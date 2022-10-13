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Конкуренция в Средней Азии за эмигрантов из России
14:27 15.10.2022

Project Syndicate
США

PS: в утечке мозгов из России местные власти увидели шанс для своих экономик

Многие россияне, бежавшие от "частичной мобилизации", перебрались в бывшие советские республики, такие как Казахстан, Азербайджан и Грузия, пишет Project Syndicate. В этих странах увидели возможность приобрести квалифицированных специалистов, в которых остро нуждается их экономика.

Джоомарт Оторбаев (Djoomart Otorbaev)

БИШКЕК – Уже несколько недель жители Бишкека наблюдают необычную картину: улицы столицы Кыргызстана переполнены десятками тысяч хорошо образованных мужчин с европейскими чертами лица. Это граждане России, которые бегут от объявленной президентом Владимиром Путиным "частичной мобилизации" 300 тысяч резервистов для отправки на его войну с Украиной. Киргизский народ и правительство принимают их с распростертыми объятиями.

Многие другие города Евразии, например, Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Алматы (Казахстан), также фиксируют приток российских "уклонистов". Хотя некоторые россияне начали релокацию в Восточную Европу и Западную Азию сразу после начала февральской спецоперации России на Украине, из-за объявленной Кремлем масштабной мобилизации – первой со времен Второй мировой войны– этот постоянный ручеек превратился сейчас в бурный поток. Причина проста: ни одна из этих бывших советских республик (в России их часто называют "ближним зарубежьем") не требует виз от российских граждан. Россияне долгое время пренебрежительно относились к этим странам как к источнику дешевой рабочей силы, но сейчас местные власти увидели в утечке мозгов из России шанс получить высокопрофессиональных работников сферы знаний, которые им так остро необходимы. Сразу после того, как Путин объявил мобилизацию, на пропускных пунктах вдоль всех российских границ с бывшими советскими республиками начали выстраиваться очереди.В Верхнем Ларсе на российско-грузинской границе образовалась такая длинная очередь из машин, что людям приходилось ждать по четыре дня, чтобы ее пересечь. Как сообщается, за три недели путинского призыва уже 700 тысяч человек покинули Россию. В начале октября Казахстан заявил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч российских граждан. Грузия сообщила, что за тот же период число прибывших в страну россиян увеличилось на 40-45% – до 53 тысяч. А по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, в последнюю неделю сентября в ЕС въехали 66 тысяч россиян – рост на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Пока что российское министерство обороны не требует от правительств Грузии, Казахстана и других стран экстрадиции российских дезертиров и уклонистов, которые пересекли их границы. Но сомнительно, что такая мягкая политика продлится долгое время, если российская армия будет и дальше страдать от острой нехватки солдат. Российские эмигранты в Средней Азии и те, кто планирует эмигрировать, используют Telegram-каналы в качестве главного источника информации. В числе наиболее популярных каналов "Релокация в Казахстан" (34 тысячи подписчиков), "Релокейшн в Узбекистан" (26 тысяч подписчиков) и "Добро пожаловать в Кыргызстан" (22 тысячи подписчиков). Российский журналист Мария Максимычева, этой весной переехавшая из Санкт-Петербурга в Ташкент, ведет телеграм-канал о жизни в Узбекистане и так описывает преимущества переезда в Среднюю Азию: "Огромная поддержка сообщества релокантов, стремительно развивающаяся экономика, теплый климат, комфортная жизнь".

Неудивительно, что российские экспаты уже оказывают влияние на принимающие их страны. В отелях и хостелах нет свободных мест, а арендная плата взлетела до небес. Некоторых арендаторов выгоняют из квартир, чтобы поселить туда россиян, готовых заплатить больше.

Тем не менее в странах бывшего СССР местные жители благожелательно относятся к прибывающим и приветствуют их. Среднеазиатские правительства, со своей стороны, быстро поняли, что высокопрофессиональные кадры из России, особенно знаменитая российская технологическая элита, могут помочь развитию экономики и улучшить систему образования. Например, Казахстан с энтузиазмом пытается привлечь эмигрантов из России. Страна предлагает иностранцам, которые работают в технопарке Astana Hub, пятилетние визы и освобождение почти от всех налогов. Стартапам предоставляются гранты на развитие бизнеса в размере до $50 тысяч и бесплатная аренда офиса в течение 12 месяцев. Узбекистан также выдает сейчас трехлетние визы, которые обеспечивают работников техносектора доступом ко всем социальным услугам и дают право подать заявку на ПМЖ. Кыргызстан также вступил в эту конкурентную гонку, предоставляя российским изгнанникам статус "цифровых кочевников", что позволяет россиянам работать без специального разрешения, сразу получить персональный идентификационный номер, а также в упрощенном порядке получать услуги министерства юстиции и налоговых органов. По словам министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, цель в том, что "создать благоприятные условия для релокации таких людей в Кыргызскую республику". Да, эта миграционная волна, наверное, является временной. Многие российские эмигранты, особенно те, кто остался без работы и не смог найти новые источники дохода за рубежом, скорее всего, вернутся в Россию, когда почувствуют, что там стало безопасно. Но те, кто может работать, зарабатывать деньги и чувствовать себя в изгнании комфортно, не будут спешить обратно. И, конечно же, найдутся те, кто не захочет жить в столь изолированной стране, которой сегодня стала Россия. Некоторые уже покупают себе жилье в Бишкеке или даже подают заявки на гражданство Кыргызстана. Многие из тех, кто сегодня бежит из России, входят в число интеллектуальной элитыстраны. Если украинская военная операция приведет к утечке мозгов навсегда, российская экономика пострадает даже больше, чем она уже страдает сейчас. Лучшие умы страны будут искать себе новый дом за границей, а их бывшие соотечественники по СССР будут только рады им его предоставить.

Автор - бывший премьер-министр Кыргызстана, является автором готовящейся к публикации книги "Экономическое возрождение Центральной Азии в тени новой большой игры" (Routledge, 2023).

Источник - ИноСМИ
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