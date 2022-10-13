Проект газового хаба в Турции - дорого и бессмысленно, - СП

14:19 15.10.2022 Когда Газпром сможет нарастить поставки газа в Европу через Турцию, Европе наш газ будет уже не нужен

Идея создания газового хаба в Турции для замены "Северного потока" не имеет под собой экономических оснований и несет огромные финансовые риски



Анна Седова

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Алексей Белогорьев



Россия и Турция начали активную работу по созданию международного газового хаба для поставок, в том числе, российского газа в Европу, которые могли бы заменить выпавшие из-за подрыва "Северных потоков" объемы. Впервые идею высказал Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" 12 октября. Правда, президент уточнил, что реализация такого проекта возможна, только если в нем "заинтересованы наши партнеры", то есть европейцы.



"Утраченный объем транзита по „Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу маршруты через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы", - сказал Путин.



Для турецкого министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, который также присутствовал на форуме, это предложение стало неожиданностью. Он признал, что услышал об идее впервые и еще нужно обсудить юридические, торгово-экономические и технические вопросы, но целом назвал инициативу "вполне реализуемой".



13 октября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин снова озвучил идею - назвал Турцию "самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу" и предложил создать международный хаб, который мог бы стать и площадкой для образования цены на газ без "политического окраса".



14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что стороны действительно начали работу над созданием нового газового хаба в республике, и она будет завершена в кротчайшие сроки. Наиболее подходящее для него место находится в европейской части страны.



"Для такого распределительного центра, конечно же, Фракия рассматривается как наиболее подходящее место. Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему ведомству с российской стороны провести совместную работу. У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению с саммита СНГ в Астане.



Точные параметры нового хаба пока неизвестны. Как рассказал 13 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер, пока рано говорить о том, сколько будет новых ниток газопровода, идущих в Турцию по дну Черного моря, сначала нужно определиться с объемом. Что касается сроков, по его словам, Газпром "достаточно быстро" строит газопроводы. Он напомнил, что "Северный поток-2" на завершающей стадии достраивался без технологического и технического участия зарубежных партнеров. Турбины нового газопровода будут российского производства.



Несмотря на то, что построить дополнительные нитки "Турецкого потока" вполне можно, возникает закономерный вопрос, а нужно ли? И дело даже не в том, что надежность Турции, о которой говорил президент, вызывает некоторые сомнения (достаточно вспомнить историю с нашим сбитым Су-24 в 2015-м). Как пояснил "СП" заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, сейчас проблема вовсе не в том, что у России не осталось маршрутов для поставок газа в Европу, а в том, что та в принципе намерена отказаться от этих энергоресурсов в ближайшем будущем.



Поэтому если не произойдет каких-то радикальных изменений в международном положении, проект газового хаба в Турции, в лучшем случае ждет судьба "Северного потока-2", на строительство которого были потрачены десятки миллиардов долларов, но который так и не был введен в эксплуатацию.



- Все зависит от того, что понимать под хабом, - говорит Белогорьев. - Турция в виду своего географического расположения и многочисленных потоков газа, которые проходят через территорию страны, безусловно, является благоприятным местом для формирования газового хаба для юго-восточной Европы. Этот вопрос на экспертном уровне обсуждается уже много лет, и с российском газом он связан опосредованно.



Но хабы бывают разные. Это может быть просто инфраструктурный хаб, который обеспечит техническое перераспределение потоков газа, а может быть хаб, который отвечает за ценообразование, как, например, хаб TTF в Нидерландах.



Для Турции это очень интересная и привлекательная идея, но в ее реализации много сложностей. Основная связана с тем, что для создания финансового хаба, который мог бы устанавливать цену, необходима очень высокая ликвидность, очень большой объем торгов, в том числе торгов, производными финансовыми инструментами. Как показывает мировая и европейская практика, достичь такой ликвидности крайне сложно. По сути, с точки зрения ликвидности в Европе остается только два хаба - в Нидерландах и Австрии. Остальные отстают от них и в международной торговле такого значения не имеют.



Это очень сложное дело, и для создания такого хаба нужно соблюсти множество условий. В стране должен быть высокоразвитый финансовый рынок, очень развитая транспортная инфраструктура, чего о Турции не скажешь, нужна политическая стабильность. Это задача на несколько десятилетий. Для решения текущих проблем России создание подобного газового хаба в Турции ничего принципиально не изменит. Маловероятно, что Турция даже в 30-е годы сможет создать такой хаб, который будет конкурировать с европейскими с точки зрения ценообразования. Поэтому смысла в создании такого хаба для России, в отличие от Турции, вообще нет.



Но насколько я понимаю, сейчас переговоры ведутся о более приземленной цели, хотя и не более простой в реализации, а именно об увеличении транзита российского трубопроводного газа в страны ЕС за счет создания новых мощностей по дну Черного моря и далее с выходом на Балканский полуостров.



"СП": - И какие перспективы по этой задаче?



- Проблема в том, что для такого строительства нужно иметь долгосрочные гарантии спроса, а их Газпрому никто не даст. Увеличение поставок российского газа очень нужно Европе в ближайшие два года, чтобы пережить предстоящие две зимы. Но уже в 2025 году ожидается резкое увеличение предложения сжиженного природного газа на мировом рынке в связи с запуском новых мощностей. Ситуация с газовым балансом Европы после этого кардинально улучшится, и потребность в дополнительном российском газе отпадет. Дополнительные ветки "Турецкого потока" могут быть построены и запущены не раньше 2025 года, то есть тогда, когда в российском газе уже не будет острой необходимости.



Вторая проблема в том, что российский газ Европе нужен, но совсем не в том регионе, куда он может поступить из Турции. Газ нужен в Германии, Австрии, Италии. Простых перетоков газа от Турции до Германии нет, там много узких мест, которые не позволяют легко выстроить эту инфраструктуру. Увеличение поставок российского газа на турецко-европейской границе ничего кардинально не улучшит.



Эта идея и с точки зрения времени не успеет реализоваться, и географически направлена совсем не туда, где это нужно. Перенос потоков российского газа с Балтийского моря на Черное - это совсем неравнозначная замена с точки зрения географии рынка.



Поэтому если смотреть на эту идею с точки зрения европейцев, она не имеет совершенно никакого смысла. Тем более, что у Газпрома на самом деле остаются значительные газотранспортные мощности. Даже если вычеркнуть три нитки "Северных потоков" и нитку Б "Северного потока-2", которая осталась нетронутой, остается газопровод "Ямал-Европа", идущий через Польшу и Белоруссию. Этот газопровод находится под российскими санкциями, Газпрому запрещено его использовать распоряжением правительства РФ. Но европейцы не вводили никаких ограничений в отношении этого маршрута.



Также остается работоспособным коридор через Украину - газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, который идет от газоизмерительной станции "Суджа" до Словакии. По контракту "Газпром" в любой момент может увеличить прокачку по нему с текущих 40−44 млн. кубометров в сутки, включая Молдавию, примерно на 35 млн. кубометров в сутки. С точки зрения пропускной способности всей украинской ГТС - это еще плюс 100−120 млн. куб. в сутки. Оставляя в стороне политику, чисто физически это возможно.



Также есть возможность небольшого увеличения поставок по "Балканскому газопроводу", который является продолжением "Турецкого потока". Сейчас его мощности недозагружены, и есть возможность увеличения на 20 млн. куб. в сутки.



"СП": - То есть в целом этот хаб вообще не нужен?



- Повторю, что с точки зрения европейцев никакого смысла в получении российского газа через Турцию нет. А без согласия ЕС и Еврокомиссии реализация этого проекта просто невозможна. Можно построить третью и четвертую линию "Турецкого потока" до Турции, но все это упрется в границу ЕС с Болгарией или Грецией. В любом случае нужно разрешение Еврокомиссии и самих стран ЕС на строительство дополнительной инфраструктуры.



Наконец, напомню, что страны ЕС к 2027 году собираются полностью прекратить импорт российского газа, а, учитывая нынешнюю динамику, это произойдет и к 2025 году. Часть стран уже полностью отказались от российского газа. В таких условиях, когда нет никаких гарантий спроса, строить что-либо, что может простаивать, как та же вторая нитка "Северного потока-2" - экономически очень странное решение. Если оно будет принято, оно не будет пользоваться политической поддержкой Евросоюза, а, значит, не будет и никакого спроса. Даже если предположить, что отношения между Россией и ЕС чудесным образом нормализуются через год-два, в части газовых отношений ничего принципиально не изменится.



"СП": - Почему же такая идея вообще возникла, что-то же за ней должно стоять?



- Ну какие-то инициативы нужно продвигать, вот ее и предлагают. На самом деле, эта идея лежит на поверхности. Турция стала крупнейшим потребителем российского газа в Европе и, видимо, останется таковой на долгие годы. Кроме того, она географически очень удобно расположена между Европой и Азией, поэтому в принципе может сыграть роль серого реэкспортера российского газа, если страны ЕС через два года введут на него полное эмбарго.



В этом случае Турция могла бы как бы для своих нужд увеличить закупки российского газа по "Турецкому потоку", а простаивающий "Балканский поток" использовать для поставок регазифицированного СПГ и азербайджанского газа в Европу. По сути, это будет российский газ, но можно будет играть балансом и делать вид, что они поставляют что-то другое. Если, конечно, на это будут закрывать глаза сами страны ЕС. Такая возможность есть.



Кроме того, помимо Турции договариваться-то нам почти не с кем. Поэтому я бы оценил эту идею, как желание проявить политическую инициативу. Но экономического обоснования подо всем этим нет. Источник - СвободнаяПресса

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