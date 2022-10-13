Президент Туркменистана прибыл в Казахстан

14:23 15.10.2022

Сердар Бердымухамедов прибыл в Акорду



15 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Акорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Лидер Туркменистана прибыл в Казахстан с государственным визитом.



Торжественная церемония приема президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в резиденции Акорда опубликована на странице пресс-службы президента Казахстана в Facebook.



