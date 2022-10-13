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Глобальная архитектура безопасности должна формироваться заново, - Эрдоган
00:47 15.10.2022

Sabah
Турция

Глобальная архитектура безопасности должна формироваться заново
Эрдоган: система защищает интересы стран, которые можно пересчитать по пальцам одной руки

На саммите в Астане Эрдоган вновь озвучил лозунг "Мир больше пяти", сообщает Sabah. Он также отметил, что глобальная архитектура безопасности должна формироваться более справедливым образом, потому что сейчас система защищает интересы стран, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

Эрдоган: "Проблемы системы, защищающей интересы стран, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, становятся все ощутимее. Глобальная архитектура безопасности должна формироваться с новым, более справедливым пониманием".

13 октября во Дворце Независимости в столице Казахстана Астане состоялся шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в политической, экономической, экологической и гуманитарной сферах на азиатском континенте, борьба с новыми вызовами и угрозами, а также меры укрепления доверия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принявший участие в саммите, выступил с речью. Турецкий лидер вновь озвучил лозунг "Мир больше пяти" перед лицом проблем, с которыми сталкивается человечество. Он сделал следующие заявления.

Глобальная архитектура безопасности должна формироваться заново

Человечество переживает период, когда балансы сил меняются, цепочки поставок разрываются, и мы сталкиваемся с серьезными испытаниями во многих областях – от экономики до продовольственной безопасности, от энергетики до международных отношений. К уже знакомым нам проблемам, таким как терроризм, расизм, миграция, добавляются новые, такие как изменение климата, исламофобия, ксенофобия. Структурные проблемы нынешней системы, защищающей интересы стран, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, и при этом игнорирующей подавляющее большинство населения планеты, дают о себе знать все больше и больше. Турция уже давно привлекает внимание к этой ситуации и говорит: "Мир больше пяти". Мы убеждены, что глобальная архитектура безопасности должна формироваться с новым пониманием на основе большей справедливости и представленности.

Мы все разделяем общую судьбу

Как члены большой семьи под названием "человечество" мы все разделяем общую судьбу. То, что мы пережили во время пандемии, вновь напомнило нам об этом факте. Если мы имеем дело с общими проблемами, то и пути решения мы должны искать и находить вместе, коллективным разумом. Турция высоко ценит идеи своих друзей и чутко проявляет готовность делиться своим опытом и знаниями. С этим представлением мы согласовываем в рамках конференции приоритетное направление противодействия новым вызовам и угрозам.

Не нужно проводить различия между террористическими организациями

Террористические организации, такие как Террористическая организация фетхуллахистов (FETÖ), ИГИЛ*, Рабочая партия Курдистана (РПК), поддерживают свои действия с помощью организованной преступности. И деятельности образований, помогающих этим террористическим организациям, участвующих в таких мероприятиях, как пропаганда, финансирование и вербовка новых членов, необходимо препятствовать, не делая никаких различий. В этой связи в качестве важного достижения я рассматриваю план действий конференции по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, который мы примем.

Справедливый мир возможен путем дипломатии

Все мы остро ощущаем региональные и глобальные последствия кризиса на Украине. Мы говорим, что справедливый мир может быть достигнут путем дипломатии, что при военных действиях нет победителей, а у справедливого мира нет проигравших. Наша цель - сохранить набранное ускорение, несмотря на трудности на местах, и добиться скорейшего прекращения огня.

Энергетическая безопасность

Вопросы устойчивой энергетики и обеспечения энергетической безопасности вновь заняли верхние строчки повестки дня во всем мире. Диверсификация источников и маршрутов является одной из основных целей энергетической политики. Еще одним важным аспектом является актуальный для всех процесс перехода на чистую энергию.

Мы поддерживаем возрождение Шелкового пути

Укрепление транспортных связей стран Центральной Азии с соседними регионами - в наших общих интересах. Турция продвигает мультимодальные транспортные коридоры, поддерживает возрождение современного Шелкового пути, соединяющего Азию и Европу. В этом контексте я придаю большое значение нашей инициативе Срединного коридора, а также железной дороге Баку – Тбилиси – Карс, которая образует костяк данного коридора.

Совместное заявление из 16 пунктов

По итогам контактов, состоявшихся накануне в президентской резиденции Акорда в Астане под председательством президентов Турции и Казахстана Реджепа Тайипа Эрдогана и Касым-Жомарта Токаева, было принято совместное заявление по случаю 30-летия установления отношений между Турцией и Казахстаном. В декларации из 16 пунктов был сделан акцент на сотрудничестве в различных сферах – от двусторонней торговли до оборонной промышленности, от борьбы с терроризмом до логистики, образования, сельского и лесного хозяйства.

Семейное фото 15 лидеров

Помимо Реджепа Тайипа Эрдогана, в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Ирака Берхем Салих, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Палестины Махмуд Аббас, заместитель председателя КНР Ван Цишань, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко. На саммите лидеры сделали семейное фото.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Автор: Фатма Гексу (Fatma Göksu)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665784020


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