Невидимый фронт: какие виды вооружений обкатывают США на Украине, - МК

10:12 15.10.2022 Назван извлеченный американскими военными опыт из украинского конфликта



Опыт вооруженного конфликта на Украине тщательно изучается американцами. Собственно, в том числе и для получения такого опыта он и поддерживается "кураторами" из США. Теперь на его практической основе происходит новое переоснащение американских вооруженных сил. Видимо, для того, чтобы противостоять России уже напрямую. Как сегодня США готовятся к войне, рассказал генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.



Назван извлеченный американскими военными опыт из украинского конфликта

– Можно ли сказать, что в США затеяли глобальное перевооружение?



– Ну, это уже не в первый раз. И не такое уж глобальное. Да и вообще, речь идет не о собственно перевооружении, то есть, замене одного оружия на другое, а о насыщении своих подразделений новейшими конкретными комплексами оборудования и боеприпасами.



– То есть речь идет о ракетах, артиллерии, беспилотниках и так называемой "боевой" электронике?



– О них - в первую очередь. Американцы объявили о своих планах поставок в армию нового вооружения в 2022 - 2023 годах. Так, 10 октября американское агентство Defense News сообщило: армия США намерена получить гиперзвуковое оружие, ракеты, способные достигать 500 километров, и пушку, дальность действия которой удвоится по сравнению с нынешней. Американцы планируют поставить на вооружение в 2023 финансовом году 24 ключевые системы из 35 систем, которые армия хочет получить в войска к 2030 году. После этого они объявят вооруженные силы полностью модернизированными.



– Что это за "ключевые системы"?



– Генерал Джеймс МакКонвилл, начальник штаба армии, рассказал в интервью Defense News, что "приоритет № 1 армии - дальний высокоточный огонь и возможности в этом портфолио, такие как гиперзвуковое оружие с дальностью 1700 километров, высокоточная ударная ракета, способная стрелять на 500 километров, и корабельные ракеты средней дальности, способные поражать почти равных противников, таких как Россия и Китай".



Ожидается, что оборудование Long-Range Precision Fires достигнет нескольких ключевых этапов в 2023 финансовом году. Гиперзвуковые ракеты будут поставлены на вооружение в самом конце 2023 финансового года после двух крупных летных испытаний с использованием армейских средств запуска с земли.



Армия также планирует поставить самую первую часть своей ракеты Precision Strike, дальность действия которой может достигать 500 километров. Позже ракета будет модернизирована с возможностью поражения кораблей, а также с увеличенной дальностью и летальностью.



Ракета Mid-Range Capability, предназначенная для поражения движущихся морских целей, также будет принята на вооружение в этом 2022 финансовом году, всего через два года после того, как армия заявила, что будет искать такую ​​возможность. В ноябре 2020 года армия выбрала Lockheed Martin для интеграции ракет SM-6 и Tomahawk ВМС с пусковой установкой и центром управления батареями для создания прототипа MRC.



Армия также заказывает артиллерийские системы увеличенной дальности действия, которые увеличат дальность стрельбы до 70 километров. Создаются 18 прототипов. Первый батальон, состоящий из этих моделей, будет поставлен в 2023 финансовом году. Есть большая доля вероятности, что США попробует испытать эту систему на Украине.



– Бронетехнику американцы тоже модернизируют?



– Не всю, о танках пока разговора нет. Речь идет о легкой бронетехнике – бронетранспортерах и боевых машинах пехоты. Так, бронированная многоцелевая машина, предназначенная для замены M113, завершила эксплуатационные испытания в начале 2022 года, и решение о ее серийном производстве должно быть принято в этом же финансовом году.



Армия США выбрала компанию General Dynamics Land Systems для создания своей системы Mobile Protected Firepower, а подразделение в Форт-Худе (штат Техас) в этом году помогло оценить прототипы легких роботизированных боевых машин.



– Предполагается сделать упор на боевых роботов?



– Да. Как мудро заметили итальянские военные, лучшая броня – это держаться подальше от пушечного выстрела. Поэтому заказаны новые разработки не только сухопутных роботизированных систем, но и авиационных. Планируется развернуть беспилотную авиационную систему AeroVironment Arcturus Jump 20, предназначенную для удовлетворения острой потребности в тактическом БПЛА для замены БПЛА Shadow в 2022 финансовом году. При этом будет проведена конкурсная оценка новых систем. Стремление насытить свои подразделения беспилотниками – вполне понятны и похвальны. Они берегут своих летчиков. Даже в инструкциях сказано, что не целесообразно катапультироваться над районом, который вы только что бомбили.



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– При этом они, вероятно, пересматривают и концепцию ПВО?



– По их планам, средства противовоздушной обороны малой дальности направленного действия должны быть развернуты в армейских подразделениях в течение первого квартала 2023 финансового года.



Датчик противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня будет служить радаром в будущей армейской интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны. Конгресс поручил армии выставить батальон LTAMDS из четырех сенсоров к декабрю 2023 года, но армия хочет сделать это к концу сентября 2023 года.



Разумеется, для новых систем требуется и обученный персонал. Поэтому армия США одновременно создает надежную синтетическую тренировочную среду и планирует представить ее в 2023 финансовом году. Это будет реконфигурируемый виртуальный коллективный тренажер, иммерсивный виртуальный тренажер IVAS Squad и One World Terrain, инструменты управления обучением и программное обеспечение для моделирования обучения. Вообще же, вся эта модернизация ведется в рамках амбициозной программы "Командование будущего армии США".



– Что это за программа?



– В США относительно недавно появилась новая военная структура. Напомню, Фьючерсное командование армии (AFC) создано в 2018 году как государственно-частная инициатива, которая осуществляет проекты модернизации армии. Штаб-квартира находится в Остине (штат Техас). AFC сосредоточено на шести приоритетах: высокоточный огонь на большие расстояния, боевая машина следующего поколения, будущие вертикальные подъемные платформы, мобильная и экспедиционная армейская сеть, возможности противовоздушной и противоракетной обороны, снижение потерь. Недавно там сменилось руководство - 4 октября исполняющий обязанности начальника армейского командования будущего генерал-лейтенант Джеймс Ричардсон передал бразды правления генералу Джеймсу Рейни.



– Видимо, этому командованию позволены многие эксперименты, которые по ряду причин сложно провести в регулярной армии?



– Да, и одно из важнейших направлений - повышение эффективности радиоэлектронной борьбы. Например, рассматриваются платформы воздушного и наземного базирования, такие как беспилотники, для более эффективного ведения РЭБ.



Оснащенные комплектами, способными глушить, подделывать или собирать разведданные, эти платформы могут помочь сдерживать и нейтрализовать технологически продвинутых противников, таких, как Китай и Россия, во время конфликта. Об этом сказал бригадный генерал Эд Баркер, заместитель исполнительного директора программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам, во время экспериментов 30 августа 2022 года на Абердинском испытательном полигоне в штате Мэриленд.



– Есть какие-то подробности, связанные с этими платформами?



– Известно, что аппараты, запускаемые с воздуха, представляют собой относительно недорогие дроны, катапультируемые в воздухе более крупными самолетами, как с экипажем, так и без экипажа. Они предназначены для обнаружения, разрушения, обмана или уничтожения и могут синхронизироваться с большим семейством инструментов поля боя. Ожидается, что в ближайшие пять лет будут потрачены миллиарды долларов как на будущие штурмовые самолеты дальнего действия, так и на будущие ударные разведывательные самолеты, согласно документам с обоснованием бюджета на 2023 финансовый год.



В свою очередь, система наземного уровня - это армейская тактическая система нового поколения на базе транспортных средств, которая обеспечивает радиоразведку, радиоэлектронную борьбу и возможности операций в киберпространстве для подавления, ослабления, нарушения или манипулирования сигналами противника. Это, кстати, входит в программу Исполнительного офиса разведки, радиоэлектронной борьбы и датчиков.



Впрочем, платформы воздушного и наземного базирования являются частью более крупного видения США в области радиоэлектронной борьбы. РЭБ, как известно, - это борьба за контроль над электромагнитным спектром, на который опираются для наведения оружия, связи, ситуационной осведомленности и многого другого. Армия США переосмысливает свои сети, датчики и средства РЭБ после десятилетий операций на Ближнем Востоке - периода, когда электронные системы подвергались меньшему риску беспокойства и когда войска США и союзников вступали в бой с силами, оснащенными менее современным снаряжением. По сути, создается новая военная интегрированная архитектура.



– Эти нововведения проходят обкатку на Украине?



– В первую очередь. Американцы не скрывают, что "шесть месяцев назад окружающая среда выглядела совсем иначе, чем сейчас. Как кибервойна, так и радиоэлектронная война сыграли свою роль в российско-украинском конфликте, в результате чего правительственные веб-сайты были парализованы, методы командования и управления поставлены под угрозу, а сигналы GPS заглушены".



В июле 2022 года министр обороны Украины заявил, что военные США предоставляют информацию о российской тактике, в том числе об использовании радиоэлектронной борьбы. Да и представители Пентагона в мае признали, что США отправляют на передовую в Восточной Европе оборудование для радиоэлектронного подавления.



В общем, как неоднократно подчеркивало руководство России, война с Америкой уже идет. И надо быть готовыми противостоять их военным инновациям.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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