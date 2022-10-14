Герой обороны Славянска Игорь Стрелков вернулся на фронт

09:29 15.10.2022

Стрелкову удалось вернуться в зону боевых действий, – военкор

14.10.2022 Михаил Рябов.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков впервые за долгое время уже несколько дней ничего не публикует в своем блоге о ходе спецоперации.



По данным военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), молчание бывшего командира донбасских ополченцев связано с тем, что Стрелкову удалось со второй попытки оказаться в зоне СВО.



"Я знаю по своим источникам, Игорь Иванович, все-таки, пошел служить в один из добровольческих батальонов, который формируется. До меня дошли слухи – вроде как начальником штаба или замкомандира батальона.

Я считаю, что Игорь Иванович нормально себя сейчас проявит.

Слава Богу, он будет на своем месте, он этого хотел", – сказал Фомин в своем видеоблоге.



Как сообщал "ПолитНавигатор", минувшим летом Стрелкова задержали при попытке выехать на фронт по чужому паспорту.