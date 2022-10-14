Русских в Балтии в час икс готовы утилизировать быстро, - А.Паулаускас

07:55 15.10.2022

АРТУРАС ПАУЛАУСКАС | 14.10.2022 |



Кто провозглашает, что "русские сволочи мешают жить всем"?



В бывшей советской Прибалтике все готово для цивилизованной утилизации живущих здесь граждан РФ и русских. Местные нацисты в ожидании команды "Фас!". Надеялись, что команда прозвучит 8 октября после "уничтожения Крымского моста, символа путинской империи, построенной на слезах соседних народов". Подрыв моста оказался терактом, за которым стоят спецслужбы Украины, а в Прибалтике власти охарактеризовали его как "стратегический перелом в пользу ВСУ, предпосылку к окончательному освобождению временно оккупированных территорий и восстановлению территориальной целостности суверенного государства".



Для значительной части обывателей субботний день 8 октября стал праздничным. Ненависть выплеснулась на улицы и в социальные сети: чем больше русских умрет, тем лучше. В СМИ мелькали заголовки: "С русским миром готовы бороться методами Дудаева и Басаева", "Русские сволочи мешают жить всем"…



Первый из этих лозунгов выбросила чиновница латышской налоговой полиции Шарлотта Лоренце. Белая бестия обожает прогуливаться по Риге в форме scharführer SS (шарфюрер – до 1945 года звание в СС и СА, соответствовавшее званию унтер-фельдфебеля в вермахте). Шарлотта ежегодно 16 марта участвует в шествиях легиона Ваффен СС. Военные преступники – герои Латвии и кумиры молодежи.



Автор второго лозунга (про "русских сволочей") – улыбчивая Селма Левренце, парламентарий, член политсовета партии "Прогрессивные". Сама она додумалась до этого лозунга или подсказал кто, например убежденный нацист и коллега по сейму Имант Парадниекс из "Национального объединения", сказать трудно. В Латвии нет ни одной партии без националистического уклона, а большинство – просто неонацистские организации. Гарант Конституции Эгилс Левитс в нарушение Основного закона в интервью Latvijas Radio сообщил, что намерен разобраться с нетитульными жителями республики: "Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача – справиться с ними, то есть изолировать их".



В литовской президентуре коллегу поддержали: "Не только россияне, но и все русские несут коллективную ответственность за происходящее на Украине". О том же говорят в Эстонии: под маской "энергетической сверхдержавы скрывается опасное империалистическое государство, стремящееся оккупировать и аннексировать соседей". Официальный Таллин делает логичный для себя вывод – стереть Россию с карты, а на эстонской земле "зачиститься" от симпатизирующих ей.



При этом в Вильнюсе, Риге и Таллине чиновник любого ранга вам скажет, что нацизма в Прибалтике, как и на Украине, нет. Точнее есть, но исходит он исключительно от русских, от их тоталитарного мордора. Новые поколения воспитываются на идее, что русские жители Латвии, Литвы, Эстонии в случае военной угрозы со стороны Москвы станут законными мишенями. В поколении людей 15-40 лет этот взгляд доминирует.



А чего ждать от режимов, которые сносят памятники советским воинам-освободителям, унижают говорящих по-русски (запрет образования на родном языке, репрессии в отношении инакомыслящих, лишение видов на жительство, депортации), прославляют нацистских преступников и их местных пособников?



Страх за свои судьбы, охранение своих клановых интересов подталкивают руководителей стран Балтии сегодня к радикальным заявлениям, завтра – к действиям. СМИ в Прибалтике переполнены заклинаниями о необходимости дать Киеву для победы над Москвой столько оружия, сколько Украина запросит. 12 октября премьер Эстонии Кая Каллас, главы МИД Литвы и Латвии Габриэлюс Ландсбергис и Эдгарс Ринкевичс со страниц The Washington Post призвали Запад "не позволить Путину победить" (с подтекстом "мы не хотим очередной оккупации").



Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в том духе, что успех России в военных действиях на Украине крайне опасен: такой успех станет поражением НАТО, а "стабильность в регионе будет безвозвратно нарушена, что сделает современный мир менее безопасным перед новыми военными конфликтами".



Информационные вбросы для внутреннего пользования ориентированы на взращивание в среде "титульных" психологической готовности "резать русских". Об этом во всех трех республиках нацисты говорят открыто, благо украинские учителя с их призывом "москаляку на гиляку!" – частые гости и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. Молодежь часто цитирует главаря банды Горбатого из советского культового фильма "Место встречи изменить нельзя": "Не бойся. Мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах".



Угрозы участились после 10 октября, когда ВКС ВС РФ обрушили ракеты на объекты инфраструктуры Украины.



Боятся ли проживающие в странах Балтии граждане России и русские? Конечно. Боятся за себя, детей и внуков, родителей и стариков. Есть среди них идейные власовцы, но в целом в народе настрой боевой: русского "мало убить, его нужно еще повалить". Есть, однако, надежда, что Россия своих не бросит. Не в том смысле, что двинет танки на Ригу, Таллин и Вильнюс, а в том, что если Запад получит заслуженное в украинских степях, у него отпадет желание поднимать руку на русских. Вера в то, что победа будет за нами, сохраняется.