Южный склон китайской громады. Самое шумное боевое командование Поднебесной, - Александр Храмчихин

07:38 15.10.2022 Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Сухопутные силы Южного командования считаются в Китае не самыми грозными, но и серьезных противников у них немного. Фото с сайта www.81.cn

В результате военной реформы 2017 года ("Новая Великая китайская стена", "НВО", 20.10.17) Гуанчжоуский военный округ и часть Чэндусского военного округа превратились в Южное командование (Южную зону боевого командования, ЮК).

Штаб ЮК остался в Гуанчжоу. В зоне его ответственности – Хайнань, Гонконг, Макао, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Гуандун.



НА ЗЕМЛЯХ ЮГА



Штаб сухопутных войск ЮК находится в городе Наньнин, ему подчиняются две армейские группы.



74-я армейская группа (штаб – в городе Хойчжоу, бывшая 42-я армейская группа) имеет в своем составе 1-ю, 125-ю амфибийные, 16-ю тяжелую, 154-ю среднюю, 132-ю и 163-ю легкие общевойсковые бригады, 74-ю артиллерийскую бригаду, 74-ю бригаду спецназа, 74-ю бригаду противовоздушной обороны (ПВО), 74-ю инженерную бригаду, 74-ю бригаду поддержки, 74-ю бригаду армейской авиации.



75-я армейская группа (штаб – в городе Куньмин, бывшая 41-я армейская группа) включает 32-ю и 37-ю горные, 42-ю легкую, 122-ю среднюю, 31-ю и 123-ю тяжелые общевойсковые бригады, 121-ю десантно-штурмовую бригаду, 75-ю артиллерийскую бригаду, 75-ю бригаду поддержки, 75-ю бригаду ПВО, 75-ю бригаду спецназа, 75-ю инженерную бригаду.



16-я тяжелая бригада оснащена танками Туре 96 и старыми боевыми машинами пехоты (БМП) Туре 86. 31-я и 123-я тяжелые бригады уже получили наиболее современные БМП Туре 04А, при этом на вооружении 31-й бригады – танки Туре 96А, 123-й бригады – Туре 96 и новые легкие танки Туре 15 ("Китайская бронетехника выходит на мировой уровень", "НВО", 19.08.22). Интересно, что эти же легкие танки получила 32-я горная бригада.



Обе амфибийные бригады имеют стандартный набор вооружений – легкие плавающие танки ZTD-05, амфибийные БМП ZBD-05, самоходные артиллерийские установки (САУ) Туре 07В, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-17.



На вооружении обеих средних бригад имеются колесные штурмовые орудия ZTL-11. При этом 154-я бригада до сих пор оснащена колесными бронетранспортерами (БТР) ZSL-92В, а 122-я уже перевооружена на ZBL-08.



Легкие и горные бригады в основном имеют на вооружении легкую технику ("Бригады коммунистической войны", "НВО", 16.09.22).



Стандартный в целом состав имеют 74-я бригада армейской авиации и 121-я десантно-штурмовая бригада, оснащенные вертолетами Z-8/9/10/19 и Ми-17. При этом в 121-ю бригаду поступают новейшие вертолеты Z-20 ("Поднебесная винтокрылая империя", "НВО", 17.12.21).



74-я артиллерийская бригада, видимо, является уникальной. В ней есть все типы вооружения артиллерийских бригад НОАК – 155-мм гусеничные САУ PLZ-05 и колесные PCL-181, буксируемые орудия Туре 66 (152 мм), реактивные системы залпового огня (РСЗО) РНL-03 (300 мм) и новейшие модульные PHL-16 ("Новая китайская стена из огня", "НВО", 05.08.22).



ЗРК HQ-17, судя по всему, имеются на вооружении лишь в дивизионах ПВО тяжелых и амфибийных бригад. В обеих бригадах ПВО до сих пор остаются ЗРК HQ-7. Также, разумеется, в них есть зенитные ракетные системы (ЗРС) HQ-16, причем в 75-й бригаде – два ее дивизиона ("Эволюция китайского зонтика", "НВО", 25.03.22).



Не входят в состав армейских групп и напрямую подчиняются штабу ЮК пять пограничных бригад (с 313–2 по 317-ю) и две бригады береговой обороны (311-я и 312-я), 2-я разведывательная бригада, 2-я бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 2-я бригада РСЗО большой дальности (оснащена БРСД DF-17 и РСЗО PHL-03), а также гарнизоны Гонконга и Макао. Гарнизон Гонконга включает несколько батальонов, вертолетный полк, группу морского спецназа, дивизион ЗРПК HQ-6А. Гарнизон Макао имеет в своем составе лишь несколько рот.



В ЮЖНОМ НЕБЕ



Штаб ВВС ЮК находится в Гуанчжоу.



8-я авиадивизия (ее самолеты несут номера 1хх9х) включает 22-й и 24-й полки с бомбардировщиками Н-6U/Н/К/A ("От красных драконов темнеет небо", "НВО", 18.03.22).



9-я авиадивизия (номера 2хх0х) включает 27-й полк с истребителями J-7Н/D ("Через тернии к пятому поколению", "НВО", 25.02.22).



52-я (номера 66х3х), 124-я (номера 73х5х), 125-я (номера 73х6х), 126-я (номера 73х7х) и 132-я (номера 74х3х) авиабригады имеют на вооружении истребители J-7II/Н/G. В 124-ю бригаду поступают истребители J-10, в 126-ю – бомбардировщики JH-7А.



4-я авиабригада (номера 61х5х) имеет на вооружении истребители J-11 и Су-27, 5-я (номера 61х6х), 26-я (номера 63х7х), 130-я (номера 74х1х) и 131-я (номера 74х2х) бригады – истребители J-10 (в 26-ю бригаду поступают истребители-бомбардировщики J-16, в 5-ю – истребители 5-го поколения J-20А). 6-я авиабригада (номера 61х7х) – истребители-бомбардировщики Су-30МКК и истребители Су-35С. 23-я авиабригада (номера 1хх9х) – заправщики HU-6. 54-я авиабригада (номера 66х5х) – Су-30МКК. Бригада транспортная и спасательная (номера 52х1х) – транспортные самолеты Y-7, вертолеты Z-8, Z-9, Ми-17.



Вертолетный полк в Гонконге (номера 6х0х) оснащен вертолетами Z-8KH и Z-9ZH.



Бригада боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) имеет на вооружении устаревшие истребители J-6, переделанные в беспилотные машины, а также ударные БПЛА "Вин Лун-2" ("Технологии безлюдной войны", "НВО", 21.05.21).



10-я (6-й, 27-й, 54-й, 110-й, 113-й дивизионы) и 13-я (7-й, 45-й, 61-й дивизионы) зенитно-ракетные бригады, 15-й (30-й, 106-й, 107-й дивизионы) и 19-й (24-й, 53-й, 109-й дивизионы) зенитно-ракетные полки вооружены ЗРК НQ-12 ("Поднебесная присматривает за небесами", "НВО", 15.04.22).



39-4-2480.jpg

Многоцелевые истребители Су-35С

российского производства считаются самыми

современными на южных аэродромах

ВВС НОАК. Фото Владимира КарнозоваВ ЮЖНЫХ МОРЯХ

Штаб Южного флота (ЮФ) находится в городе Чжаньцзян. В его составе – 32-я и 52-я флотилии подводных лодок (ПЛ), 2-я и 9-я флотилии эсминцев, 17-я, 18-я и 19-я флотилии фрегатов, 6-я флотилия десантных кораблей, две флотилии катеров, флотилия минно-тральных сил.



На острове Хайнань базируются шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) – две пр. 094 и четыре пр. 094А. Также в составе ЮФ четыре атомные подводные лодки (ПЛА) (три пр. 093 и одна пр. 093А) и 18 ПЛ (три пр. 035G, пять пр. 035В, четыре пр. 039G, две пр. 039В и четыре пр. 636ЭМ), авианосец "Шаньдун", 16 эсминцев (два пр. 055 (фактически это крейсера), девять пр. 052D, два пр. 052С, два пр. 052В, один пр. 051В), 12 фрегатов (десять пр. 054А, два пр. 053Н3), 21 корвет (или малый фрегат) пр. 056, более шести ракетных катеров (четыре пр. 037-II, два пр. 037-IG, неизвестное число пр. 022), значительное количество сторожевых катеров пр. 062 и 037, 14 тральщиков (два пр. 082-II, шесть пр. 082-I, четыре пр. 081А, два пр. 081), один универсальный десантный корабль (УДК) пр. 075, пять десантных транспортов-доков (ДТД) пр. 071, 22 транспортно-десантных корабля (шесть пр. 072-III, шесть пр. 072А, шесть пр. 073А, один пр. 073-III, три пр. 074А). Кроме того, в составе гарнизона Гонконга имеется корвет пр. 056 и три десантных катера пр. 074.



Авиация ЮФ имеет в своем составе три авиадивизии и три авиаполка.



3-я авиадивизия включает 7-й полк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО, его машины несут номера 81х3х) с самолетами KJ-500, Y-7, Y-9, а также 8-й полк патрульной авиации (номера 82х3х) с противолодочными самолетами Y-8Q и самолетами ДРЛО KJ-200 ("Воздушные извозчики Поднебесной империи", "НВО", 28.01.22).



8-я авиадивизия включает три авиаполка: 22-й полк (номера 81х8х) с истребителями J-11ВН, 23-й полк (номера 81х2х) с бомбардировщиками Н-6G и заправщиками Н-6DU, 24-й полк (номера 83х8х) с J-11ВН.



9-я авиадивизия также включает три авиаполка: 25-й полк (номера 81х9х) с J-11ВН, 26-й полк (номера 9хх7) с транспортными самолетами Y-7, вертолетами Z-8 и Z-9, 27-й полк (номера 83х9х) с бомбардировщиками JH-7А. Кроме того, в дивизии имеется подразделение (номера 85х9х) с транспортными самолетами Y-8 и самолетами ДРЛО KJ-500.



Также в состав авиации ЮФ входят 1-й авиаполк (номера 9хх1) с самолетами РЭБ Н-6J, полк ДРЛО с самолетами KJ-200 и KJ-500, а также транспортными Y-8 и Y-9, полк разведывательных БПЛА ЕА-03 и BZK-005.



ЮФ является единственным флотом, имеющим собственную наземную ПВО. Бригада ПВО (размещена на острове Хайнань) включает по одному дивизиону ЗРС HQ-9В, ЗРС HQ-6A, ПЗРК FN-6.



Также в составе ЮФ имеются две бригады морской пехоты (1-я и 2-я).



ЗА АТОЛЛЫ И КОММУНИКАЦИИ



Деятельность НОАК в зоне ответственности Южного командования производит больше всего шума и внешнего эффекта. Пекин вопреки всем законам и нормам международного права объявил собственными водами всю акваторию Южно-Китайского моря и находящиеся в этой акватории острова Парасельские и Спратли. Теперь он активно осваивает эти острова (в первую очередь как раз путем развертывания на них военных объектов), что создает конфликты с большинством стран – членов АСЕАН ("Китайская вотчина", "НВО", 20.07.18).



Самым сложным противником для Китая является, конечно, Вьетнам ("Армия, построенная людьми для людей", "НВО", 17.01.20). С другими потенциальными противниками в данном регионе ему будет справиться гораздо легче, если только их не захотят спасать США ("Китай, Индонезия, Филиппины: великая дружба или большая война?", "НВО", 26.08.22).



Кроме того, силы ЮК являются основным резервом для Восточного командования ("Есть такая работа – Китайскую родину воссоединять", "НВО", 07.10.22), в первую очередь в ходе решения задачи захвата Тайваня ("Битва титанов", "НВО", 19.06.20). При этом, наоборот, Восточное командование станет основным резервом для Южного в случае войны Китая против какой-либо из стран Юго-Восточной Азии.



Нельзя не отметить, что потенциал наземных сил ЮК (включая все компоненты наземной ПВО) – самый слабый среди сухопутных войск всех пяти новых командований. Что, в общем, вполне логично.



Значительными сухопутными войсками среди потенциальных противников КНР в данном регионе обладают лишь Тайвань и Вьетнам, но и им будет сложно справиться с объединенными силами Восточного и Южного командований НОАК (к тому же Тайвань и Вьетнам антикитайскую коалицию не создадут, и воевать им придется по отдельности). Тем более что ВВС и ВМС НОАК обеспечат китайской стороне значительное превосходство в воздухе и на море. Более того, есть сомнения, что НОАК полезет в "воронку" вьетнамской территории, Китай предпочтет воевать с Вьетнамом на море и в воздухе, где имеет однозначное превосходство.



Китайская стратагема № 6 гласит: "На востоке поднимать шум, на западе нападать" ("Взорвать государство изнутри", "НВО", 27.01.17). Поднимаемый Пекином воинственный шум на востоке и юге совершенно не означает, что он собирается здесь нападать на кого-то – кроме, конечно, Тайваня. И поэтому вдвойне логично, что наземный потенциал ВК и тем более ЮК гораздо слабее, чем у трех остальных командований НОАК.



13.10.2022 Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665808680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли закон по противодействию отмыванию доходов

- Состоялось заседание ЦИК об установлении соответствия кандидатов в Президенты Республики Казахстан

- О кандидатах в президенты

- Да, с газом - мы! Да, азиаты - мы!

- Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана. Станет ли организация аналогом ЕС в Азии?

- Кадровые перестановки

- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района

- Пять нарколабораторий ликвидировали полицейские Алматы

- О пресечении канала сбыта поддельных денег

