Sabah: Конец долларовой системы: санкции против России лишь ускорили ее крах

13:46 15.10.2022

Sabah

Турция



Конец долларовой системы

Sabah: санкции против России лишь ускорили уход от долларовой системы



У доллара вот-вот "истечет срок годности", пишет Sabah. Путин, использовав энергетический козырь, сильно расшатал нефтедолларовую систему. Многие страны уже отказались от американской валюты и увеличивают запасы золота. Так что скоро одной из жертв долларовой системы окажется сама Америка.



Берджан Тутар



Специальная военная операция, начатая Россией на Украине 24 февраля 2022 года, означает начало конца для Атлантики во главе с США во всех отношениях. Украинский кризис, продолжающийся уже почти восемь месяцев, ускорил трансформацию глобального статус-кво.



Происходящие изменения в некотором смысле можно интерпретировать как конец гегемонии Атлантики на глобальном уровне. Энергетический кризис, в котором оказалась Европа, нанес тяжелые удары один за другим по "полезным качествам" доллара. Американская валюта постепенно теряет свои позиции как важнейший инструмент доминирования США и глобальное средство обмена и интервенции. Более того, последние события показывают, что у доллара, играющего роль мировой резервной валюты с 1944 года, вот-вот "истечет срок годности".



Как подчеркивают многие эксперты на Востоке и Западе, начиная от профессора Гювена Делидже (Güven Delice) и заканчивая японским аналитиком Яном Крикке (Jan Krikke), сформировалось общее мнение относительно нежизнеспособности однополярной глобальной валютной системы, основанной на американском долларе.



Крикке в статье для Asia Times справедливо выражает необходимость остановиться на следующих моментах.



Почему США вмешиваются в покупку Германией нефти и газа у России? Не ограничиваясь этим, Америка может даже повлиять на торговые соглашения европейского государства с Китаем, Японией и Нидерландами.



Трагедия Германии характерна и для других стран. Причина, по которой США считают себя вправе вмешиваться в дела других стран, заключается в империалистической экономической системе. Ведь индексация к доллару как единственной валютной единице глобальных финансов позволяет США контролировать все финансовые и коммерческие операции в мире через банки в Нью-Йорке.



Цены на все коммерческие и технологические продукты, прежде всего энергию, формируются в привязке к доллару. Например, когда какая-нибудь турецкая компания покупает нефть у России или газ у Катара, оплата производится в долларах через банк в Нью-Йорке. Аналогичный процесс происходит и тогда, когда какая-либо египетская компания приобретает пшеницу у Украины. Оплата опять же осуществляется через американские банки.



И вот российский лидер Владимир Путин решил покончить с однополярной глобальной финансовой системой, основанной на долларе, выступив против экономических санкций, введенных в отношении его страны.



Сегодня Россия подрывает базирующуюся на долларе систему через имеющееся у нее энергетическое оружие. Потому что энергоресурсы являются наиболее эффективным оружием в мире, от которого зависят почти все рынки. Хотя доля энергии в мировой торговле составляет всего 8%, это незаменимый ресурс для 90% мирового экономического производства.



Действия Путина расшатывают нефтедолларовую систему, которая возникла после 1971 года, когда Генри Киссинджер (Henry Kissinger) убедил Саудовскую Аравию продавать свою нефть за доллары.



Экономическая система, построенная на американской валюте, отныне становится тесной для мира. Более того, одной из жертв этой системы оказываются сами США. Долг Соединенных Штатов превысил 31,1 триллиона долларов. Несмотря на то, что США печатают деньги, они не могут найти решение этой проблемы. Долг страны каждые 40 секунд увеличивается на миллион долларов.



Вот почему доллар утрачивает доверие, и страны обращаются к золоту. Китай, который начинает отказываться от доллара в качестве резервной валюты, по объему запасов золота превзошел США.



Кроме того, санкции, введенные против России, лишь ускорили уход от долларовой системы. Сегодня такие страны, как Китай, Тайвань, Индия, Россия, Турция и Иран, начинают вести торговлю в национальных валютах вместо доллара прежде всего в энергетике, а также в других областях.



А самое драматичное то, что Саудовская Аравия, основатель нефтедолларовой системы, согласилась продавать черное золото Китаю за юани.



Отказ Азии от доллара заставляет США зажимать Европу в долларовые тиски. В этом контексте экономические санкции, введенные под предлогом украинского военного конфликта, имеют жизненно важное значение для продолжения господства доллара на европейском континенте.



Однако шаги России и Китая, направленные на дедолларизацию, расстраивают планы США.



Уклонение от доллара получает интенсивную поддержку со стороны Евразии. Сегодня многие страны региона с населением в 5,3 миллиарда человек используют в торговле свои валюты в обход американских денег.



Эта тенденция является признаком того, что глобальная империалистическая система, основанная на долларе, изживает себя. Одним словом, балансы в мире радикально изменятся.