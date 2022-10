Битва технологий. Смогут ли США сохранить свою научно-технологическую гегемонию, - Н.Петров

00:07 15.10.2022 Николай Петров

14.10.2022

США приняли решение ограничить 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Об этом говорится в новом распоряжении Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США, которое было обнародовано на минувшей неделе в электронной версии в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.



В перечень "запрещенных" были, среди прочего, внесены такие передовые китайские предприятия, как Dahua Technology Co. и компания по разработке искусственного интеллекта и распознаванию речи iFLYTEK.



По словам представителя исполнительной власти США, ограничительные меры направлены на то, чтобы помешать иностранным компаниям продавать КНР современные микросхемы и поставлять китайским фирмам средства для производства собственных передовых чипов. Соединенные Штаты также внесли 31 китайскую компанию, включая производителя микросхем памяти YMTC, в список организаций, вызывающих потенциальные подозрения в вопросе экспорта американских чувствительных технологий.



Как отмечает агентство Reuters, эти новые экспортные ограничения "направлены на сдерживание технологических амбиций Пекина и ограничение его военных разработок". Речь идет, как свидетельствует агентство, о "крупнейшем изменении в политике США в отношении поставок технологий в Китай с 1990-х годов".



В случае своей эффективности, полагает Reuters, эти меры смогут отбросить китайскую промышленность по производству микросхем "на годы назад", вынудив американские и иностранные компании, использующие американские технологии, прекратить поддержку некоторых ведущих китайских заводов и разработчиков микросхем.



Наглое давление США вызвало в Китае возмущение. Комментируя решение вашингтонской администрации, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил: "То, что делают США, является исключительно научно-технической гегемонией. Они стремятся использовать свое технологическое превосходство в качестве преимущества с целью сдерживать и подавлять развитие стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран. США, вероятно, надеются, что Китай и остальные развивающиеся страны навсегда останутся в самом низу промышленной цепочки. Это нарушит глобальную цепочку поставок и промышленную цепочку, и в итоге пострадают и они сами, и другие", – отметил дипломат.



"Этой весной в беседах с американскими руководителями высшие должностные лица администрации Байдена раскрыли агрессивный план противодействия быстрому техническому прогрессу китайских вооруженных сил", – раскрывает замыслы Вашингтона газета New York Times. Согласно отчетам разведки, – говорится в ее публикации, – Китай использовал суперкомпьютеры и искусственный интеллект для разработки систем малозаметности и гиперзвукового оружия, а также пытался взломать наиболее зашифрованные сообщения правительства США. В течение нескольких месяцев представители администрации обсуждали, что они могут сделать, чтобы затормозить развитие страны.



И они увидели путь: администрация Байдена будет использовать влияние США на глобальные технологии и цепочки поставок, чтобы попытаться перекрыть доступ Китая к передовым чипам и инструментам для их производства, необходимым для обеспечения этих возможностей. Цель состояла в том, чтобы держать китайские организации, которые способствовали возникновению потенциальных угроз, далеко позади своих конкурентов в Соединенных Штатах и союзных странах.



"Усилия, не меньшие, чем те, – пишет газета, – которые американцы предприняли против советской промышленности во время холодной войны, набрали обороты в этом году, когда Соединенные Штаты опробовали мощные экономические инструменты против России в качестве наказания за ее вторжение в Украину, а Китай сломал барьеры в технологическом развитии".



США не скрывают, что стремятся сохранить и упрочить свою научно-техническую гегемонию любым путем. Как говорится на страницах той же New York Times в статье обозревателя Томаса Фридмана, главное для США сегодня – это "борьба за полупроводники – фундаментальную технологию информационной эпохи.



Альянс, который разрабатывает и производит самые умные чипы в мире, также будет иметь самое умное высокоточное оружие, самые умные фабрики и самые умные инструменты квантовых вычислений, чтобы взломать практически любую форму шифрования. Сегодня США и их партнеры лидируют, но Китай настроен наверстать упущенное, и теперь мы полны решимости не допустить этого. Игра началась".



И она не только началась. Она уже в разгаре. На прошлой неделе администрация Байдена выпустила новый набор экспортных правил, которые, по сути, сказали Китаю: "Мы думаем, что вы отстаете от нас на три технологических поколения в области логики, микросхем памяти и оборудования, и мы позаботимся о том, чтобы вы никогда нас не догнали". Более дипломатично, но не менее красноречиво выразился советник по национальной безопасности Джейк Салливан: "Учитывая фундаментальный характер некоторых технологий, таких как передовая логика и чипы памяти, мы должны сохранять как можно большее преимущество".



"США, по сути, объявили войну способности Китая продвигать использование высокопроизводительных вычислений в интересах экономики и безопасности", – заявил Financial Times Пол Триоло, эксперт по Китаю и техническим вопросам в консалтинговой фирме Albright Stonebridge.



И у американцев есть все основания для того, чтобы добиться своего. Руководители США и эксперты не раз указывали, что их политика опирается на явное превосходство национальных и коалиционных ресурсов. Дело в том, что США контролируют более 30% мировых иностранных инвестиций. Доллар США пока является основой для мировых финансовых расчетов. 4 из 7 крупнейших мировых банков – американские. 7 ведущих медиакомпаний и 95% медиаресурсов – американские. США продают более 75% ВВСТ (Вооружение, военная и специальная техника) и оказывают военную помощь почти на десятки млрд долл. ежегодно. Исследования и изобретения в мировой сети информации – в основном американские. США контролируют основные мировые институты, включая, прежде всего, глобальную экономику. ВМС США обладают таким же превосходством на морях, как и британский флот в XIX в. Разведывательные возможности США превосходят аналогичные зарубежных государств, предоставляя право знать все о врагах и противниках. А силовые возможности США в мире в действительности еще больше, потому что к ним должен быть добавлен суммарный потенциал союзников США в Европе и Азии. Поэтому их планы сохранить и обеспечить свое научно-техническое превосходство, имеют вполне реальную основу.



Научный редактор издания Ars Amina Филип Видовски отвечая на вопрос о том, когда США потеряют свой нынешний статус сверхдержавы, в том числе и в научно- технической сфере, сказал, что такое может произойти лишь: "1. Когда большинство образованных и талантливых людей со всего мира перестанут подавать заявления на иммиграционные визы в США и начнут подавать заявления на иммиграционные визы в других странах. 2. Когда большинство богатых людей со всего мира перестанут переводить свои деньги и семьи в США и начнут переводить свои деньги и семьи в другие страны. До тех пор США будут оставаться де-факто единственной экономической, культурной и военной сверхдержавой", – считает он.



Однако есть множество признаков того, что ситуация в мире все-таки необратимо меняется. США уже фактически не первая экономическая держава, ее по многим показателям опережает Китай, а на пятки лидерам наступает стремительно развивающаяся Индия.



Юань уже начинает теснить доллар. А производство ряда уникальных технологий, в том числе и чипов, сегодня сосредоточено на Тайване, и это тоже – Китай. К тому же в такой, например, уникальной сфере высоких технологий, как производство гиперзвукового оружия, США намного опередила Россия. Так что вовсе не факт, что США останутся гегемоном в научно-технологической сфере "навсегда", как они самонадеянно заявляют.



Знаменитый политолог Фрэнсис Фукуяма, объявивший после падения СССР о "конце истории", в начале 2022 года в журнале Economist теперь провозгласил конец американской гегемонии.



"Эта страна, – сказал он, – еще много лет будет оставаться великой державой, но насколько она будет влиятельной, зависит не от ее внешней политики, а от способности решать собственные внутренние проблемы". Он отметил, что минувшее десятилетие закончилось тем, что войска США "погрязли в двух войнах против повстанцев, а также финансовым кризисом, подчеркнувшим неравенство, вызванное глобализацией под руководством Америки". Гегемония США заканчивается с ростом иных центров влияния, к которым Фукуяма относит Китай, Россию, Индию и Европу. В условиях растущей многополярности сохранить статус гегемона, в том числе и технологиях, будет очень непросто, если вообще возможно.



Специально для "Столетия" Источник - stoletie.ru

