Оно того стоит? Зачем Путин цацкается с Турцией? - И.Алкснис

09:48 15.10.2022

Алкснис объяснила, почему Путин "цацкается" с Эрдоганом

14.10.2022 Владимир Гладков.

На фоне общих геополитических событий Россия менее всего заинтересована, чтобы к власти в Турции пришел американский ставленник, в результате чего вспыхнет весь Ближний Восток и зальет кровью половину Земного шара.



Об этом в эфире интернет-канала "PolitWera" заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



На фоне общих геополитических событий Россия менее всего заинтересована, чтобы к власти в Турции...



"Турция – очень важная страна, не только как наша соседка, и она таковой останется при любых раскладах. При этом у Эрдогана крайне сложное положение. У Турции очень серьезные проблемы с экономикой, у Эрдогана в следующем году выборы, и у него очень нехорошо с рейтингом. Причем, его основной конкурент – абсолютная американская креатура. Если он придет к власти, проблема даже не столько в том, что он порушит все, что налажено, это еще ладно, но Турция может взорваться изнутри.



Сейчас экономика Турции держится, потому что Эрдоган ее держит в шпагате, на ниточках растянулся, в том числе, потому что Россия дает деньги. Я видела список, чем Россия подкармливает турецкую экономику – вплоть до того, что какие-то транши обеспечиваются, чтобы ее удержать. Потому что, если приходит ставленник США, все это посыплется. Это плохо для нас, но в первую очередь, полыхнет вся Турция", – сказала Алкснис.



"И полыхнет весь Ближний Восток", – отметила модератор канала.



"Все полыхнет… Турция очень важна для удержания стабильности. Как ни крути, но мы выстроили треугольник Москва-Анкара-Тегеран, уже более сложная фигура складывается. То есть весь Ближний Восток взорвать элементарно. Это фитили, и спички у Штатов", – согласилась эксперт.



Она обратила внимание на то, сколько встреч российское руководство провело буквально за последние недели.



"Путин не вылезает из переговоров с представителями этих регионов, он – то в Питере, то в Астане, то в Самарканде, то к нам кто-то едет беспрерывно. Потому что все понимают, что американцы для решения своих проблем – подожгут, точно подожгут. А для этого нужно создать такую плотную сетку договоренностей, чтобы противостоять этому.



Между нами всеми могут быть огромные противоречия, но мы все заинтересованы, чтобы их решать между собой, а не чтобы этот регион просто взорвался и залил кровью себя и заодно половину земного шара", – подчеркнула Алкснис.



Она добавила, что именно поэтому России приходится буквально "цацкаться" с турецким президентом, несмотря на все его "заморочки".



"Соответственно, Россия крайне заинтересована в том, чтобы у власти в Турции оставался Эрдоган. При всех своих заморочках, при всем его авантюризме, мании величия, неоосманизме, пантюркизме и так далее. Это неважно. Он лучше, чем если на его место придет американский ставленник. Потому что понятно, что Америка не будет давать деньги. У нее просто физически нет ресурсов, чтобы удержать такую страну от падения в социально-экономическую, а за ней и в военно-политическую пропасть.



А значит, думаю, что наши будут, с одной стороны, поддерживать Эрдогана, договариваться с ним сколько можно. С одной стороны, разумеется, мы будем отстаивать свои интересы и будем его продавливать, но с другой – люди удивляются, почему мы с ним цацкаемся? Да потому и цацкаемся. Потому что, если вместо него приходит ставленник США, плохо будет абсолютно всем, в первую очередь, самой Турции", – заключила обозреватель.