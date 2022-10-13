России пора "запустить ежа в штаны американцам", - СП

13:51 15.10.2022 Победа в СВО: России пора "запустить ежа в штаны американцам"

Разгром ВСУ на Украине не решит проблему глобальной безопасности и не заставит США смириться с утратой лидерских позиций



Сергей Аксенов

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Алексей Волынец

Константин Блохин



США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, демонстрируя недоговороспособность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



По его словам, речь идет о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. "Цель также - любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование", - констатировал дипломат.



Жалобы Рябкова прозвучали на фоне идущей спецоперации на Украине, прямая ответственность за которую США и НАТО уже не вызывает сомнений. Так, в Вашингтоне состоится встреча представителей 30 стран, которые будут выявлять болевые точки ВПК России. А накануне генсек НАТО назвал недопустимой победу России на Украине, так как это станет поражением альянса.



Очевидно, что в этих условиях попытки Москвы взывать к переговорам с Киевом бессмысленны. Даже если такие переговоры состоятся и по их результатам конфликт будет завершен на тех или иных условиях, это никак не изменит "стремление Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства". А значит пора обратить внимание на "хозяина" ВСУ - США.



О том, какие угрозы может создать Россия Соединенным Штатам, чтобы заставить считаться со своими интересами нам рассказал политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.



- Нужно не просить переговоров, как мы обычно делаем, а принуждать к переговорам. США понимают только силу. Когда Россия начинает говорить о переговорах, то американские "ястребы" (а там других сейчас нет) воспринимают это не как жест доброй воли, ни как сигнал здравого смысла, а как слабость и пораженчество. Ведь переговоров всегда просит тот, кто слабее. И вместо переговорного процесса мы получаем дополнительное давление.



Американцы пойдут на переговоры с Россией только тогда, когда угроза возникнет непосредственно США, а не Украине, Европе или другим их союзникам. Так было во времена Карибского кризиса, когда СССР разместил ракеты на Кубе. Хрущев не зря пугал Штаты, обещая "кузькину мать". Но для создания угроз, проблем нужна политическая воля. Пока у нас на такое не идут, хотя инструментарий для таких действий имеется широкий.



"СП": - Хрущев тогда назвал это "запустить ежа в штаны американцам"? У России сейчас есть аналогичные возможности?



- Следует обратить внимание на "задний двор" США. На ту же Кубу, Венесуэлу, Никарагуа. С этими странами Россия могла бы нарастить военное сотрудничество. Раз Вашингтон создает нам проблемы у наших границ, то понятно, что Латинская Америка снова не только может, но и должна стать одним из наших приоритетов. Тем более, что мы спасли Венесуэлу от попыток Вашингтона сменить там власть силовым путем. Также в Латинской Америке активизируется союзный нам Китай.



"СП": - Гиперзвук оттуда долетит до Вашингтона за пару минут. Что еще можно сделать?



- Можно продать, поставить наши С-400, например, Ирану. Ведь Турции мы продаем эти системы ПВО. При том, что Иран нам помогает на Украине поставками беспилотников "Герань-2". Россия может и должна продавать системы вооружений противникам США, которые фактически являются нашими союзниками. Ведь США сейчас сами делят мир на черное и белое, сами создают блоковую систему против себя. Думаю, это вопрос ближайшего времени.



"СП": - А политически?



- Россия вошла в состояние новой холодной войны с Западом. Это на десятилетия. Сейчас для нас главное - поворот на Восток. Но вообще нужно активизировать наши сношения не только с Азией, но и с другими регионами мира, которые нам идут навстречу: с Латинской Америкой, Африкой, с Ближним Востоком. Американцы во многом сдают свои позиции. У них кризис в отношениях с Саудовской Аравией. А у нас наоборот, расцвет. Отношения с ОАЭ у нас тоже теплые.



"СП": - При этом уклониться от разрешения украинского кризиса у самых наших границ тоже не получится…



- Запад и Украина давно перешли все "красные линии". В последнее время Россия была всерьез атакована дважды: взорвали "Северный поток" и затем Крымский мост. Еще и Зеленский заговорил о превентивных ядерных ударах по России. Мы не могли не ответить. Поэтому массированная "калибровка" украинских ТЭЦ была оправдана. А чтобы все эти нацисты занимались не терактами в России, а своим выживанием, эти удары надо проводить на постоянной основе, а не раз в полгода.



Кстати, визиты западных политиков и даже звезд, артистов "на экскурсию" в Киев возможны только в условиях тотальной безопасности. К сожалению, долгое время, щадя столицу Украины, мы сами создавали предпосылки для таких визитов. А сейчас о них уже не может быть и речи. В Америке уже звучат опасения, что во время такого визита может быть убита какая-нибудь звезда с непредсказуемыми последствиями. Если продолжать наши удары, поддержка Украины сразу упадет.



Надо понимать, что накачка Западом Украины оружием, военными кадрами и деньгами будет продолжаться до тех пор, пока там будет уверенность, что Киев может одержать победу. Надо их лишить этой уверенности жесткими, твердыми действиями.



"СП": - Может стоит каким-то образом ударить непосредственно по американским политикам? Создать им личную угрозу…



- Не думаю. Если будет риск лобового военного столкновения России и США, то автоматически возникнет риск и для американских политиков, и для всех.



По мнению историка Алексея Волынца, российская политика в сфере безопасности должна стать более непредсказуемой для США. Чтобы боялись.



- На днях Джо Байден назвал Владимира Путина "рациональным игроком". Это не очень-то хорошо для нас, так как мы уступаем по объему сил и ресурсов своему тоже рациональному противнику - США. Они не станут с нами договариваться, потому что считают, что рано или поздно одолеют нас, реализовав свое преимущество. Американская элита боится и уважает непредсказуемых безумцев, которые могут причинить им боль. России нужно перестать быть рациональной.



"СП": - Есть убедительные примеры такого страха американцев?



- Характерный пример - северокорейский лидер Ким Чен Ын. Похожий на голливудского злодея, этот полный человек пугает Вашингтон не хуже, чем его дед-партизан. Шмаляет баллистическими ракетами через море когда вздумается, отказывается от переговоров и поэтому выглядит как не очень нормальный, "психический", которого от греха подальше надо опасаться. Не зря же Трамп, избравшись президентом, первым делом напросился на личную встречу с главой КНДР. Уважал, значит.



То же самое Иран с его аятоллами и совсем не рациональной исламской революцией. Захват в 1979 году в Тегеране американских дипломатов - очевидный casus belli, отнюдь не привел привел к войне с США. Вашингтон опешил от такой наглости и пообещал не вмешиваться в дела Ирана. Пусть потом он и не сдержал свое слово, но раунд остался за исламской республикой. Как и в 2020 году, когда Иран обстрелял ракетами американскую базу в Ираке, но в Вашингтоне утерлись.



"СП": - Это за границей…



- Наш Никита Хрущев тоже стучал ботинком по трибуне ООН не просто так. Тем самым он демонстрировал решительность, граничащую с безрассудством. При том, что у нашей страны ядерных боеголовок было на порядок меньше, чем у США. Отчаянно блефуя, Хрущев успешно разыграл Карибский кризис в пользу СССР. Даже "младший брат" Фидель Кастро смог напугать Вашингтон, угрожая терактами в Нью-Йорке, чем заставил США оставить Кубу в покое.



Путин уже намекал на смену парадигмы российской внешней политики, когда сказал свою знаменитую фразу "Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут". Видимо, пора переходить к делу - брать супостата "на понт". Источник - СвободнаяПресса

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