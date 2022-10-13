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"Пограничный" курултай кыргызов в Узгене. Депутат Мадумаров заявил, что без Кемпир-Абада ему жизнь не нужна
12:58 15.10.2022

15 октября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА
Курултай в Узгене. Мадумаров заявил, что без Кемпир-Абада ему жизнь не нужна

Сегодня в Узгенском районе проходит курултай по ситуации вокруг Кемпир-Абадского водохранилища.

Перед собравшимися выступил депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров. Он заявил, что есть все документы, которые доказывают, что Кемпир-Абадское водохранилище принадлежит нашей стране.

"Сейчас все винят Суюмбаева, Усубалиева, Раззакова. Но нынешние не смогут повторить и тысячной части того, что они сделали. Я об этом говорил. Нельзя их трогать, их уже нет. Я на трибуне парламента сказал: отвезите меня на площадь Ала-Тоо, расстреляйте там, подожгите, а пепел над Кемпир-Абадом развейте. Почему проводят все за закрытыми дверями? Потому что боятся, что правда выйдет наружу. Есть все документы, что водохранилище принадлежит Кыргызстану. Есть постановление 1975 года, по которому ранее заключенные документы аннулировали. В Минске подписан последний протокол о том, что камни, самолеты, танки, которые находятся на территории того или иного государства, принадлежат ему", - сказал Адахан Мадумаров.

Депутат раскритиковал государственные телеканалы КТР и ЭлТР и частный телеканал Region.TV. По его словам, КТР не исправится, а канал Region.TV стал его приемным сыном.

"ЭлТР с утра до вечера крутит вранье. Нет у них стыда", - сказал Адахан Мадумаров.

Телеканал Region.TV, по некоторым данным, принадлежит председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м Узбекистан предоставил земельную компенсацию - Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад впадают реки Тар, Кара-Кульджа и Кара-Дарья. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь - 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения - 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану. Воды Ферганского канала начинаются из водохранилища Кемпир-Абад и через Араванский район КР поступают в РУз.

Источник - 24.kg
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