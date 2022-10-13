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Ради собственного спасения британский премьер Лиз Трасс позорно сдала соратника
13:50 15.10.2022

"Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой и избавиться от нее сейчас, я бы сделал это"

Политическая судьба премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "повисла на волоске" после увольнения главы минфина Кваси Квартенга и последнего разворота с правительственными обещаниями. Попытка Трасс спасти положение, сменив канцлера казначейства и взяв на себя обязательство повысить корпоративный налог, не успокоило ни финансовые рынки, ни депутатов-консерваторов.

Лиз Трасс отчаянно цепляется за свое премьерство после того, как она уволила своего канцлера и разорвала разработанный ее же кабинетом мини-бюджет, но не смогла успокоить финансовые рынки и разъяренных депутатов-тори, пишет The Guardian.

В результате унизительного провала, отмечает леволиберальное британское издание, премьер-министр отказалась от ранее заявленных планов правительства отменить повышение корпоративного налога на 18 миллиардов фунтов стерлингов и заменила своего соратника Кваси Квартенга на посту канцлера казначейства (т. е. министра финансов) Джереми Хантом.

Трасс сказала, что ее пребывание на посту премьер-министра поможет "убедить рынки в нашей финансовой дисциплине", но стоимость государственных займов выросла, а фунт упал после ее пресс-конференции, на которой было объявлено об изменениях в кабинете министров.

Старшие депутаты-консерваторы обдумывают, как отстранить ее от должности, и некоторые раздумывают, стоит ли публично призывать ее уйти в отставку в ближайшие дни. Один бывший член кабинета министров сказал, что недовольные деятельностью Лиз Трасс высокопоставленные тори считают, что "50/50 доживет ли она до Рождества", добавив: "Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой и избавиться от нее сейчас, я бы сделал это, но проблема заключается в механизме".

Некоторые депутаты-тори считают, что назначение новым канцлером казначейства Джереми Ханта, центриста-тори, дважды не сумевшего завоевать лидерство в Консервативной партии, может дать Трассу некоторое время, возможно, до тех пор, пока не произойдет следующее финансовое событие 31 октября. В знак того, что бывший министр иностранных дел может быть влиятельной фигурой, один из его союзников среди депутатов-консерваторов Стив Рассол сказал Би-би-си, что люди могут считать "Трасс председателем, а Ханта - главой исполнительной власти" правительства.

Другие политики говорили, что они считают Трасс "конченной", и ее увольнение стало вопросом времени, особенно если череда дальнейших социологических опросов покажет, что консерваторы отстают от лейбористов более чем на 30 пунктов - ситуация, которая привела бы к убедительной победе лейбористской оппозиции.

Бывший лидер тори Уильям Хейг сказал Channel 4 News, что произошел "катастрофический эпизод", и хотя он все еще надеялся, что Лиз Трасс сможет выкарабкаться, было бы честнее сказать, что ее премьерство "висит на волоске".

В то время, как на Даунинг-стрит № 10 царит растерянность, лидер лейбористов Кейр Стармер призвал к всеобщим выборам независимо от того, останется Лиз Трасс премьером или уйдет, заявив, что правительство "полностью заблудилось".

Лейбористский лидер сказал The Guardian: "Мы находимся в абсурдной ситуации, когда мы находимся на третьем или четвертом премьер-министре за шесть лет, и в течение нескольких недель у нас есть премьер-министр, который имеет худший рейтинг репутации среди всех премьер-министров в истории. Их партия полностью исчерпала себя – и они хлопали в ладоши. У них нет идей, они не могут смотреть в будущее, и они оставили Великобританию в оборонительном положении. Для блага страны нам нужны всеобщие выборы".

По словам некоторых источников, лейбористы также могут подумать о том, чтобы объявить вотум доверия правительству уже на следующей неделе, оказывая давление на консерваторов.

Лиз Трасс изложила свое изменение курса на очень короткой пресс-конференции в пятницу, признав, что части мини-бюджета "пошли дальше и быстрее, чем ожидали рынки". Однако премьер-министр отказалась брать на себя ответственность за свою роль в ситуации и отклонила призывы извиниться.

Решение Трасс уволить Кваси Квартенга и повысить корпоративный налог до 25% - это второй крупный разворот после того, как она отказалась от обещанной отмены ставки подоходного налога. Ее масштабный пакет необоснованных сокращений налогов и расходов привел к падению фунта и в сентябре погрузил британские рынки в суматоху.

На вопрос, почему она должна оставаться на этом посту, Трасс без зазрения совести ответила: "Я абсолютно полна решимости выполнить то, что обещала, - обеспечить более высокий рост и более процветающее Соединенное Королевство".

Трасс поспешила уйти с трибуны после восьми минут перед камерами, в ходе которых она ответила на четыре вопроса из списка журналистов, отобранных Даунинг-стрит № 10.

Ее уволенный канцлер, как сообщается, считает, что Трасс выиграла себе "еще несколько недель". Сэр Кристофер Чоуп, один из депутатов-консерваторов, наиболее преданных премьер-министру, признался, что чувствует себя "очень сильно разочарованным" происшедшим разворотом. Выступая в пятницу на BBC Newsnight, он сказал: "Это полностью несовместимо со всем, за что выступала премьер-министр, когда ее избирали".

Назначение Джереми Ханта привело в ярость некоторых из сторонников Трасс, которые поддержали ее план по снижению налогов. Один из первых 24 человек, выдвинувших ее кандидатуру в июле, сказал: "Она убирает все причины, по которым я голосовал за нее".

Несколько тори заявили, что хотят, чтобы Лиз Трасс ушла в отставку, но у других были сомнения по этому поводу, опасаясь, что смена лидера может вызвать давление в пользу всеобщих выборов. В правилах партии говорится, что глава консерваторов и премьер защищена от вотума доверия партии в течение года после вступления в должность.

Но многие высокопоставленные тори говорят что Трасс должна уйти и уступить место либо Риши Сунаку, либо Пенни Мордонт: "Этот беспорядок – заслуга Лиз, а не Кваси. Она должна уйти немедленно, и ее заменят Риши и Пенни. Нет вопросов". А один бывший министр кабинета добавил: "Она должна уйти в отставку, потому что не очень-то хорошо, что она избавилась от канцлера, с которым она была в полном согласии с первого дня".

Доноры партии также недоумевают по поводу хаоса. Миллиардер Джон Кодуэлл, пожертвовавший консерваторам 500 тысяч фунтов стерлингов перед последней избирательной кампанией и поддержавший Трасс как кандидата в лидеры, сказал Guardian: "Все это немного похоже на американские горки, не так ли? Мы делаем что-то с какими-то глупыми мерами, потом мы идем и отменяем глупые меры, но опасность в том, что мы выставляем себя неконкурентоспособными, но не делаем ничего, что выглядело бы хорошо… Проблема в том, что среди них нет бизнесмена, они не знают, как развивать бизнес, а Британия - это бизнес".

Бесцеремонное увольнение премьером Кваси квартенга, ее давнего друга и идеологического союзника, произошло после того, как в четверг канцлер сказал, что "никуда не денется". Затем он примчался в Лондона с заседания Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, и в пятницу был уволен.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665831000


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