В турецкой Амасре погибли в шахте 28 горняков

08:31 15.10.2022

Число жертв взрыва на угольной шахте в провинции Бартын на севере Турции выросло до 28. Об этом сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа. По его данным, в больницах находятся 11 пострадавших. Ранее министр сообщил о 25 погибших.



"Число погибших в результате взрыва в Бартыне достигло 28. Делается все необходимое для лечения в общей сложности 11 пациентов, шести в Стамбуле и пяти в Бартыне", – написал Коджа в своих соцсетях.



Взрыв на шахте в Амасре прогремел накануне в 18:15 на глубине 300 метров. В это время в забое, по уточненным данным МВД Турции, находились 110 шахтеров. По предварительной информации, причиной инцидента стал взрыв газа.



Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что в поисково-спасательной операции задействовано более 70 спасателей, передает агентство "Анадолу".



Анкара, Наталья Петрова