западное сообщество в лице США, ЕС и НАТО осудило удары по Украине и заверило, что продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления Вашингтона о готовности поставлять Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665775440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов
- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан
- О кандидатах в президенты
- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!
- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы
- О пресечении канала сбыта поддельных денег
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  